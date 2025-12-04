Espana agencias

Denuncian al secretario general del PSOE de Torremolinos (Málaga) por presunto acoso sexual

El secretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, ha sido denunciado por presunto acoso sexual.

La denunciante, una militante del PSOE, al parecer habría recibido mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no consentidas por parte de Navarro, en un ambiente que califica de "intimidatorio, degradante y humillante", según adelantan medios locales.

Al respecto, según ha indicado el PSOE de Málaga en un comunicado, los hechos denunciados están siendo objeto de examen e investigación por el Órgano contra el Acoso nombrado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, "que trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad".

La Fiscalía de Málaga tiene una denuncia, y por el tipo de delito lo tramitará la especialidad de violencia sobre la mujer.

El PSOE en el comunicado ha señalado que cuando la dirección provincial ha tenido conocimiento de la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género ha trasladado la información a la Comisión Ejecutiva Federal, "por si procede su incorporación al expediente y si fuese oportuno la adopción de alguna medida".

Han añadido que, en todo caso, "si la Fiscalía abriese diligencias, esta dirección provincial formularía a la Comisión Ejecutiva Federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia de acuerdo a nuestros Estatuto y Reglamento".

Por último, el PSOE de Málaga ha manifestado su "compromiso inquebrantable con la igualdad y su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres".

