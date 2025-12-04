Una mujer muere atropellada por un conductor borracho en Ourense y su marido fallece también al enterarse

El conductor que este miércoles se vio involucrado en el accidente de tráfico en el municipio ourensano de Muíños que acabó con la vida de una mujer de 51 años, y cuyo marido acabó falleciendo tras enterarse de lo ocurrido, ha sido detenido esta mañana. (Fuente: GES Muíños)

Un hombre ha sufrido un infarto mortal al enterarse de que su mujer, de 51 años, había fallecido la noche anterior en un accidente de tráfico en Muíños, Ourense. Dicho siniestro, fue provocado por un conductor ebrio que colisionó de frente con el vehículo de la víctima a las 23:00 de la noche del miércoles en la carretera OU-1205, según ha detallado la Guardia Civil. El conductor fue detenido en la tarde del jueves, pero fue liberado unas horas más tarde.

La mujer era una vecina de Requiás que regresaba a su domicilio tras concluir la jornada en una residencia. Desafortunadamente, en el punto kilométrico 5, a la altura de Porqueirós, su Citroën Saxo colisionó frontalmente con un Opel Combo. El accidente tuvo lugar en una vía con buena visibilidad, lo hizo que el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Ourense investigase el origen del choque.

Al parecer, el conductor del otro vehículo, un hombre de 40 años, vecino de Calvos de Randín, y que sobrevivió al accidente, fue sometido a pruebas de alcohol. El resultado dio positivo con un primer test de 0,64 mg/l y uno segundo de 0,58 mg/l. Según ha informado el diario Galicia Express, se le atribuyen los delitos de homicidio por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol.

La mujer iba con un acompañante que llamó a emergencias

Poco después de hacerse las pruebas de alcoholemia, el conductor de 40 años fue trasladado en estado leve al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde fue arrestado alrededor de las 13:30 del jueves, 4 de diciembre. De acuerdo con la información de EFE, al lugar del siniestro acudieron los servicios de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muíños y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Además, las labores de emergencia se prolongaron durante varios minutos, ya que la mujer quedó atrapada en el interior del automóvil. Según han informado los cuerpos de emergencias, fue necesaria su excarcelación, pero los equipos de asistencia no pudieron evitar su fallecimiento. Al enterarse de lo sucedido diez minutos antes de la medianoche, el marido de la conductora del Saxo comenzó a sentirse indispuesto y sufrió el accidente vascular en el mismo lugar del accidente mientras perdía la consciencia.

Los servicios sanitarios desplegaron maniobras de reanimación (RCP) durante un período prolongado, aunque no lograron restablecer los signos vitales y el hombre también fue declarado muerto minutos después. Los servicios de emergencias lograron acudir rápido al accidente gracias a la llamada al 112 Galicia de un acompañante que viajaba con la víctima mortal. Dicho pasajero ha presentado heridas leves, pero se encuentra fuera de peligro.

El matrimonio tenía un hijo, cuya situación quedó a cargo de sus familiares tras el doble desenlace trágico. La noticia ha conmocionado a la comunidad de Muíños y, según informó Galicia Express, las autoridades ya han puesto en marcha las diligencias que serán trasladadas al Juzgado de Instrucción de Bande para determinar la responsabilidad penal del conductor arrestado.

Y es que, las pruebas de alcohol suponen un hecho que constituye una agravante grave en el caso. Asimismo, el estado de la carretera, la visibilidad adecuada y la supuesta invasión del carril contrario por parte del conductor forman parte fundamental de la investigación en curso. A pesar de que la Guardia Civil le detuvo nada más llegar al hospital, el hombre ha quedado en libertad después de pasar a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Bande.

Aunque se le ha impuesto la retirada del carné de conducir como medida cautelar. Además, la Guardia Civil ha informado que se investiga a este hombre como responsable del siniestro por invasión del carril contrario con su vehículo.