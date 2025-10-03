Empresario es asesinado en la autopista Oaxaca-México, Fiscalía del estado ya investiga los hechos

La Fiscalía investiga si se trató de un ataque directo o un asalto (X/@SegPubStaLucia)

La madrugada de este jueves, un empresario fue hallado sin vida dentro de su vehículo cerca de la caseta de la autopista Oaxaca-México, un hecho que ha activado una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer si se trató de un asalto o de un ataque directo.

El hallazgo se produjo luego de que se reportara la presencia de un automóvil detenido en la zona; al inspeccionarlo, las autoridades constataron que el conductor había fallecido, aparentemente a causa de un disparo de arma de fuego.

Tras los hechos, el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que la principal línea de investigación apunta a un posible asalto, aunque no se ha descartado la hipótesis de un ataque directo.

Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la FGE ha iniciado la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en el área y ha citado a testigos con el objetivo de determinar si la víctima viajaba sola o acompañada, así como para identificar cualquier indicio de amenaza o despojo de pertenencias que pudiera haber ocurrido.

Finalmente, Rodríguez Alamilla aseguró que en el caso no habrá impunidad y descartó que el tramo carretero donde ocurrió el homicidio esté vinculado con otros asaltos recientes, por lo que aclaró que los robos y asaltos a transportistas suelen concentrarse en la zona limítrofe con el estado de Puebla, donde recientemente fue desarticulada una célula criminal conocida como Los Rojos, implicada en este tipo de delitos.

Respecto a la identidad del empresario asesinado, las autoridades han optado por mantenerla en reserva debido a la confidencialidad de la investigación.

Intentos de asalto en Autopista a Oaxaca

A finales del mes de agosto transportistas y conductores realizaron denuncias por intentos de asalto en diferentes tramos de autopistas que se dirigen hacia Oaxaca.

En la carretera de Cuacnopalan-Oaxaca, a metros de la caseta de Tehuacán, con dirección a Puebla, denunciaron en diferentes ocasiones que una de las técnicas que han implementado los criminales es apuntarles con un laser a otros conductores, mientras que son apuntados con un arma de fuego por otra persona.

Dichas acciones son para obligar a los conductores a descender de sus vehículos y que de esta manera les puedan quitar sus pertenencias.

Según la denuncias hechas, son los automovilistas los que son más propensos a sufrir de estos ataques, ya que en el caso de los conductores de camiones de carga es más difícil que se detengan.