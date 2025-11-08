España

Una mujer fallece y 15 personas resultan heridas por dos golpes de mar en Tenerife

El Gobierno de Canarias ha emitido dos comunicados con los diferentes sucesos, uno ocurrido en el Muelle de Puerto de la Cruz y otro en la Playa del Roque de Las Bodegas

Guardar
(Wikipedia)
(Wikipedia)

El Gobierno de Canarias ha confirmado este sábado la muerte de una mujer y un total de quince personas heridas en dos incidentes distintos provocados por golpes de mar en la isla de Tenerife. El archipiélago se encuentra en situación de prealerta por fenómenos costeros desde este viernes a las 17.00 horas y ha pedido extremar la precaución ante oleajes especialmente intensos en zonas de litoral.

Como ha anunciado el Gobierno canario en un comunicado, el primer suceso ha tenido lugar a las 11:36 horas en la playa de Roque de Las Bodegas, en Taganana, Santa Cruz de Tenerife. Seis turistas franceses fueron arrastrados al agua por una ola, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 y también ha confirmado la Policía Local a EFE, cuyas nacionalidades eran desconocidas. Fuentes policiales han señalado que el grupo se encontraba en una zona balizada para evitar el acercamiento a las rocas y al rompiente, pero ignoraron la señalización preventiva.

Seis heridos en la playa del Roque de Las Bodegas, en Taganana

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó un helicóptero medicalizado y dos ambulancias de soporte vital básico. Según los equipos de emergencia, varias personas que se encontraban en la playa ayudaron a los afectados a salir del agua antes de la llegada de los sanitarios.

Un golpe de mar en
Un golpe de mar en la playa del Roque de Las Bodegas, en Taganana, deja a seis personas heridas. (Emergencias del Gobierno de Canarias)

Entre los heridos, una mujer con lesiones “de carácter moderado” fue evacuada en helicóptero a la helisuperficie del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. A ese mismo centro fueron trasladados en ambulancia una mujer y un hombre que presentaban traumatismos leves. Otro hombre y otra mujer con lesiones leves fueron derivados al Hospital Universitario de Canarias. Un sexto afectado, también con heridas leves, fue atendido en el lugar.

Una mujer fallecida en Puerto de la Cruz

Cuatro horas después, a las 15:00 horas, un golpe de mar en el muelle de Puerto de la Cruz ha provocado otro incidente relacionado con otro grupo de personas, entre los que se encuentra la muerte de una mujer, como ha informado de la misma manera el Gobierno de la región. Según la información facilitada, el grupo se encontraba en la zona del muelle, en un área próxima al borde, cuando una ola de gran tamaño rompió con fuerza contra la escollera, arrastrando a varias personas al agua. Otras nueve personas resultaron heridas.

Tras esto, los testigos alertaron al 112, movilizando a una ambulancia medicalizada, otra sanitarizada, tres de soporte vital básico, así como Salvamento Marítimo, Policía Local y Policía Nacional.

Durante el rescate, una de las afectadas fue localizada inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Aunque los agentes iniciaron maniobras de reanimación y el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con técnicas avanzadas, únicamente se pudo confirmar su fallecimiento.

Entre los nueve heridos, tres están en estado grave con traumatismos en cadera, miembros inferiores o múltiples lesiones; y dos con heridas de carácter leve y cuatro personas con heridas moderadas. Todos ellos han sido trasladados a distintos hospitales del norte y área metropolitana de Tenerife.

“Se recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar las señalizaciones, no saltarse los precintos de seguridad y seguir siempre las indicaciones de los cuerpos y dispositivos de emergencia”, recuerda el Centro de Coordinación Operativa municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaCanariasTenerifeEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

Cuál es el santo que se celebra el 9 de noviembre

Consulta la lista del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Cuál es el santo que

Este es el truco infalible que mantendrá los ratones alejados de tu jardín

La sorprendente solución natural que ahuyenta a los ratones y protege el jardín

Este es el truco infalible

El PSOE propone ‘policías’ de terrazas para medir el ruido y la ocupación y denuncia las “chapuzas y prisas de Almeida” por sacar la norma

El Gobierno de Almeida califica la propuesta de crear una unidad específica de vigilancia de terrazas como una “broma de mal gusto”

El PSOE propone ‘policías’ de

Las producciones más populares de Disney+ en España para engancharse este día

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Las producciones más populares de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma que una

La Justicia confirma que una madre podrá tramitar la nacionalidad española de su hijo: el padre se interpuso por miedo a que el menor pudiera “abandonar España”

¿Un Policía puede llevarse su propia arma de fuego al trabajo? Un inspector lo aclara

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía herido tras recibir un disparo en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Un jubilado cobra 1.600 euros tras 45 años de trabajo: “Hay jóvenes que ganan más que yo”

La razón por la que no hay gasolineras ‘low cost’ en autopistas, autovías y aeropuertos

¿Si un inquilino se va antes de tiempo de la vivienda, tiene que indemnizar al propietario? Un abogado en desahucios explica los “dos posibles escenarios”

La Justicia absuelve a una madre de devolver 20.000 euros cobrados por un error de la Seguridad Social, pero perderá la ayuda para su hijo con discapacidad

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados