Un adolescente rescata en plena mar a un hombre herido por su tabla de surf: “Es raro que alguien tan joven tenga la madurez de enfrentarse a una situación tan peligrosa”

En la playa de Saunton Sands en el norte de Devon (Reino Unido), Oscar, un joven de 14 años entrenado como salvavidas junior, protagonizó un acto de valentía que le valió el reconocimiento como un auténtico héroe. El pasado 25 de abril, el adolescente rescató a Gavin Bowden, de 60 años, que había quedado temporalmente paralizado tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con su tabla de surf.

Oscar, sin dudarlo, remó hacia el hombre herido cuando notó que algo no iba bien. “Vi que alguien se había lesionado en su tabla e instintivamente me acerqué a para ver si estaba bien, lo cual no era así. Luego le ayudé”, explica el joven en un artículo de la BBC. Aunque el tamaño y el peso de Bowden lo hacían más desafiante, Oscar logró subirlo a su tabla y mantenerlo a salvo mientras hacía señales hacia la orilla para pedir ayuda.

El rescate, al que luego se refirieron como “de manual”, duró cerca de 30 minutos, hasta que el bote salvavidas costero llegó al lugar. Mientras tanto, las olas golpeaban con fuerza, y la tensión era evidente. “Sabía que él tenía una tabla grande atada a su pierna y, si intentaba entrar y venía una ola y lo golpeaba, podría haber sido arrastrado y haberlo perdido de vista. Podría haber sido mucho peor”, explica el joven sobre su decisión de mantener la calma y alejarse del oleaje más peligroso.

‘No me dejes, niño, no me dejes’

Bowden, paralizado y con un corte en la frente, recordó los momentos de angustia tras el golpe: “Llamé ‘¡ayuda!’ tres veces y luego Oscar estaba allí y dijo: ‘Estoy aquí’. Me aferré a él y le rogaba: ‘No me dejes, niño, no me dejes’, y él respondió: ‘No te dejaré, no te dejaré’”. Para calmarlo, Oscar empleó técnicas que había aprendido en su entrenamiento como salvavidas. “Le pregunté por su nombre, su familia y si estaba casado. Todo para tranquilizarlo y ayudarlo a mantenerse calmado”, relata.

Desde la orilla, el padre de Oscar, Danny, y Neil Phillips, entrenador del club de salvamento de surf de Saunton Sands, comenzaron a notar que algo no estaba bien. “La primera señal que tuvimos fue ver dos puntos muy juntos en el agua y un pequeño brazo agitando frenéticamente las señales de un surfista en peligro”, describe Danny. Aunque buscaron ayuda entre otros surfistas en la playa, nadie logró acercarse al lugar donde estaba ocurriendo el rescate.

Finalmente, la llegada del bote salvavidas permitió que Bowden fuera llevado a la costa y trasladado al Royal Devon Hospital en Exeter, donde permaneció hospitalizado hasta el lunes. En todo momento, Oscar se aseguró de no soltarse de Bowden, incluso cuando las olas volcaron la tabla en varias ocasiones. “Interlacé los brazos con él para saber que no iría a ningún lado”, explica el joven.

De alta un día después

Días después del dramático rescate, Bowden, ya dado de alta, se reunió con Oscar para agradecerle por salvarle la vida en un emotivo reencuentro. “Oscar es mi héroe”, dijo Bowden, mientras abrazaba al adolescente. También elogió su temple y habilidades: “Me enviaron un ángel de la guarda ese día”. Los padres de Oscar, visiblemente orgullosos, coincidieron en que su hijo mostró una madurez poco habitual para su edad.

Neil Phillips, el entrenador de Oscar, también destacó su desempeño: “Es increíblemente raro que alguien tan joven tenga la madurez de enfrentarse a una situación tan peligrosa y manejarla de manera tan efectiva. Fue un rescate de manual”. Adrian Mayhew, gerente nacional de operaciones y seguridad de Surf Life Saving GB, agregó: “Llevo desde 1997 en el salvamento y nunca había visto algo así en alguien de su edad. Reconoció la situación y la manejó de manera impecable durante 30 minutos. Es algo inaudito”.