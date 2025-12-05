España

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

El hombre, de 74 años, reside actualmente en el País Vasco francés como parte del régimen de libertad bajo control judicial

Imagen de archivo del histórico
Imagen de archivo del histórico dirigente de ETA Josu Ternera, que ha sido detenido en Francia tras 17 años fugado (EuropaPress)

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional ha ordenado este viernes la busca, detención e ingreso en prisión de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera (74), y ha emitido una nueva orden europea de detención contra el que considera “uno de los máximos dirigentes de ETA”, que actualmente reside en el País Vasco francés como parte del régimen de libertad bajo control judicial.

El magistrado, que procesó en julio a Ternera por el delito de dirección de organización o grupo terrorista en el marco de la causa sobre la financiación de ETA a través de las ‘herriko tabernas’, dispone ahora en un auto su detención, según ha informado EFE. El juicio comenzó en 2013 y se salgó con 20 condenados, aunque en aquel momento Josu Ternera se encontraba prófugo de la justicia y fue detenido en mayo de 2019, tras 17 años de búsqueda.

El juez pudo tener acceso a los documentos que le fueron intervenidos tras su detención gracias a una orden europea de investigación cursada por la Fiscalía. Tras revisar la documentación, Pedraz señala que “se corrobora al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria, según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención, ha venido actuando como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA”.

Según ha explicado en el auto el magistrado, “no de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes”. Y agrega que “no de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del Gobierno de España. No se explica de otro modo, finalmente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución”.

La senadora del PP y hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, ha asegurado este martes que su formación no conocía las enmiendas a una modificación legal con la que podrían rebajar sus penas hasta 44 presos de ETA, a la vez que ha agradecido la "cercanía" de sus compañeros ante esta situación. (Fuente: Senado)

Dignidad y Justicia pidió incorporar las pruebas a la causa

La asociación Dignidad y Justicia, dirigida por Daniel Portero -hijo de un fiscal asesinado por ETA-, pidió en marzo de este año a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional incorporar esas pruebas a esta causa y revocar la conclusión del sumario que se había decidido poco antes para ampliar el procesamiento de Ternera. Finalmente, la Sección Segunda de lo Penal accedió el pasado 26 de junio a la petición de la asociación que dirige Daniel Portero, hijo de un fiscal asesinado por ETA, y revocó la conclusión del sumario. Tras ello, Pedraz dictó un nuevo procesamiento contra Ternera.

Desde su captura, el Estado español ha reclamado su extradición para juzgarlo, pero está pendiente de otro juicio en Francia, que debía haberse celebrado en octubre pero que finalmente se aplazó hasta abril de 2026 por razones de salud. El exdirigente de ETA tiene otras causas abiertas en la Audiencia Nacional, como la del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1997, en el que fueron asesinadas 11 personas, entre ellas seis niños, por el que la Fiscalía pide más de 2.000 años de cárcel.

