España

Las brechas de la educación por regiones: el 90% de los asturianos acaba la ESO frente al 77% de los valencianos

Un informe del Ministerio de Educación muestra los incrementos en las tasas de graduación y promoción en enseñanzas no universitarias, aunque persisten diferencias de género y variaciones territoriales

Guardar
Varios niños a las puertas
Varios niños a las puertas de un colegio en Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)

La educación en España avanza a distintas velocidades: dos de cada diez españoles no termina la enseñanza obligatoria, las tasas de graduación en los niveles de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) son dispares entre regiones y las estudiantes obtienen mejores resultados que sus compañeros. Son las principales conclusiones de un informe del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que ha publicado los resultados académicos correspondientes al curso 2023-2024 para las enseñanzas no universitarias en España. El documento muestra avances en las tasas de graduación y promoción, pero saca a relucir la brecha de género —ellas llegan más lejos que ellos— y variaciones territoriales, con diferencias de hasta 13 puntos en la ESO y 25 puntos en Bachillerato.

La tasa bruta del alumnado que finaliza la ESO se sitúa en 82,1%, lo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al curso anterior. Este dato, aunque todavía por debajo de los máximos alcanzados durante la pandemia (84,7% en 2019-2020 y 83,0% en 2020-2021), supone una mejora de 2,8 puntos en comparación con el curso 2018-2019, previo a la crisis sanitaria. La titularidad del centro influye en los resultados: en la ESO, el 94,6% del alumnado de centros privados promociona, frente al 88,7% de los públicos. En Bachillerato, la diferencia es similar, con 95,6% de promoción en centros privados y 87,5% en públicos.

Además, la brecha de género persiste: la tasa de mujeres que superan la ESO alcanza el 86,3%, superando en 8,2 puntos a la de los hombres, que se sitúa en 78,1%. El informe destaca que esta diferencia, aunque significativa, ha disminuido respecto a los inicios de la implantación de la ESO, cuando rondaba los 15 puntos.

Hasta 13 puntos de diferencia en ESO

Por comunidades autónomas, las tasas más elevadas de graduación en ESO corresponden al Principado de Asturias (89,9%), Cantabria (88,6%) y País Vasco (86,3%). En el extremo opuesto, las ciudades autónomas de Melilla (74,0%) y Ceuta (75,4%), junto con la Comunidad Valenciana (76,8%) y Baleares (77,7%) presentan los valores más bajos. En todas las regiones, el porcentaje de mujeres graduadas supera al de los hombres, con la diferencia más acusada en Melilla (17,7 puntos).

Tasa bruta de población graduada
Tasa bruta de población graduada en la ESO por comunidad autónoma y sexo en el curso 2023-2024. (Ministerio de Educación)

Solo la mitad de los españoles acaban Bachillerato

En el ámbito del Bachillerato, la tasa bruta de población que finaliza estos estudios se sitúa en 54,9%, lo que supone una disminución de 0,7 puntos respecto al curso anterior y se aleja del máximo histórico de 2019-2020, influido por la suspensión de la actividad presencial.

La diferencia de género es aún más marcada que en la ESO: el 62,2% de las mujeres finaliza el Bachillerato, frente al 48,0% de los hombres, una brecha de 14,2 puntos.

Por comunidades, Asturias (67,6%), País Vasco (65,5%), Cantabria (62,5%) y Galicia (62,1%) lideran las tasas de graduación, mientras que Baleares(43,4%), Ceuta (46,1%), Comunidad Valenciana (47,4%) y Cataluña (48,3%) presentan los valores más bajos. Es decir, hay una diferencia de 24,2 puntos entre Asturias y Baleares.

Porcentaje de graduados de Bachillerato
Porcentaje de graduados de Bachillerato por comunidad autónoma y sexo en el curso 2023-2024. (Ministerio de Educación)

La FP bate récords

En cuanto a la Formación Profesional, el curso 2023-2024 marca máximos históricos en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. La tasa bruta de graduación en Grado Medio alcanza el 28,2%, con igualdad entre hombres y mujeres, mientras que en Grado Superior la tasa se sitúa en 36,8%, con una diferencia favorable a las mujeres de 4,7 puntos (39,3% frente a 34,6% en hombres). Cataluña destaca con la mayor tasa de graduación en Grado Superior (46,0%), seguida de Galicia (39,2%) y País Vasco (39,1%). En el extremo opuesto, Baleares (18,0%), Melilla (25,4%) y Ceuta (26,3%) registran los valores más bajos.

Los Bomberos de Murcia apagan la megafonía de un colegio tras cinco horas sonando “Cumpleaños feliz” (X/Bomberos Murcia)

El informe detalla que 23.739 estudiantes finalizaron Ciclos Formativos de FP de Grado Básico, lo que representa una tasa bruta del 4,5%, con una notable diferencia de género: 6,1% en hombres y 2,9% en mujeres. Por territorios, Melilla (12,3%), La Rioja (10,5%) y Ceuta (8,4%) presentan las tasas más elevadas.

En el conjunto de las enseñanzas postobligatorias, 288.197 personas finalizaron el Bachillerato, 142.163 los Ciclos Formativos de FP de Grado Medio y 189.279 los de Grado Superior. Además, 34.530 personas obtuvieron el título de Graduado en ESO a través de la Educación de Adultos, y 483.905 promocionaron de Educación Primaria a la ESO.

Temas Relacionados

EducaciónEducación EspañaColegiosEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un historiador asegura que “lo poco que creemos que sabemos de Caravaggio es mentira”

Lo afirma el historiador del arte y escritor español Jaime de los Santos, quien en su novela “El evangelio según Caravaggio” busca desmitificar la vida del genio

Un historiador asegura que “lo

Un terremoto de magnitud 4 sacude la provincia vasca de Álava sin heridos

El seísmo ha tenido lugar en Iruña Oka y ha afectado a otras localidades, aunque solo se reportan daños materiales en el municipio de Euskadi

Un terremoto de magnitud 4

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix España

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Top de películas imprescindibles para

K-pop en iTunes: las 10 canciones más adictivas en España

BoA, TVXQ y Rain fueron de los primeros idols en impulsar la expansión del K-pop fuera de Corea del Sur

K-pop en iTunes: las 10

Comprueba los resultados ganadores del Quíntuple Plus del 7 de diciembre

Loterías y Apuestas del Estado dio a conocer los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Comprueba los resultados ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva norma para el

La nueva norma para el carnet de conducir que será obligatoria dentro de 4 años: estas son las principales novedades que afectarán a los conductores

Un mecánico opina sobre comprar coches eléctricos: “Te recomiendo pensártelo dos veces”

Un hombre apuñala al integrante de una orquesta y se atrinchera en su casa durante más de veinte horas: la Guardia Civil lo halla muerto en el interior

La jueza decreta prisión provisional para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido en Valladolid

Un hombre consigue una indemnización de 40.158 euros tras haber perdido el testículo derecho por un diagnóstico erróneo

ECONOMÍA

Cortylandia, el espectáculo que superó

Cortylandia, el espectáculo que superó a su propósito inicial: cómo una estrategia comercial de 1979 se convirtió en una de las tradiciones navideñas más queridas de Madrid

El precio de la vivienda se acelera y supera los máximos de la burbuja inmobiliaria: “Se compra a un ritmo que no se veía desde 2007”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 7 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juanma Lorente, abogado: “Te pueden despedir por ir demasiado al baño durante tu jornada laboral”

DEPORTES

Cabo Verde, el rival de

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo