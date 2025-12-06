España

Muere una mujer en Madrid tras tirarse de un décimo piso con sus dos hijos de tres años: los dos están en estado muy grave

La Policía Nacional ha descartado que los hechos estén relacionados con un caso de violencia de género


Imagen de archivo de la Policía Nacional.

Una mujer de 48 años ha fallecido este sábado tras precipitarse desde el décimo piso de un edificio situado en la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid, junto a sus dos hijos de tres años, quienes han resultado heridos de extrema gravedad. Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press y a EFE, los menores han sido trasladados a distintos hospitales de la capital, donde permanecen ingresados con pronóstico muy grave.

La Policía Nacional ha descartado que los hechos estén relacionados con un caso de violencia de género, según han señalado las fuentes policiales. El suceso ha tenido lugar en torno a las nueve de la mañana, momento en el que los vecinos del inmueble han alertado a los servicios de emergencia tras presenciar la caída.

A la llegada de los equipos de Samur-Protección Civil, los sanitarios únicamente han podido certificar el fallecimiento de la mujer, de nacionalidad española, mientras que los dos menores han sido atendidos en el lugar y posteriormente trasladados en estado muy grave al Hospital Universitario 12 de Octubre y al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press y a EFE. En el operativo han participado también agentes de la Policía Municipal y efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

La investigación del suceso ha quedado a cargo de la Policía Nacional, que continúa recabando información para esclarecer las circunstancias del incidente.

El segundo caso en una semana

Es el segundo caso de violencia contra los menores ocurrido en pocos días. El pasado jueves, la Guardia Civil detuvo en Almería a una mujer y a su pareja tras el hallazgo del cadáver del hijo de ella, un niño de cuatro años, en una playa del municipio de Garrucha. El suceso tuvo lugar en la noche del miércoles, cuando el cuerpo del menor fue localizado después de que la madre facilitara la ubicación exacta a través de un mensaje dirigido al padre biológico.

En un primer momento, la desaparición tanto de la madre como del menor generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades. Fuentes de la Guardia Civil han precisado que, tras la alerta vecinal, la propia progenitora ha enviado un mensaje a su familia en el que reconocía: “Creo que he matado a mi hijo. Lo he abandonado en una caseta de la playa”. Este mensaje fue remitido al padre biológico, quien ha contactado de inmediato con las fuerzas de seguridad.

Muere un niño de 11 años tras ser agredido con objeto punzante en el campo de fútbol de Mocejón.

La intervención policial se produjo tras la llamada del padre, desplazándose los agentes hasta el lugar indicado, donde han encontrado el cuerpo sin vida del menor. En ese momento, la Policía detuvo a la madre. Según ha recogido La Voz de Almería, esta persona podría padecer una “enfermedad mental”, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

Junto a la madre, la pareja de ella también ha sido arrestada. Este hombre tenía en vigor una orden de alejamiento, aunque por el momento no se ha esclarecido el motivo concreto de su detención.

Las personas que experimenten ideas suicidas, así como sus familiares y allegados, pueden acceder a atención especializada las veinticuatro horas a través del teléfono 024. En situaciones de emergencia, también está disponible el número 112.

