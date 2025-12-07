Cuál es el precio de la luz en España para este lunes

La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país este lunes 8 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más bajos, así como los más altos, de luz.

Precio de la luz

Día: 8 de diciembre

Precio medio: 55.56 euros por megavatio hora

Precio más alto: 97.3 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 13.33 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

A lo largo de este lunes 8 de diciembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 71.34 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 65.53 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 52.42 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 50.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 47.46 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 50.18 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 55.46 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.25 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 63.75 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 37.02 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 25.13 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 22.53 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 19.29 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 13.33 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 17.22 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 25.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 51.3 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 78.19 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 86.75 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 92.35 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.3 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 92.26 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 78.72 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 71.61 euros por megavatio hora.