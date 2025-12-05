España

El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

La Fiscalía abrió diligencias este jueves a raíz de una denuncia de una militante socialista que afirmó recibir “mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas”

Antonio Navarro, el ahora exsecretario
Antonio Navarro, el ahora exsecretario de PSOE Torremolinos. (Europa Press)

El PSOE suspende de militancia y abre un expediente a su líder en Torremolinos, Antonio Navarro, tras un presunto acoso sexual después de que la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga abriese diligencias de investigación por una denuncia de una militante del partido. Así consta en la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, que se dicta tras solicitar estas medidas la Secretaría de Organización Provincial del PSOE de Málaga.

Según una información de la agencia EFE, la dirección socialista ha señalado que, “del análisis de la información recibida” y “sin perjuicio de otros hechos que podrían aparecer”, se desprende que “presuntamente” Navarro podría haber incurrido en una falta grave y en otra falta muy grave contra sendos artículos de los estatutos federales del partido.

Dichos artículos aluden, respectivamente, a “malas conductas cívicas o éticas que contradigan los principios del partido” y que “sean consideradas graves por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE” y a malas conductas “cuando contravengan las resoluciones del PSOE relativas a violencias contra las mujeres o contra cualquier colectivo vulnerable”.

Además, la resolución ha recordado que la suspensión de afiliación “deja sin efecto los derechos y los deberes a los que hacen referencia estos Estatutos”, pero el militante “seguirá obligado a abonar puntualmente las cotizaciones y a respetar las decisiones políticas de los órganos de dirección del partido”.

“Un ambiente intimidatorio”

En su escrito, la denunciante señaló que, desde 2021, ha recibido “mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas”, lo que generó en ella “un ambiente intimidatorio, degradante y humillante”.

Según un escrito al que tuvo acceso la agencia de noticias Europa Press, relató una serie de mensajes enviados en el entorno laboral “pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral”, según el escrito. La víctima reconoció que esta situación generaba “una presión insoportable e incluso miedo”. Un día concreto, según la denuncia, le envió más de 50 mensajes consecutivos. De acuerdo a una información de El País, Navarro le habría llegado a tocar el culo sin su consentimiento y la denunciante le advirtió que denunciaría los hechos a la dirección del partido si insistía. Ahora, a raíz del expediente, Navarro tendrá un plazo de diez días para presentar un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido.

En un escrito difundido a los medios este jueves, el PSOE de Málaga manifestó su “compromiso inquebrantable con la igualdad y su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres”. El PSOE, insistieron los socialistas malagueños, es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres”.

Noticia con información de agencias

