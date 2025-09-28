España

Supremme de Luxe vuelve a ‘Drag Race España’: “Cuando el drag pasa de moda, siempre nos dan la patada en el culo”

La artista vuelve a ponerse al frente de ‘Drag Race España’, que este domingo 28 de septiembre estrena su quinta temporada en atresplayer

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Supremme de Luxe, en 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Drag Race España estrena este domingo 28 de septiembre su quinta edición. 12 nuevas reinas lucharán por hacerse con la corona de superestrella drag española en el exitoso formato de atresplayer, en el que Supremme de Luxe seguirá ejerciendo como maestra de ceremonias.

En la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria, la presentadora adelantaba que en esta edición el corazón tendrá un papel protagonista, dando pistas sobre lo que se podrá ver en el primer episodio: “Es la temporada del corazón que late. No es una metáfora y en los primeros 10 minutos se va a entender”, explica a Infobae España.

La artista, alter ego del actor Daniel Blesa, considera que uno de los secretos del éxito de esta franquicia internacional es la capacidad de reflejar la cultura de cada país en el que se adapta. “El formato americano está muy bien y sería un error grave intentar cambiar su estructura, pero tienes que tirar de referencias televisivas y de la cultura del país, la manera de expresarnos… Eso se valora”, apunta.

Tráiler de la quinta edición de 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Supremme, icono de la escena drag en este país, lleva tres décadas trabajando en el transformismo, por lo que ha vivido en primera persona las diferentes épocas doradas que este arte ha tenido en España. Actualmente, reconoce un nuevo auge del drag, pero advierte de la importancia de luchar por mantenerse: “Esto no es la primera vez que ocurre. Esto es moda, lo que vamos a procurar es que cuando se pase de moda otra vez, no nos den la patada en el culo que nos suelen dar siempre”.

Conquistar nuevos espacios

Pese a tomarse con prudencia el buen momento que atraviesa el drag, la presentadora confiesa que ha percibido que ahora hay “mayor accesibilidad a espacios” ajenos al ocio nocturno gracias al éxito de Drag Race. “Que yo pueda estar en el Teatro de La Latina o en Tu Cara Me Suena viene por haber hecho Drag Race. La gente ya no solo quiere verte en un bar, ha cambiado un poco el hábito y se puede acceder a esos espacios", reflexiona.

Donde también considera que hay que seguir conquistando espacios es en la lucha del colectivo LGTBI, donde a menudo se da por sentado que algunas batallas están ganadas: “La batalla gay no está ganada, ni mucho menos. (…) Quien piense que está ganada tiene un problema porque nos queda trabajito por delante", asevera. Y agrega que dentro del propio colectivo hay “mucha gente que tira piedras a nuestro tejado” y que cada vez se muestran más porque “ahora su discurso está validado y socialmente queda bien”.

Amaia, Ana Locking, Supremme de Luxe, Javier Ambrossi y Javier Calvo, en la primera entrega de 'Drag Race España T5'. (Atresmedia)

Pese al éxito de Drag Race España, Supremme de Luxe sigue denunciando las malas condiciones laborales a las que se enfrentan las transformistas en España, aunque no es algo que afecte solo al drag: “En general, el mundo artístico es bastante precario. Convivimos con precariedad laboral en muchas profesiones y es complicado salir adelante. Es una realidad y yo siempre que puedo hablo de ello”, dice a este medio.

Ante ese contexto laboral, para muchas reinas Drag Race es la oportunidad de obtener visibilidad y mejorar su situación profesional. Sin embargo, participar en el programa no es garantía de éxito, algo que Supremme compara con el caso de Operación Triunfo: “Ahora estamos viendo a gente de OT que trabaja en un parque temático actuando todos los días y hay gente despreciando eso, cuando realmente esa persona se está ganando la vida cantando. (…) En primera línea de fuego es imposible que esté todo el mundo, pero como artista puedes vivir y ganar un sueldo medio normal”, defiende, añadiendo que la percepción del éxito profesional depende de “qué tipo de artista quieres ser y qué concepto tengas del arte”.

