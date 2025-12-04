Nicolás de Dinamarca se convierte en actor: su película debut y las primeras imágenes caracterizado

El príncipe Nicolás en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @nikolaitildanmark)

El universo del cine nórdico suma un rostro inesperado a su repertorio: Nicolás de Dinamarca. El nieto de la reina Margarita ha dado un giro a su carrera profesional y da sus primeros pasos como actor, ampliando así su curriculum más allá de la moda, sector al que se dedicaba hasta ahora. El joven, conocido hasta ahora principalmente por su presencia en las pasarelas internacionales y campañas de reconocidas marcas, ha decidido adentrarse en una nueva disciplina, sumándose al elenco de la película Doctor Glas, una adaptación del clásico literario sueco escrito por Hjalmar Söderberg.

La producción, dirigida por Erik Leijonborg y programada para su estreno en la primavera de 2026, en el mes de marzo en Suecia y en abril en Dinamarca, aportará frescura y una interpretación moderna de la novela publicada en 1905. La historia narra los conflictos éticos y afectivos del doctor Gabriel Glas, envuelto en un triángulo amoroso marcado por el deseo y el dilema moral entre el amor, el matrimonio y el asesinato. En este escenario de intensidades emocionales y miradas introspectivas, el debut actoral de Nicolás ha generado curiosidad tanto en el público escandinavo como en la prensa especializada.

El príncipe Nicolás en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @nikolaitildanmark)

La productora de la cinta, SF Studios, ha confirmado la participación del príncipe en un papel secundario. El propio Nicolás ha reconocido la dimensión del reto: “Tener la oportunidad de actuar, incluso en un papel pequeño, ha sido increíblemente emocionante. Iniciarme en el mundo del cine y trabajar en estrecha colaboración con actores nórdicos tan talentosos me ha dado un gran respeto por la profesión y me ha enseñado mucho”, compartió al hacer balance de su experiencia en el rodaje.

El joven duque ha recalcado lo importante del director, de quien dice que: “Fue inspirador ver la seriedad con la que se tomó cada detalle. Estar en un set con tanta ambición y un estilo visual tan bien pensado lo hizo emocionante y motivador. Fue una experiencia absolutamente fantástica poder contribuir, incluso con un papel secundario, a un proyecto tan hermoso”.

De la reina Margarita a Joaquín, el príncipe ‘desterrado’: quién es quién en la casa real de Dinamarca.

Las primeras imágenes de Nicolás como actor

Los primeros fotogramas de la película ya han salido a la luz y se puede ver a Nicolás caracterizado de su personaje. El reparto principal se completa con rostros conocidos de la industria, como Thea Sofie Lock Næss, quien ha participado en las series de Netflix El Último Reino y La Palma; Isac Calmroth, reconocido por su papel en Diario de una chica experta en desastres de amor, también disponible en la plataforma estadounidense y Christian Fandango.

El príncipe Nicolás en una escena de la película 'Doctor Glas'. (Instagram @sfstudios_danmark)

Este salto artístico de Nicolás sigue la estela familiar, pues los royals daneses son artísticos. Su abuela, la reina Margarita, participó como actriz secundaria en la película Los cisnes salvajes de 2009 y ha cultivado a lo largo de su vida la ilustración, el diseño escénico y la confección de vestuario, incluidos los dibujos para la trilogía de El Señor de los Anillos. Por su parte, la princesa Josephine, prima de Nicolás, ha intervenido en proyectos audiovisuales y teatrales como la serie Tidserjsen 2 (Viaje en el tiempo) y la obra Peter Pan.

El príncipe Nicolás en una escena de la película 'Doctor Glas'. (Instagram @sfstudios_danmark)

A pesar de que aún faltan cuatro meses para que Doctor Glas llegue a las pantallas, la expectación no deja de aumentar, pues todos quieren ver cómo se le da al hijo del príncipe Joaquín eso de ser actor.