España

Una mujer muere atropellada por un conductor borracho en Ourense y su marido fallece también al enterarse

La mujer, una vecina de Requiás, regresaba a casa de su trabajo en una residencia

Guardar
El conductor que este miércoles se vio involucrado en el accidente de tráfico en el municipio ourensano de Muíños que acabó con la vida de una mujer de 51 años, y cuyo marido acabó falleciendo tras enterarse de lo ocurrido, ha sido detenido esta mañana. (Fuente: GES Muíños)

Un hombre ha sufrido un infarto mortal al enterarse de que su mujer, de 51 años, había fallecido la noche anterior en un accidente de tráfico en Muíños, Ourense. Dicho siniestro, fue provocado por un conductor ebrio que colisionó de frente con el vehículo de la víctima a las 23:00 de la noche del miércoles en la carretera OU-1205, según ha detallado la Guardia Civil. El conductor fue detenido en la tarde del jueves, pero fue liberado unas horas más tarde.

La mujer era una vecina de Requiás que regresaba a su domicilio tras concluir la jornada en una residencia. Desafortunadamente, en el punto kilométrico 5, a la altura de Porqueirós, su Citroën Saxo colisionó frontalmente con un Opel Combo. El accidente tuvo lugar en una vía con buena visibilidad, lo hizo que el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Ourense investigase el origen del choque.

Al parecer, el conductor del otro vehículo, un hombre de 40 años, vecino de Calvos de Randín, y que sobrevivió al accidente, fue sometido a pruebas de alcohol. El resultado dio positivo con un primer test de 0,64 mg/l y uno segundo de 0,58 mg/l. Según ha informado el diario Galicia Express, se le atribuyen los delitos de homicidio por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol.

Un vehículo siniestrado en Muíños,
Un vehículo siniestrado en Muíños, Ourense (Guardia Civil Ourense)

La mujer iba con un acompañante que llamó a emergencias

Poco después de hacerse las pruebas de alcoholemia, el conductor de 40 años fue trasladado en estado leve al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde fue arrestado alrededor de las 13:30 del jueves, 4 de diciembre. De acuerdo con la información de EFE, al lugar del siniestro acudieron los servicios de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muíños y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Además, las labores de emergencia se prolongaron durante varios minutos, ya que la mujer quedó atrapada en el interior del automóvil. Según han informado los cuerpos de emergencias, fue necesaria su excarcelación, pero los equipos de asistencia no pudieron evitar su fallecimiento. Al enterarse de lo sucedido diez minutos antes de la medianoche, el marido de la conductora del Saxo comenzó a sentirse indispuesto y sufrió el accidente vascular en el mismo lugar del accidente mientras perdía la consciencia.

Los servicios sanitarios desplegaron maniobras de reanimación (RCP) durante un período prolongado, aunque no lograron restablecer los signos vitales y el hombre también fue declarado muerto minutos después. Los servicios de emergencias lograron acudir rápido al accidente gracias a la llamada al 112 Galicia de un acompañante que viajaba con la víctima mortal. Dicho pasajero ha presentado heridas leves, pero se encuentra fuera de peligro.

11/06/2021 Archivo - Un agente
11/06/2021 Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. POLITICA GUARDIA CIVIL

El matrimonio tenía un hijo, cuya situación quedó a cargo de sus familiares tras el doble desenlace trágico. La noticia ha conmocionado a la comunidad de Muíños y, según informó Galicia Express, las autoridades ya han puesto en marcha las diligencias que serán trasladadas al Juzgado de Instrucción de Bande para determinar la responsabilidad penal del conductor arrestado.

Y es que, las pruebas de alcohol suponen un hecho que constituye una agravante grave en el caso. Asimismo, el estado de la carretera, la visibilidad adecuada y la supuesta invasión del carril contrario por parte del conductor forman parte fundamental de la investigación en curso. A pesar de que la Guardia Civil le detuvo nada más llegar al hospital, el hombre ha quedado en libertad después de pasar a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Bande.

Aunque se le ha impuesto la retirada del carné de conducir como medida cautelar. Además, la Guardia Civil ha informado que se investiga a este hombre como responsable del siniestro por invasión del carril contrario con su vehículo.

Temas Relacionados

SiniestroAccidenteAccidentes Trafico EspañaGuardia CivilOurenseGaliciaSucesos EspañaSucesosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Juan Cervantes, adiestrador canino: “Deja de cansar a tu perro sacándole a correr”

El experto explica el mejor ejercicio para agotar a tu mascota

Juan Cervantes, adiestrador canino: “Deja

Cómo hacer chips de patata al horno muy crujientes, la receta más fácil para un aperitivo ligero

Aunque estas patatas se preparan prácticamente sin aceite, estarán llenas de sabor gracias a las especias como el pimentón dulce o la pimienta

Cómo hacer chips de patata

El Gobierno rompe con la CEOE: seguirá negociando con los sindicatos la ampliación de permisos por duelo mientras la patronal rechaza asumir costes

En un comunicado, las empresas aseguran que el Ejecutivo pretende trasladar a las empresas “el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre cuidados que corresponde asumir a la Administración”

El Gobierno rompe con la

Qué fue lo que más le preguntaron los españoles a Alexa en 2025: desde Lionel Messi hasta Bad Bunny

La canción APT de ROSÉ y Bruno Mars fue la más solicitada por los usuarios en el dispositivo de Amazon

Qué fue lo que más

Más allá de ‘Love Actually’: cinco películas de Navidad menos conocidas para disfrutar en diciembre

Si buscas nuevos títulos para sumar a tu ‘watchlist’ navideña, esta es tu lista

Más allá de ‘Love Actually’:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE insiste en el

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

La Audiencia Provincial frena en seco al juez Peinado: anula la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez

Dos empleados de un desguace se proponen arrancar una Citroën C15 que lleva 10 años parada: “¿Entendéis por qué es una furgoneta especial?”

Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo: anuncia 14 compromisos y su “satisfacción” con la resolución de la ONU sobre el Sáhara

Ábalos recurre a la prisión provisional: “No hay indicios ni riesgo de fuga”

ECONOMÍA

El Gobierno rompe con la

El Gobierno rompe con la CEOE: seguirá negociando con los sindicatos la ampliación de permisos por duelo mientras la patronal rechaza asumir costes

Precio del aceite de oliva en España este 4 de diciembre

Una interina gana a la Xunta: el TSXG obliga a pagarle el salario que le correspondía por hacer funciones de una categoría laboral superior a la que estaba contratada

La nueva hoja de ruta de Bruselas para mejorar el empleo en la UE: más derechos, salarios dignos y mayor protección laboral

El IBEX 35 se apunta un nuevo máximo histórico al cerrar en los 16.700 puntos tras escalar un 0,978% en la sesión

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga