Las nuevas imágenes de la princesa Leonor vestida de militar durante la visita de Margarita Robles a San Javier

La princesa Leonor se ha incorporado este lunes a la Academia General del Aire de San Javier para culminar su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio, donde ha tenido su primer contacto con el avión de formación Pilatus PC 21, tras conocer las instalaciones del centro ha conocido a sus compañeras de camareta y su instructor de vuelo. (EFE/Marcial Guillén).

La princesa Leonor ha asistido este jueves, vestida de militar, a una conferencia de la ministra de Defensa Margarita Robles en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde se encuentra realizando el último curso de su formación castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas.

La heredera al trono ha participado en la jornada institucional junto a sus compañeros de promoción, luciendo el mono de trabajo verde reglamentario y su característico moño trenzado, tal y como se puede ver en las imágenes del acto compartidas por el Ministerio de Defensa.

Durante el acto celebrado en la sede de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, la princesa Leonor ha compartido actividades con el resto de alumnos, según muestran las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa.

Entre las actividades programadas, la ministra de Defensa ha comprobado la implementación de nuevas herramientas en la academia y ha asistido a una demostración de una misión de vuelo en el simulador basado en la aeronave Pilatus PC-21, realizada por los alumnos de cuarto curso con especialidad de vuelo, entre los que se encontraba la princesa.

La Princesa Leonor durante una conferencia en la Academia del Aire de San Javier, a 04 de diciembre de 2025, en San Javier (Murcia, España). Ministerio de Defensa FAMOSOS;ACADEMIA DEL AIRE;PRINCESA 04/12/2025

Posteriormente, Margarita Robles ha mantenido una recepción con 50 alumnos, a quienes ha trasladado un mensaje institucional sobre el papel de España en la defensa de la paz y la seguridad. “Os estáis formando para un futuro en el que cada día hay que trabajar más por la paz y la seguridad y en el que el aire y el espacio son un dominio esencial y fundamental”, ha asegurado la ministra. Robles ha añadido que “en unos momentos que no son fáciles para el mundo, España y el Ejército del Aire y del Espacio están firmemente comprometidos con la paz y la seguridad”. Al término del acto, la ministra ha afirmado que es “un orgullo” contar entre los alumnos de la academia con la princesa Leonor y ha realizado un brindis por el rey Felipe VI.

La formación militar de Leonor

La asistencia de la princesa Leonor a este acto se produce en la recta final de su formación en la academia de San Javier. La heredera ha participado recientemente en maniobras de supervivencia y ejercicios tácticos, incluyendo prácticas de evasión, resistencia ante captura y extracción en escenarios hostiles.

Estas actividades forman parte del exigente entrenamiento disciplinar del ejército español y han incluido clases tácticas, reconocimiento y estudio del terreno, así como trabajos topográficos y pruebas límite que simulan la intensidad de un escenario bélico real. La princesa ha afrontado estas prácticas junto a sus compañeros, en un ambiente de disciplina y preparación castrense.

La publicación de las nuevas imágenes de la princesa Leonor en San Javier se producen tras su reciente participación en los actos conmemorativos por el 50º aniversario de la Monarquía, como el almuerzo privado en el Palacio de El Pardo por el 50º aniversario de la Monarquía, donde ha coincidido con el rey emérito Juan Carlos I, en plena polémica por la publicación de sus memorias, Reconciliación.

Además, la princesa estuvo presente en la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, su abuela, en un acto institucional celebrado la víspera. Ahora, la heredera al trono se prepara para regresar a casa y pasar la Navidad junto a sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia, y su hermana, la infanta Sofía.