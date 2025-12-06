España

Tres hermanos se convierten en padres el mismo día: nacen cuatro niños de la misma familia con solo unas horas de diferencia

El inusual suceso ha ocurrido en Israel

Guardar
Un hospital en Israel. (Captura
Un hospital en Israel. (Captura de vídeo)

El suceso ha ocurrido en Israel. En el centro médico Ma’ayanei Hayeshua de Bnei Brak, una ciudad situada en la periferia sur de Tel Aviv, un hecho inusual sacudió la rutina del personal sanitario, cuando cuatro bebés llegaron al mundo con pocas horas de diferencia y compartiendo algo más que el predio de la maternidad. Y es que sus padres son tres hermanos, cuyas respectivas esposas dieron a luz casi simultáneamente, en el mismo día. “A ninguna estadística se le habría ocurrido prepararnos para un momento tan especial”, ha expresado el hospital al medio Israel National News.

El martes de esta misma semana, las tres parejas ingresaron por separado al hospital, fruto de un destino que ha provocado una significativa coincidencia familiar. “El suceso nos ha sorprendido a todos, nos regaló sonrisas y nos recordó la magia que ocurre aquí cada día”, resumió el centro de salud israelí, para quien el ritmo elevado de nacimientos anual rara vez deriva en una historia tan notable. Mientras dos de los hermanos celebraban la llegada de un hijo cada uno, el tercero tuvo gemelos, lo que elevó de inmediato a cuatro el número de nietos que los abuelos recibieron en esa jornada. El hospital subrayó: “En nuestra sala de partos, incluso un día ordinario puede convertirse en una historia inolvidable”. El calificativo de «excepcional» fue el que la institución eligió para describir la situación, resaltando la alegría compartida por todo el personal.

De acuerdo con i24News, la reunión de los tres hermanos en los pasillos, mientras aguardaban acompañar a sus esposas, potenció la emoción al constatar la magnitud del acontecimiento: cuatro miembros nuevos para la familia en un solo día y una maternidad que, según sus responsables, recibe “un número importante de recién nacidos cada año”, pero para la que jornadas como esta permanecen imborrables.

PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para aumentar el permiso por nacimiento de las 16 actuales hasta las 17 semanas, y retribuir dos semanas por permiso de cuidado de menor.

Cae la natalidad en España

La noticia recuerda que un suceso así sería prácticamente imposible en España, sobre todo porque la natalidad se encuentra en mínimos en el país. Según la última encuesta del Movimiento Natural de la Población elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se han registrado 318.005 nacimientos, lo que supone una reducción del 0,8% respecto al año anterior. Esta tendencia a la baja se ha mantenido durante la última década, con una caída de aproximadamente 100.000 niños desde 2014, cuando el número de recién nacidos alcanzó los 427.595.

La media de hijos por mujer en España se sitúa en 1,10, una cifra que ha descendido dos centésimas respecto a 2023. Si se analiza por nacionalidad, las madres españolas han tenido una media de 1,07 hijos, mientras que las extranjeras han alcanzado 1,27, ambas cifras ligeramente inferiores a las del año anterior. En cuanto al sexo de los recién nacidos, se han contabilizado 154.273 niñas y 163.732 niños.

Las comunidades autónomas con mayor número de nacimientos han sido Andalucía, con 60.129, seguida de Cataluña (53.747) y Madrid (50.770). La diferencia con la Comunidad Valenciana, que ocupa la cuarta posición, es de unos 15.000 nacimientos. Por el contrario, regiones como Asturias, Cantabria o Navarra han registrado menos de 5.000 nacimientos cada una, según los datos del INE.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaHospitalesMédicosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente del Gobierno carga contra las palabras del mandatario estadounidense, quien advirtió del posible declive de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y prometió consolidar el liderazgo de Washington especialmente en Latinoamérica

Sánchez advierte a Trump: Europa

Muere una mujer en Madrid tras tirarse de un décimo piso con sus dos hijos de tres años: los dos están en estado muy grave

La Policía Nacional ha descartado que los hechos estén relacionados con un caso de violencia de género

Muere una mujer en Madrid

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

El dirigente del PP presentó este viernes su proyecto presupuestario de cara a 2026 e inicia la ronda de negociaciones con todos los partidos políticos. Se dirige en especial a Vox, a quien pide responsabilidad después de romper negociaciones el pasado octubre

El presidente de Aragón, Jorge

Cómo hacer el aperitivo perfecto para tus comidas de esta Navidad: el cóctel de marisco acompañado de salsa rosa

Un entrante en 15 minutos fácil de preparar junto con una salsa sabrosa que dura 24 horas en perfecto estado

Cómo hacer el aperitivo perfecto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de Aragón, Jorge

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Ya harán falta dos meses más para jubilarse: el umbral sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición hacia los 67

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”