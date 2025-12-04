Pedro Sánchez carga contra el PP por los audios del hospital de Torrejón: “Es hacer negocio con la sanidad para que ganen cuatro. Que le pregunten al novio de Ayuso”

Pedro Sánchez sobre el caso del Hospital de Torrejón

Un nuevo terremoto sanitario ha sacudido al PP dos meses después de conocerse los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Esta semana ha arrancado con la noticia, publicada en exclusiva por el diario El País, donde unos audios han revelado que el grupo sanitario Ribera Salud, gestor del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, habría ordenado subir las listas de espera del centro público para poder aumentar beneficios.

Según el citado medio, el CEO de la empresa, Pablo Gallard, dio instrucciones en una reunión de realizar menos intervenciones quirúrgicas y rechazar pacientes o procesos no rentables, con el objetivo de ganar entre cuatro y cinco millones de euros más. “En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dice Gallard en la grabación que tuvo lugar en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el pasado 25 de septiembre.

En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado un acto en Plasencia-mañana arranca la campaña electoral para las elecciones anticipadas en Extremadura este 21 de diciembre- para cargar con dureza contra los populares.

Una investigación de ‘El País’ revela que el grupo privado pidió ajustar las listas de espera para lograr mayores márgenes. (Montaje Infobae)

El líder socialista ha asegurado que el caso de Torrejón no responde a decisiones puntuales de empresas concretas, sino a un “modelo” impulsado por el PP. “Por tanto, no es, por ejemplo, en Torrejón, no es Ribera Salud ni Quirón. Es el modelo del Partido Popular, que es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro”, ha afirmado. “Que al final, ¿qué es lo que hacen? Pues que le pregunten al novio de Ayuso”, ha añadido, haciendo referencia a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y cuyas empresas han mantenido vínculos comerciales con el grupo sanitario Quirónsalud.

Un dardo a Ayuso y a su pareja

Sánchez ha enmarcado el episodio en un debate más amplio sobre el papel del sector público y el modelo de bienestar. “Lo que está en juego, lo que está en cuestión, lo que hay que responder con nuestro voto —para eso está la democracia— es qué modelo de sociedad queremos”, ha dicho el líder socialista. Y, acto seguido, ha reivindicado la visión progresista del sistema de servicios públicos: “Son pacientes, no clientes. Son estudiantes, no clientes. Son personas con discapacidad, no clientes”.

Durante su intervención, el presidente ha insistido en que las próximas elecciones del 21 de diciembre en Extremadura son clave para garantizar la protección de los servicios públicos en la región. “Por eso hay que acudir a las urnas el próximo 21 de diciembre y apostar por el Partido Socialista”, ha declarado, para añadir que, un PSOE fuerte en la comunidad “significa un estado del bienestar fuerte, que es lo que necesitan los extremeños y extremeñas de a pie”.

El Ministerio de Sanidad ha abierto una investigación para determinar si se produjeron irregularidades, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno de Ayuso “una auditoría con absoluto rigor” al hospital de Torrejón.