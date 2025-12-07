Muere Martin Parr: el fotógrafo que redefinió la estética de lo cotidiano

Martin Parr, el fotógrafo británico, fallece a los 73 años de edad. (Instagram/ Martin Parr)

La muerte de Martin Parr, a los 73 años, marca el final de una era en el mundo de la fotografía contemporánea. Desde su nacimiento en Epsom en 1952, Parr desarrolló una voz inconfundible y transformó lo banal de la vida diaria en una iconografía reconocible a nivel internacional. Sumando colores saturados y una mirada irónica, elevó lo aparentemente trivial a la categoría de arte, acercando el universo de lo cotidiano a la moda y al lifestyle.

Su legado destaca por una identidad visual intensamente cromática y por su capacidad de atrapar la ironía del comportamiento humano en escenas comunes. No solo documentó la sociedad británica: su obra se convirtió en reflejo de tendencias globales y mostró el espíritu de varias épocas. Planteó una estética propia donde la cultura del consumo, el turismo y la excentricidad se fundieron en relatos visuales vibrantes y directos.

Este estilo rompió con las convenciones tradicionales de la fotografía documental. Parr apostó por una representación franca y colorida de la realidad, y demostró que la belleza podía encontrarse en la normalidad diaria o en los escenarios menos glamurosos: desde la playa de Benidorm hasta mercadillos urbanos y plazas repletas de palomas. Su influencia impactó tanto en los creativos del mundo del arte como en el ámbito de la moda, proponiendo que cada momento corriente puede convertirse en escaparate de la cultura visual.

La fotografía como espejo cultural

Martin Parr supo extraer de la rutina británica los símbolos de toda una generación, abordando la cultura de clases y capturando la esencia de la vida social de su país. En sus fotografías, las costumbres, los gestos y los escenarios del día a día definieron la identidad visual de la sociedad contemporánea. Con campañas y proyectos personales, Parr mostró cómo lo sencillo esconde capas de significado y se convierte en narración de una época.

El legado fotográfico de Martin Parr. (AFP/ TOLGA AKMEN)

En sus propias palabras: “Lo único bueno de haber crecido en Surrey (el condado del sudeste de Inglaterra) era que lograba que cualquier otro lugar pareciera interesante”. Lo que parece una apatía en primer lugar es solo un ejemplo de la forma en la que aprendió a mostrar su tierra.

El retrato social realizado por Parr puso el foco en las divisiones de clase a través de imágenes de bañistas en las ciudades costeras, celebraciones de elite y la cultura del consumo en los años 80. Su proyecto The Last Resort: Photographs of New Brighton fue un punto de inflexión en la forma de entender la fotografía documental, alejándose de la nostalgia romántica del blanco y negro y apostando por el color y la ironía. Si bien algunos críticos vieron condescendencia en su mirada hacia Inglaterra, el público conectó de forma masiva con esas escenas, encontrando en ellas un reflejo sincero del día a día y de las aspiraciones colectivas.

El legado de Martín Parr

El fotógrafo británico Martin Parr ha fallecido con 73 años de edad. (Photo by JOEL SAGET / AFP)

El recorrido institucional de Martin Parr alcanzó su punto culminante con su incorporación a la agencia Magnum, la cuna mundial del fotoperiodismo. Su entrada no estuvo exenta de polémica: fue aceptado por un solo voto después de intensos debates sobre la profundidad y el tono de su obra. Algunos contemporáneos lo consideraban populista, otros aseguraban que su mirada renovadora definiría un futuro distinto para la agencia. Esta controvertida votación no impidió que, años después, Parr se convirtiera en presidente de Magnum entre 2014 y 2017.

Durante ese periodo, su obra ganó categoría de ineludible referencia artística. Su trabajo fue premiado y exhibido en galerías y museos de todo el mundo, consolidando su estatus en la élite creativa internacional. Más allá de la técnica, su talento residió en hallar belleza y humor en lo común: coleccionista confeso de objetos peculiares, forjó una galería de imágenes que hoy es considerada tesoro para quienes buscan entender y retratar las sociedades contemporáneas.

Las fotografías de Parr no solo son registro visual, sino también relato de un presente siempre cambiante. Su oposición al Brexit y su nostalgia por una Inglaterra previa a la polarización política quedan reflejadas en sus creaciones. Estas funcionan como documento y como memoria emocional de un país, en un día tan triste como hoy, donde toda la nación se despide de él.