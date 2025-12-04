España

La decisión de la Seguridad Social que ha hecho perder 1.540 euros de pensión a un jubilado

El hombre portugués denunció un ‘error’, pese a la aprobación por parte de los tribunales

Guardar
Una pareja de jubilados calculan
Una pareja de jubilados calculan sus gastos e ingresos (Canva)

La jubilación es un momento muy esperado por la mayoría de trabajadores, ya que permite un merecido descanso después de largos años de trabajo. Sin embargo, a menudo se generan ciertas preocupaciones o inconvenientes para los mayores, que en ocasiones tienen que sobrevivir con una pensión limitada.

Por otra parte, hay situaciones en las que los ciudadanos salen perjudicados por las decisiones de la Administración, que a menudo castiga la ausencia de los documentos necesarios por parte de los trabajadores para realizar trámites o solicitar ayudas. Eb algunos casos, sin embargo, los problemas vienen de errores propios de la Seguridad Social.

Este es el caso de un hombre de 82 años, que tras 45 años de trabajo realizando aportaciones al sistema de seguridad social, ha visto rechazado su derecho a pensión de vejez en Portugal. El Tribunal Administrativo y Fiscal respaldó la decisión de la Seguridad Social, argumentando que el solicitante no cumplía los requisitos legales vigentes.

Interpretación de la normativa

El caso, que parece contradecir la lógica social, cotizar y posteriormente recibir la pensión, y ha desatado un debate sobre justicia, sostenibilidad y la interpretación de la ley en el país luso. La sentencia se apoya en una interpretación estricta de la normativa, pues presuntamente el solicitante no habría acreditado el tipo de contribución exigido en los últimos años previos a la jubilación.

Según la Seguridad Social, las cotizaciones realizadas no encajaban en el régimen que otorga derecho a pensión completa. El tribunal, en lugar de aplicar un criterio de proporcionalidad, ratificó la decisión administrativa.

Este caso revela una tensión creciente en Europa: la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones frente a la equidad individual. Portugal, al igual que otros países, se enfrenta a un envejecimiento acelerado y presión sobre las cuentas públicas.

Modelos en otros países

La noticia ha generado una gran indignación en redes y asociaciones de pensionistas, ya que entienden que se valora más la burocracia que la parcela humana. Además, este asunto podría tener consecuencias políticas, pues Portugal ha aprobado requisitos para endurecer y contener el gasto. Sin embargo, estas decisiones pueden provocar el aumento de una narrativa de injusticia.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

En España, el sistema contempla pensiones proporcionales y, aunque no se cumplan todos los requisitos, las cotizaciones generan derecho a una prestación mínima. El mismo modelo siguen en otros países europeos como Francia y Alemania, evitando así que décadas de aportaciones queden sin retorno. Portugal, por su parte, mantiene un marco legal más rígido que, como en este caso, puede llegar a dejar sin compensación alguna a los jubilados.

El caso de este jubilado portugués representa algo más que una mera anécdota, ya que puede dejar la puerta abierta a un posible problema estructural. En Europa hay una creciente preocupación por el tema, ya que la edad de jubilación podría elevarse a los 70 años y cada vez hay un mayor riesgo de pobreza en la vejez. Esto se explica en parte por la falta de relevo generacional y los problemas para sostener los sistemas de pensiones.

Temas Relacionados

Seguridad Social EspañaJubilación EspañaPensiones EspañaPortugalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un hombre de 89 años no tiene calefacción y duerme en el suelo después de que su casa sufriese un incendio: “Paso el día en las tiendas para entrar en calor”

Ahora ha vuelto a vivir en el inmueble, pero sin electricidad ni calefacción

Un hombre de 89 años

Silvia Intxaurrondo planta cara a RTVE: confirma cuánto cobraba y exige recuperar su llamativo salario

Tras ver reducido su salario, la presentadora exige recuperar lo que considera justo y reclama una indemnización a RTVE

Silvia Intxaurrondo planta cara a

Los reyes presiden la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Girona: look a juego en el Palacio Real

La pareja ha recibido este jueves, 4 de diciembre, a los organizadores para una sesión en la que se han revisado los proyectos en marcha

Los reyes presiden la reunión

Ábalos recurre a la prisión provisional: “No hay indicios ni riesgo de fuga”

El juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó su encarcelación el pasado 27 de noviembre en el marco de la investigación por la compra irregular de mascarillas

Ábalos recurre a la prisión

Receta de solomillo al Pedro Ximénez, un plato fácil y económico para un triunfo asegurado

Estos tiernos solomillos de cerdo, acompañados de una rica y aromática salsa y de la guarnición que más nos guste, son un salvavidas perfecto si tenemos invitados en casa

Receta de solomillo al Pedro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos recurre a la prisión

Ábalos recurre a la prisión provisional: “No hay indicios ni riesgo de fuga”

La candidata a fiscal general “reconoce” la labor de García Ortiz y defiende que su condena “es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía que debe sanar”

Francia tendrá que indemnizar con más de 20.000 euros al exlíder de ETA Ibón Fernández por “trato inhumano” en la cárcel al no asegurar su atención médica

Radiografía del jabalí en España: un ejemplar cada 41 habitantes, pico de crías en el mes de abril y habría que cazar el 66% de la población

Rechazan la indemnización de 15.000 euros a una trabajadora civil de la Base Naval de Rota que acusó a su superior de acoso laboral

ECONOMÍA

El Gobierno presenta Casa 47,

El Gobierno presenta Casa 47, que tomará el relevo de Sepes en la gestión del parque público de vivienda asequible

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los 10 libros que recomienda el presidente de Mercadona, Juan Roig, a los empresarios

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga