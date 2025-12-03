España

Lucas, de Andy y Lucas, estrena un coche de lujo mientras espera su nueva operación de nariz

El exintegrante de Andy y Lucas presume de estabilidad financiera mientras avanza en nuevos proyectos personales y profesionales

Desde que el dúo Andy y Lucas ha anunciado su separación, el interés mediático por la vida personal y profesional de ambos artistas no ha dejado de crecer. A la nostalgia de los seguidores se han sumado semanas de rumores, tensiones y especulaciones sobre supuestos conflictos económicos entre Andy y Lucas. En este contexto, las informaciones sobre una complicada situación financiera de Lucas González se viralizaron muy rápidamente.

Diversas fuentes afirmaban que Lucas estaba atravesando por un momento económico especialmente delicado. Algunos aseguraban incluso que tres de las cinco propiedades que posee estaban actualmente hipotecadas. Según esas mismas informaciones, Lucas estaría haciendo frente a una deuda acumulada de alrededor de 400.000 euros.

Sin embargo, el cantante no tardó en salir al paso de todas estas afirmaciones. Lucas aseguró públicamente que sus cuentas estaban “perfectamente saneadas” y que la situación que se estaba pintando no se correspondía en absoluto con la realidad.

Con estas declaraciones, Lucas trató de cerrar la puerta a la especulación, dejando claro que, pese a las habladurías, su situación financiera no solo es estable, sino que le permite seguir adelante con sus proyectos personales y profesionales sin preocupación alguna.

Un coche de alta gama

Más allá de desmentidos, el cantante ha optado por una respuesta más visual y directa: mostrar su estabilidad económica mediante la compra de un coche de lujo. Lucas ha mostrado en redes sociales su nueva adquisición, un Porsche Panamera Turbo, un modelo que, nuevo, supera los 200.000 euros de valor.

El nuevo coche de Lucas
El nuevo coche de Lucas (Instagram)

Aunque ha preferido decantarse por uno de segunda mano, la decisión responde más al sentido práctico que a la falta de recursos. Desde hace dos semanas ya puede disfrutar del vehículo y no ha dudado en mostrarlo públicamente, confirmando que su situación está lejos de la imagen de precariedad que algunos han intentado dibujar.

Nuevas metas: música infantil y una operación estética pendiente

La renovación de Lucas no se limita a lo material. Tras la separación del dúo, el artista ha comenzado a desarrollar un nuevo proyecto musical orientado al público infantil, un género que le entusiasma y que supone una reinvención profesional.

Además, otro de sus deseos personales estaba relacionado con su imagen. Lucas llevaba tiempo valorando someterse a una operación estética en la nariz, y ahora, con las cosas más claras, ya tiene cita confirmada para después de Navidad. Se trata de un procedimiento que, según él mismo ha explicado, llevaba tiempo queriendo hacerse.

Con su nuevo coche en marcha, un proyecto creativo y una intervención estética a la vuelta de la esquina, Lucas González va a empezar el 2026 como un año de transformación total. Frente a los rumores de crisis, el cantante está concentrado en construir una etapa más sólida, más personal y más libre.

La ruptura de Andy y Lucas

Mientras unos hablan de deudas y desequilibrios financieros, Lucas prefiere hablar de metas cumplidas y crecimiento personal. Si algo queda claro con sus últimos movimientos es que el exintegrante del mítico dúo no solo no está en decadencia, sino que atraviesa uno de sus momentos más renovadores. La historia de Lucas González parece que está empezando un nuevo capítulo.

