Las brechas de la educación por regiones: el 90% de los asturianos acaba la ESO frente al 77% de los valencianos

La educación en España avanza a distintas velocidades: dos de cada diez españoles no termina la enseñanza obligatoria, las tasas de graduación en los niveles de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) son dispares entre regiones y las estudiantes obtienen mejores resultados que sus compañeros. Son las principales conclusiones de un informe del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que ha publicado los resultados académicos correspondientes al curso 2023-2024 para las enseñanzas no universitarias en España. El documento muestra avances en las tasas de graduación y promoción, pero saca a relucir la brecha de género —ellas llegan más lejos que ellos— y variaciones territoriales, con diferencias de hasta 13 puntos en la ESO y 25 puntos en Bachillerato.

La tasa bruta del alumnado que finaliza la ESO se sitúa en 82,1%, lo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al curso anterior. Este dato, aunque todavía por debajo de los máximos alcanzados durante la pandemia (84,7% en 2019-2020 y 83,0% en 2020-2021), supone una mejora de 2,8 puntos en comparación con el curso 2018-2019, previo a la crisis sanitaria. La titularidad del centro influye en los resultados: en la ESO, el 94,6% del alumnado de centros privados promociona, frente al 88,7% de los públicos. En Bachillerato, la diferencia es similar, con 95,6% de promoción en centros privados y 87,5% en públicos.

Además, la brecha de género persiste: la tasa de mujeres que superan la ESO alcanza el 86,3%, superando en 8,2 puntos a la de los hombres, que se sitúa en 78,1%. El informe destaca que esta diferencia, aunque significativa, ha disminuido respecto a los inicios de la implantación de la ESO, cuando rondaba los 15 puntos.

Hasta 13 puntos de diferencia en ESO

Por comunidades autónomas, las tasas más elevadas de graduación en ESO corresponden al Principado de Asturias (89,9%), Cantabria (88,6%) y País Vasco (86,3%). En el extremo opuesto, las ciudades autónomas de Melilla (74,0%) y Ceuta (75,4%), junto con la Comunidad Valenciana (76,8%) y Baleares (77,7%) presentan los valores más bajos. En todas las regiones, el porcentaje de mujeres graduadas supera al de los hombres, con la diferencia más acusada en Melilla (17,7 puntos).

Tasa bruta de población graduada en la ESO por comunidad autónoma y sexo en el curso 2023-2024. (Ministerio de Educación)

Solo la mitad de los españoles acaban Bachillerato

En el ámbito del Bachillerato, la tasa bruta de población que finaliza estos estudios se sitúa en 54,9%, lo que supone una disminución de 0,7 puntos respecto al curso anterior y se aleja del máximo histórico de 2019-2020, influido por la suspensión de la actividad presencial.

La diferencia de género es aún más marcada que en la ESO: el 62,2% de las mujeres finaliza el Bachillerato, frente al 48,0% de los hombres, una brecha de 14,2 puntos.

Por comunidades, Asturias (67,6%), País Vasco (65,5%), Cantabria (62,5%) y Galicia (62,1%) lideran las tasas de graduación, mientras que Baleares(43,4%), Ceuta (46,1%), Comunidad Valenciana (47,4%) y Cataluña (48,3%) presentan los valores más bajos. Es decir, hay una diferencia de 24,2 puntos entre Asturias y Baleares.

Porcentaje de graduados de Bachillerato por comunidad autónoma y sexo en el curso 2023-2024. (Ministerio de Educación)

La FP bate récords

En cuanto a la Formación Profesional, el curso 2023-2024 marca máximos históricos en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. La tasa bruta de graduación en Grado Medio alcanza el 28,2%, con igualdad entre hombres y mujeres, mientras que en Grado Superior la tasa se sitúa en 36,8%, con una diferencia favorable a las mujeres de 4,7 puntos (39,3% frente a 34,6% en hombres). Cataluña destaca con la mayor tasa de graduación en Grado Superior (46,0%), seguida de Galicia (39,2%) y País Vasco (39,1%). En el extremo opuesto, Baleares (18,0%), Melilla (25,4%) y Ceuta (26,3%) registran los valores más bajos.

El informe detalla que 23.739 estudiantes finalizaron Ciclos Formativos de FP de Grado Básico, lo que representa una tasa bruta del 4,5%, con una notable diferencia de género: 6,1% en hombres y 2,9% en mujeres. Por territorios, Melilla (12,3%), La Rioja (10,5%) y Ceuta (8,4%) presentan las tasas más elevadas.

En el conjunto de las enseñanzas postobligatorias, 288.197 personas finalizaron el Bachillerato, 142.163 los Ciclos Formativos de FP de Grado Medio y 189.279 los de Grado Superior. Además, 34.530 personas obtuvieron el título de Graduado en ESO a través de la Educación de Adultos, y 483.905 promocionaron de Educación Primaria a la ESO.