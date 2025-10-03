México

Empresario es asesinado en la autopista Oaxaca-México, Fiscalía del estado ya investiga los hechos

Elementos de seguridad acudieron a la carretera luego de que reportaran un vehículo que permanecía inmóvil

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
La Fiscalía investiga si se
La Fiscalía investiga si se trató de un ataque directo o un asalto (X/@SegPubStaLucia)

La madrugada de este jueves, un empresario fue hallado sin vida dentro de su vehículo cerca de la caseta de la autopista Oaxaca-México, un hecho que ha activado una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer si se trató de un asalto o de un ataque directo.

El hallazgo se produjo luego de que se reportara la presencia de un automóvil detenido en la zona; al inspeccionarlo, las autoridades constataron que el conductor había fallecido, aparentemente a causa de un disparo de arma de fuego.

Tras los hechos, el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que la principal línea de investigación apunta a un posible asalto, aunque no se ha descartado la hipótesis de un ataque directo.

Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la FGE ha iniciado la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en el área y ha citado a testigos con el objetivo de determinar si la víctima viajaba sola o acompañada, así como para identificar cualquier indicio de amenaza o despojo de pertenencias que pudiera haber ocurrido.

Finalmente, Rodríguez Alamilla aseguró que en el caso no habrá impunidad y descartó que el tramo carretero donde ocurrió el homicidio esté vinculado con otros asaltos recientes, por lo que aclaró que los robos y asaltos a transportistas suelen concentrarse en la zona limítrofe con el estado de Puebla, donde recientemente fue desarticulada una célula criminal conocida como Los Rojos, implicada en este tipo de delitos.

Respecto a la identidad del empresario asesinado, las autoridades han optado por mantenerla en reserva debido a la confidencialidad de la investigación.

Intentos de asalto en Autopista a Oaxaca

A finales del mes de agosto transportistas y conductores realizaron denuncias por intentos de asalto en diferentes tramos de autopistas que se dirigen hacia Oaxaca.

En la carretera de Cuacnopalan-Oaxaca, a metros de la caseta de Tehuacán, con dirección a Puebla, denunciaron en diferentes ocasiones que una de las técnicas que han implementado los criminales es apuntarles con un laser a otros conductores, mientras que son apuntados con un arma de fuego por otra persona.

Dichas acciones son para obligar a los conductores a descender de sus vehículos y que de esta manera les puedan quitar sus pertenencias.

Según la denuncias hechas, son los automovilistas los que son más propensos a sufrir de estos ataques, ya que en el caso de los conductores de camiones de carga es más difícil que se detengan.

Temas Relacionados

Autopista México-OaxacaFGEOAsesinatoAsaltoEmpresarioOaxacamexico-noticias

Más Noticias

Erika Buenfil posa desnuda por primera vez a sus 61 años: “Fue atreverme”

La actriz confió en el fotógrafo Uriel Santana para mostrar su cuerpo al natural

Erika Buenfil posa desnuda por

Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028

El defensor argentino firmó una ampliación de contrato con Cruz Azul, la directiva cementera reconoció su compromiso y lo consolida como pieza clave del proyecto deportivo

Piovi renueva con La Máquina:

Ex operador de La Feria de Chapultepec recuerda cómo vivió el accidente de Quimera seis años después

El trabajador compartió en redes las consecuencias que tuvo este fatal incidente

Ex operador de La Feria

Huachicol fiscal y aumento al IEPS: Hacienda y diputados debaten sobre ingresos públicos para 2026

El contrabando de combustibles sigue siendo uno de los principales retos para la recaudación fiscal en México

Huachicol fiscal y aumento al

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de octubre: Hay cierres en varias líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto reclutador del

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

Procesan a tres presuntos miembros del CJNG detenidos en Michoacán con armas de fuego, drogas y explosivos

Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

Este es el brazo armado del CJNG al que pertenecía “El Fabuloso”, detenido en Michoacán

Capturan en Baja California a Andrew “N”, hombre norteamericano buscado por tráfico de armas en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Internautas en México reaccionan a

Internautas en México reaccionan a anuncio y poster oficial de “Scream 7”

Erika Buenfil posa desnuda por primera vez a sus 61 años: “Fue atreverme”

La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de octubre

La Casa de los Famosos México 2025 arranca preventa de boletos para la gran final en cines

DEPORTES

Juan Manuel Márquez revela los

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX

Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028

Así será TRIONDA, el balón oficial para el Mundial 2026 que se usará en el Estadio Azteca para la inauguración

Nicolás Larcamón revela quién es el mejor jugador del torneo y no es de Cruz Azul