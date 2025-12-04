Sánchez ve en los audios del hospital de Torrejón "el modelo del PP" en sanidad "para hacer negocio y que ganen cuatro"

La desvinculación de Pablo Gallart, consejero delegado de Ribera Salud, de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras la filtración de ciertas grabaciones marcó un giro en el debate sobre el modelo sanitario. El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó este episodio para apuntar hacia el Partido Popular y definir su enfoque acerca de la sanidad pública, según informó Europa Press. Durante un mitin realizado en Plasencia, en el inicio de la campaña para las elecciones autonómicas en Extremadura, el secretario general del PSOE afirmó que los audios revelados representan, desde su perspectiva, el método del PP en materia sanitaria, caracterizado, indicó, por transformar la atención pública en una oportunidad de negocio privado.

De acuerdo con la cobertura del medio Europa Press, las grabaciones del responsable de la empresa que gestiona el hospital madrileño reflejaban, según Sánchez, instrucciones orientadas a rechazar pacientes y evitar funciones que no generaran rentabilidad. En su intervención, Sánchez sostuvo que este proceder confirma una lógica recurrente en aquellas comunidades bajo gobiernos del Partido Popular, donde, según él, tras aplicar recortes a la red pública y provocar aumentos en las listas de espera, se establecen acuerdos con entidades privadas o se permite la gestión privada directa sobre hospitales estatales.

El mandatario español subrayó que estas prácticas, a las que denominó “el negocio de la sanidad privada”, se reproducen en diferentes regiones gobernadas por el PP. Mencionó los cribados en Andalucía, los ajustes impulsados por María Guardiola en Extremadura y la privatización bajo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, argumentando que todos responden a un mismo modelo de actuación. Según detalló Europa Press, Sánchez sostuvo que este tipo de gestión conduce a que solo unos pocos obtengan beneficios a costa de los servicios de salud de toda la población.

Durante su discurso en Plasencia, Sánchez reiteró que este tema sanitario constituye el primer motivo que ofrece a los extremeños para optar por el PSOE en los comicios previstos para el 21 de diciembre. Según consignó Europa Press, el presidente acompañó en el acto a Miguel Ángel Gallardo, aspirante socialista en la región.

El líder socialista aludió también a la situación electoral. Frente a las proyecciones desfavorables que recogen los sondeos más recientes, Sánchez apeló a restar relevancia a las encuestas y animó a la participación del electorado. De acuerdo con Europa Press, Sánchez cuestionó la actitud de la candidata popular, María Guardiola, por evitar los debates electorales, equiparando su proceder con el del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Guardiola está haciendo como Feijóo, que no va a los debates y ya empiezan con las encuestas”, declaró Sánchez, en una intervención que, según el relato de Europa Press, provocó aplausos en la audiencia.

El presidente del Gobierno aprovechó el acto para hacer un balance de sus años al frente del Ejecutivo central. Según consignó el medio, Sánchez enumeró medidas impulsadas por su gabinete, como el aumento de las pensiones, la subida del salario mínimo y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad. En palabras de Sánchez, estas políticas han contribuido a que España aporte “el 40% del crecimiento de la Unión Europea”, cuente con “un millón” de estudiantes becados y supere la cifra de 22 millones de personas ocupadas.

Sánchez defendió el balance social y económico de su mandato ante los militantes presentes en Plasencia. Expresó que España atraviesa, a su juicio, uno de los períodos más favorables de su historia reciente, según publicó Europa Press. Además, afirmó que estos logros derivan en gran parte de la gestión del Ejecutivo que dirige.

El jefe del Ejecutivo también se refirió al discurso realizado por sectores del PP, acusando a la oposición de difundir la idea de que España se encuentra bajo una “dictadura” donde existe censura o dificultades para opinar. En ese sentido, Sánchez señaló, según recogió Europa Press, que al encender la televisión predomina la presencia de tertulianos afines a la derecha en los medios de comunicación.

Desde la intervención pública de Sánchez, el debate sobre los pactos de gestión sanitaria y el papel de las empresas privadas en la salud pública ha centrado parte importante de la discusión política en el actual período electoral, según las diversas declaraciones recogidas por Europa Press a lo largo de la campaña.