La borrasca 'Benjamin' activa los avisos en casi toda España, con tres provincias en nivel rojo por olas de 8 metros

El viento, el oleaje y las lluvias provocados por la llegada de la borrasca 'Benjamín' a la Península hará que se activen este jueves los avisos en un total de 34 provincias, con Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria (litoral cántabro) con aviso de nivel rojo (extremo) por temporal marítimo, con mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (km/h) (fuerza 8) y localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, hay avisos por oleaje de nivel naranja (importante) en A Coruña, Lugo, Tarragona Girona y Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano-costa y Litoral oriental asturiano-costa). También habrá avisos de nivel naranja pero por viento en Tarragona, con rachas máximas de 90 km/h y viento de componente oeste.

En cuanto al resto de avisos por oleaje, se darán en Castellón, Valencia, Barcelona, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Mientras, las provincias con avisos por lluvia serán A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, con precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en Ourense y Pontevedra.

Además, las restantes provincias con avisos por viento serán Alicante, Valencia, Castellón, La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana), Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra), Murcia (Altiplano de Murcia), Comunidad de Madrid (Sierra de Madrid), A Coruña, Lugo, Ourense, Barcelona, Lleida, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Cantabria (Litoral cántabro, Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Ibiza y Formentera, Mallorca, Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano, Litoral oriental asturiano, Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa), Huesca, Teruel y Zaragoza.

La AEMET prevé para este jueves que un frente frio recorra la Península, dejando cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio y, salvo en regiones del extremo norte, habrá una tendencia a abrirse claros tras su paso. Además, no se espera que alcance Alborán ni el sureste, con cielos poco nubosos.

Este frente dejará precipitaciones durante la primera mitad del día en la mitad norte peninsular y serán poco probables en su extremo oriental, así como en el entorno de la meseta Sur y quedarán en la segunda mitad restringidas de forma ocasional a regiones de los extremos norte y oeste peninsulares.

De esta forma, las lluvias serán más abundantes, con tormentas ocasionales, en el extremo noroeste y Cantábrico, y habrá probabilidad de ser persistentes y localmente fuertes en Galicia sin que se descarten en litorales del País Vasco y norte Navarra. Asimismo, pero con baja probabilidad, podría caer algún copo de nieve en el Pirineo a una cota que irá bajando hasta los 1.600/2.000 metros.

Mientras, en las islas se espera un tiempo estable, con intervalos nubosos en Baleares y norte de Canarias y con cielos poco nubosos al sur. Además, habrá probabilidad de nieblas matinales en Galicia, Estrecho y principales entornos de montaña, así como de brumas frontales en el cuadrante noroeste.

En cuanto a las temperaturas máximas, descenderán en la mayor parte de la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en el Cantábrico y con aumentos en el tercio sur y puntos del litoral mediterráneo. En el resto se prevén pocos cambios. Respecto a las mínimas, descenderán en Baleares y en la mitad norte peninsular y de forma notable en amplias zonas del interior norte, que se darán al final del día. En el resto habrá pocos cambios. Asimismo, se esperan heladas débiles en el Pirineo.

Por otra parte, soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, que tenderá a establecerse la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares. Además, en general serán flojos en el extremo suroeste peninsular y se espera que lleguen a intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y tercio este, así como en Baleares. En Canarias se prevé viento de componente norte, que será de flojo a moderado.