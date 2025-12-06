Tres hermanos se convierten en padres el mismo día: nacen cuatro niños de la misma familia con solo unas horas de diferencia

Un hospital en Israel. (Captura de vídeo)

El suceso ha ocurrido en Israel. En el centro médico Ma’ayanei Hayeshua de Bnei Brak, una ciudad situada en la periferia sur de Tel Aviv, un hecho inusual sacudió la rutina del personal sanitario, cuando cuatro bebés llegaron al mundo con pocas horas de diferencia y compartiendo algo más que el predio de la maternidad. Y es que sus padres son tres hermanos, cuyas respectivas esposas dieron a luz casi simultáneamente, en el mismo día. “A ninguna estadística se le habría ocurrido prepararnos para un momento tan especial”, ha expresado el hospital al medio Israel National News.

El martes de esta misma semana, las tres parejas ingresaron por separado al hospital, fruto de un destino que ha provocado una significativa coincidencia familiar. “El suceso nos ha sorprendido a todos, nos regaló sonrisas y nos recordó la magia que ocurre aquí cada día”, resumió el centro de salud israelí, para quien el ritmo elevado de nacimientos anual rara vez deriva en una historia tan notable. Mientras dos de los hermanos celebraban la llegada de un hijo cada uno, el tercero tuvo gemelos, lo que elevó de inmediato a cuatro el número de nietos que los abuelos recibieron en esa jornada. El hospital subrayó: “En nuestra sala de partos, incluso un día ordinario puede convertirse en una historia inolvidable”. El calificativo de «excepcional» fue el que la institución eligió para describir la situación, resaltando la alegría compartida por todo el personal.

De acuerdo con i24News, la reunión de los tres hermanos en los pasillos, mientras aguardaban acompañar a sus esposas, potenció la emoción al constatar la magnitud del acontecimiento: cuatro miembros nuevos para la familia en un solo día y una maternidad que, según sus responsables, recibe “un número importante de recién nacidos cada año”, pero para la que jornadas como esta permanecen imborrables.

Cae la natalidad en España

La noticia recuerda que un suceso así sería prácticamente imposible en España, sobre todo porque la natalidad se encuentra en mínimos en el país. Según la última encuesta del Movimiento Natural de la Población elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se han registrado 318.005 nacimientos, lo que supone una reducción del 0,8% respecto al año anterior. Esta tendencia a la baja se ha mantenido durante la última década, con una caída de aproximadamente 100.000 niños desde 2014, cuando el número de recién nacidos alcanzó los 427.595.

La media de hijos por mujer en España se sitúa en 1,10, una cifra que ha descendido dos centésimas respecto a 2023. Si se analiza por nacionalidad, las madres españolas han tenido una media de 1,07 hijos, mientras que las extranjeras han alcanzado 1,27, ambas cifras ligeramente inferiores a las del año anterior. En cuanto al sexo de los recién nacidos, se han contabilizado 154.273 niñas y 163.732 niños.

Las comunidades autónomas con mayor número de nacimientos han sido Andalucía, con 60.129, seguida de Cataluña (53.747) y Madrid (50.770). La diferencia con la Comunidad Valenciana, que ocupa la cuarta posición, es de unos 15.000 nacimientos. Por el contrario, regiones como Asturias, Cantabria o Navarra han registrado menos de 5.000 nacimientos cada una, según los datos del INE.