Una mujer fallece y 15 personas resultan heridas por dos golpes de mar en Tenerife

El Gobierno de Canarias ha confirmado este sábado la muerte de una mujer y un total de quince personas heridas en dos incidentes distintos provocados por golpes de mar en la isla de Tenerife. El archipiélago se encuentra en situación de prealerta por fenómenos costeros desde este viernes a las 17.00 horas y ha pedido extremar la precaución ante oleajes especialmente intensos en zonas de litoral.

Como ha anunciado el Gobierno canario en un comunicado, el primer suceso ha tenido lugar a las 11:36 horas en la playa de Roque de Las Bodegas, en Taganana, Santa Cruz de Tenerife. Seis turistas franceses fueron arrastrados al agua por una ola, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 y también ha confirmado la Policía Local a EFE, cuyas nacionalidades eran desconocidas. Fuentes policiales han señalado que el grupo se encontraba en una zona balizada para evitar el acercamiento a las rocas y al rompiente, pero ignoraron la señalización preventiva.

Seis heridos en la playa del Roque de Las Bodegas, en Taganana

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó un helicóptero medicalizado y dos ambulancias de soporte vital básico. Según los equipos de emergencia, varias personas que se encontraban en la playa ayudaron a los afectados a salir del agua antes de la llegada de los sanitarios.

Un golpe de mar en la playa del Roque de Las Bodegas, en Taganana, deja a seis personas heridas. (Emergencias del Gobierno de Canarias)

Entre los heridos, una mujer con lesiones “de carácter moderado” fue evacuada en helicóptero a la helisuperficie del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. A ese mismo centro fueron trasladados en ambulancia una mujer y un hombre que presentaban traumatismos leves. Otro hombre y otra mujer con lesiones leves fueron derivados al Hospital Universitario de Canarias. Un sexto afectado, también con heridas leves, fue atendido en el lugar.

Una mujer fallecida en Puerto de la Cruz

Cuatro horas después, a las 15:00 horas, un golpe de mar en el muelle de Puerto de la Cruz ha provocado otro incidente relacionado con otro grupo de personas, entre los que se encuentra la muerte de una mujer, como ha informado de la misma manera el Gobierno de la región. Según la información facilitada, el grupo se encontraba en la zona del muelle, en un área próxima al borde, cuando una ola de gran tamaño rompió con fuerza contra la escollera, arrastrando a varias personas al agua. Otras nueve personas resultaron heridas.

Tras esto, los testigos alertaron al 112, movilizando a una ambulancia medicalizada, otra sanitarizada, tres de soporte vital básico, así como Salvamento Marítimo, Policía Local y Policía Nacional.

Durante el rescate, una de las afectadas fue localizada inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Aunque los agentes iniciaron maniobras de reanimación y el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con técnicas avanzadas, únicamente se pudo confirmar su fallecimiento.

Entre los nueve heridos, tres están en estado grave con traumatismos en cadera, miembros inferiores o múltiples lesiones; y dos con heridas de carácter leve y cuatro personas con heridas moderadas. Todos ellos han sido trasladados a distintos hospitales del norte y área metropolitana de Tenerife.

“Se recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar las señalizaciones, no saltarse los precintos de seguridad y seguir siempre las indicaciones de los cuerpos y dispositivos de emergencia”, recuerda el Centro de Coordinación Operativa municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife