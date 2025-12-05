Agencias

Óscar López niega que el PSOE protegiera a Salazar y defiende que se aplicarán los protocolos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha negado este viernes que el PSOE protegiera de las denuncias antónimas de acoso al excargo del PSOE y del Gobierno Francisco Salazar, al tiempo que se ha mostrado convencido de que se aplicarán todos los protocolos del partido, aunque ha evitado responder a si cree que el caso debería ser elevado a la Fiscalía.

"Lo que hemos leído de las denuncias es verdaderamente intolerable", ha declarado López en respuesta a preguntas de la prensa en Bruselas, a donde asiste a una reunión de ministros de Telecomunicaciones de la UE.

En este contexto, el ministro ha subrayado que el PSOE tiene "protocolos" y "los tiene que aplicar", por lo que se ha mostrado "absolutamente convencido de que lo van a aplicar".

Además ha defendido que, frente a "otros partidos que ni siquiera tienen esos protocolos" o en los que se "aplaude" a consejeros después de haber denuncias en el juzgado, el PSOE cuenta con protocolos específicos y que "está actuando" y pronunciándose sobre el caso "todos los días".

Con todo, el ministro no ha querido responder a las preguntas de si considera que han fallado los protocolos o si piensa que los casos deberían ser elevados a la Fiscalía, porque, se ha escudado, no conoce el caso "en primera persona".

"No conozco el expediente, no es mi responsabilidad. Yo insisto en que confío plenamente en quién tiene que hacerlo para tomar las decisiones que tenga que tomar", ha zanjado ante las preguntas reiteradas.

A la pregunta de si Salazar ha seguido asesorando al PSOE durante los años en que se ha retrasado la investigación de las denuncias, el ministro ha dicho que no le consta y que "no tiene ninguna noticia al respecto"; pero ha respondido rotundo con un "no" a la pregunta de si el partido ha protegido a su exalto cargo.

