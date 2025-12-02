España

La familia de una de las adolescentes halladas muertas en Jaén cuestiona la teoría del suicidio: “Fue un homicidio perfecto”

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado que, a pesar de que la hipótesis inicial se centra en el suicidio, “todas las líneas de investigación” permanecen abiertas

Guardar
La madre de Sharit (2i),
La madre de Sharit (2i), una de las dos adolescentes cuyos cuerpos sin vida aparecieron ayer en el parque de la Concordia de Jaén, junto a varios familiares durante el minuto de silencio, el lunes, 1 de diciembre de 2025. (EFE/José Manuel Pedrosa)

La conmoción persiste en Jaén tras el hallazgo, hace tres días, de los cuerpos sin vida de Sharit y Rosmed, dos adolescentes de 16 y 15 años, en un parque céntrico de la ciudad. La Policía Nacional ha emitido un comunicado el mismo domingo en el que ha apuntado al suicidio como principal hipótesis, mientras que el entorno de las jóvenes, especialmente sus familias, ha rechazado esta versión y ha exigido que se esclarezcan los hechos. El padre de una de las menores, Alexander, afirmaba ante los medios, poco antes del entierro de su hija, que “no fue un suicidio, fue un homicidio perfecto”.

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado que, a pesar de que la hipótesis inicial se centra en el suicidio, “todas las líneas de investigación” permanecen abiertas. Según ha detallado este organismo, las primeras inspecciones realizadas en los cuerpos no han revelado signos de violencia externa, lo que, en principio, descartaría la intervención directa de terceras personas. Sin embargo, la Policía Nacional ha negado que las dos chicas hubieran sufrido acoso escolar, a pesar de que varios amigos de las menores han asegurado que sí habían sido víctimas de bullying.

“Es el homicidio perfecto”

El padre de Sharit, Alexander, ha insistido en que su hija no tenía intención de quitarse la vida. “Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto”, declaraba a los medios a las puertas del tanatorio donde se celebró el funeral el lunes. En el caso de Rosmed, la incineración fue el domingo. Alexander ha explicado que su hija “estaba feliz, emocionada, haciendo su FP”, y que su vida transcurría con normalidad. Por este motivo, sostiene que existen elementos que no encajan: “No lo hizo conscientemente, o fue engañada o fue manipulada pero jamás se quitaría la vida. Queremos que se sepa toda la verdad”.

La madre de Sharit, una
La madre de Sharit, una de las adolescentes durante el minuto de silencio, el lunes. 1 de diciembre de 2025. (EFE/José Manuel Pedrosa)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía ha confirmado el lunes que en dos institutos de Jaén, El Valle y Santa Catalina, donde estudió una de las adolescentes, se había activado un protocolo por autolesiones y se habían adoptado “las medidas correspondientes”.

Alexander, padre de Sharit, ha reiterado en declaraciones a Canal Sur que “mi hija era una niña feliz”. Ha negado que Sharit padeciera depresión o sufriera acoso escolar, y ha asegurado que “no tenía problemas de autoestima”.

Sharit descarta la opción del suicidio

El padre de Sharit ha aportado un dato que considera relevante para la investigación: según su testimonio, a las 21:41 del viernes, su hija recibió un mensaje de la otra joven en el que le comunicaba su intención de quitarse la vida. Apenas cuatro minutos después, a las 21:45, Sharit envió un mensaje a su novio para poner fin a la relación. “Algo no cuadra”, ha manifestado Alexander, pues dice, si “estaban juntas, para qué le iba a mandar un mensaje a su amiga”.

Alexander también ha puesto en duda la autoría del mensaje enviado por WhatsApp, al considerar que “está demasiado bien escrito para ser de una adolescente”. Por este motivo, ha insistido en la necesidad de “seguir buscando la verdad” y ha descartado que se trate de un doble suicidio, sugiriendo la posible implicación de “una secta, una banda… No quiero especular, pero esto no es normal. Mi hija no se habría quitado la vida por su propia voluntad”.

Información de apoyo y ayuda

Si necesitas ayuda, llama a un amigo o familiar de confianza, las personas de tu alrededor querrán ayudarte. Si no te sientes preparado para hablar con ellos, puedes llamar al teléfono de la esperanza (para España): 717 003 717 o a la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad: 024. Si la emergencia es inminente, también se puede contactar con el teléfono de emergencias 112.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaMenoresAdolescentesJaénAndalucíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los príncipes de Gales continúan en pie de guerra tras su mudanza a Forest Lodge: el descontento de sus vecinos

El príncipe Guillermo y Kate Middleton hacen frente al malestar del vecindario, un mes después de haberse trasladado a la mansión en Windsor Great Park

Los príncipes de Gales continúan

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 5 de la Triplex

Juanma Lorente, abogado: “Cualquier cosa que hagas en la cena de empresa es motivo de despido”

El experto advierte de que el ambiente relajado, el alcohol y la presencia de jefes o compañeros pueden convertir una celebración navideña en un problema labora

Juanma Lorente, abogado: “Cualquier cosa

La rutina es la clave de la felicidad, según expertos en bienestar: “Empezar bien el día es fundamental”

Tres especialistas recomiendan fortalecer la mente y el cuerpo durante las primeras horas del día, lejos de dispositivos tecnológicos

La rutina es la clave

El plan de Sanidad para frenar la epidemia de la gripe: vacunas, mascarillas y teletrabajo

El Ministerio de Sanidad espera recibir el apoyo del PP el miércoles en la Comisión de Salud Pública

El plan de Sanidad para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez asegura que no

Pedro Sánchez asegura que no van a “aceptar chantajes” de Ábalos y defiende que el Gobierno ha “actuado con contundencia contra la corrupción”

Sánchez anuncia varias medidas para reconciliarse con Junts: “Aunque el diálogo está roto, debemos cumplir con esos compromisos”

Una madre deshereda a tres de sus seis hijas por falta de relación durante décadas: una le mandó “a la mierda” por pedirle dinero y esta negarse a dárselo en efectivo

La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama contra el SAS por el presunto borrado de mamografías

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero su alcalde pide soluciones temporales: “Los agentes siguen viviendo en un edificio con grietas”

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juanma Lorente, abogado: “Cualquier cosa que hagas en la cena de empresa es motivo de despido”

Diego Moreno, corredor de seguros: “Tened cuidado con los seguros que hacen los bancos, tienen mucha letra pequeña”

La afiliación a la Seguridad Social se enfría en noviembre con 14.358 empleados menos, mientras el paro marca su cifra más baja para este mes desde 2007

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”