La familia de una de las adolescentes halladas muertas en Jaén cuestiona la teoría del suicidio: “Fue un homicidio perfecto”

La madre de Sharit (2i), una de las dos adolescentes cuyos cuerpos sin vida aparecieron ayer en el parque de la Concordia de Jaén, junto a varios familiares durante el minuto de silencio, el lunes, 1 de diciembre de 2025. (EFE/José Manuel Pedrosa)

La conmoción persiste en Jaén tras el hallazgo, hace tres días, de los cuerpos sin vida de Sharit y Rosmed, dos adolescentes de 16 y 15 años, en un parque céntrico de la ciudad. La Policía Nacional ha emitido un comunicado el mismo domingo en el que ha apuntado al suicidio como principal hipótesis, mientras que el entorno de las jóvenes, especialmente sus familias, ha rechazado esta versión y ha exigido que se esclarezcan los hechos. El padre de una de las menores, Alexander, afirmaba ante los medios, poco antes del entierro de su hija, que “no fue un suicidio, fue un homicidio perfecto”.

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado que, a pesar de que la hipótesis inicial se centra en el suicidio, “todas las líneas de investigación” permanecen abiertas. Según ha detallado este organismo, las primeras inspecciones realizadas en los cuerpos no han revelado signos de violencia externa, lo que, en principio, descartaría la intervención directa de terceras personas. Sin embargo, la Policía Nacional ha negado que las dos chicas hubieran sufrido acoso escolar, a pesar de que varios amigos de las menores han asegurado que sí habían sido víctimas de bullying.

“Es el homicidio perfecto”

El padre de Sharit, Alexander, ha insistido en que su hija no tenía intención de quitarse la vida. “Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto”, declaraba a los medios a las puertas del tanatorio donde se celebró el funeral el lunes. En el caso de Rosmed, la incineración fue el domingo. Alexander ha explicado que su hija “estaba feliz, emocionada, haciendo su FP”, y que su vida transcurría con normalidad. Por este motivo, sostiene que existen elementos que no encajan: “No lo hizo conscientemente, o fue engañada o fue manipulada pero jamás se quitaría la vida. Queremos que se sepa toda la verdad”.

La madre de Sharit, una de las adolescentes durante el minuto de silencio, el lunes. 1 de diciembre de 2025. (EFE/José Manuel Pedrosa)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía ha confirmado el lunes que en dos institutos de Jaén, El Valle y Santa Catalina, donde estudió una de las adolescentes, se había activado un protocolo por autolesiones y se habían adoptado “las medidas correspondientes”.

Alexander, padre de Sharit, ha reiterado en declaraciones a Canal Sur que “mi hija era una niña feliz”. Ha negado que Sharit padeciera depresión o sufriera acoso escolar, y ha asegurado que “no tenía problemas de autoestima”.

Sharit descarta la opción del suicidio

El padre de Sharit ha aportado un dato que considera relevante para la investigación: según su testimonio, a las 21:41 del viernes, su hija recibió un mensaje de la otra joven en el que le comunicaba su intención de quitarse la vida. Apenas cuatro minutos después, a las 21:45, Sharit envió un mensaje a su novio para poner fin a la relación. “Algo no cuadra”, ha manifestado Alexander, pues dice, si “estaban juntas, para qué le iba a mandar un mensaje a su amiga”.

Alexander también ha puesto en duda la autoría del mensaje enviado por WhatsApp, al considerar que “está demasiado bien escrito para ser de una adolescente”. Por este motivo, ha insistido en la necesidad de “seguir buscando la verdad” y ha descartado que se trate de un doble suicidio, sugiriendo la posible implicación de “una secta, una banda… No quiero especular, pero esto no es normal. Mi hija no se habría quitado la vida por su propia voluntad”.

Información de apoyo y ayuda

Si necesitas ayuda, llama a un amigo o familiar de confianza, las personas de tu alrededor querrán ayudarte. Si no te sientes preparado para hablar con ellos, puedes llamar al teléfono de la esperanza (para España): 717 003 717 o a la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad: 024. Si la emergencia es inminente, también se puede contactar con el teléfono de emergencias 112.