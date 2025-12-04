La idea más original para decorar tu casa esta Navidad: recicla los tubos de cartón de papel higiénico

El resultado del cascanueces a raíz de tubos de cartón y material reciclado (Youtube/Manualidades Play)

A pocos días del arranque de diciembre y en pleno auge de la expectativa festiva, la Navidad trae consigo una reto más: la creatividad y la decoración. Las tendencias que circulan en redes, ferias y reuniones familiares marcan una clara preferencia por soluciones caseras y accesibles frente a la decoración tradicional. En ese escenario, objetos cotidianos como los tubos de cartón del papel higiénico logran un valor inesperado, ya que permiten fabricar adornos navideños que combinan estética, funcionalidad y conciencia ecológica.

Este elemento ha cobrado importancia en redes sociales por su resultado pero sobre todo por el precio tan bajo, ya que permite convertir un elemento que todo el mundo tiene en casa en el mítico cascanueces. Esta figura emblemática de la decoración navideña a nivel internacional se puede conseguir siguiendo unos pasos muy sencillos y es perfecto para hacer en familia.

Quienes apuestan por el reciclaje encuentran en los tubos de cartón una materia prima ideal para reproducir esculturas alegres, simpáticas y personalizadas. Esta alternativa propone no solo embellecer el hogar, sino también darle una nueva vida a lo que suele terminar en la basura. Para llevar acabo la propuesta no solo necesitaremos el papel higiénico, requiere otros elementos: sencillos y de bajo costo. La lista de materiales contempla recursos reutilizables y otros de papelería básica que no suelen faltar en las casas durante la temporada de fin de año.

Los materiales para realizar el adorno perfecto son muy asequibles (Freepik)

Materiales para elaborar el cascanueces navideño

Para quienes desean sumarse a la tendencia, estos son los elementos imprescindibles que completan la lista:

Tubos de cartón del papel higiénico, que servirán para conformar el cuerpo, la cabeza y los brazos del cascanueces.

Silicona caliente, empleada para unir las diferentes partes de modo firme y duradero.

Cartulina de colores, en tonos rojo, blanco, negro, dorado y beige, destinada a proporcionar el uniforme, los detalles y las facciones del personaje.

Marcador negro, útil para delinear los rasgos faciales.

Tijera, indispensable para los cortes precisos.

Opción adicional: Cinta o lazo para colgar la figura terminada si se la desea lucir en el árbol o en cualquier otro espacio visible.

Reutilizar los tubos de cartón son perfectos para decorar tu casa esta Navidad (Getarchive, Montaje Infobae)

El paso a paso de la elaboración

Se trata de un procedimiento sencillo y apto para personas de todas las edades. El método, basado íntegramente en la reutilización, permite lograr resultados vistosos en pocos pasos:

En primer lugar, se debe confeccionar el cuerpo del cascanueces. Dos tubos de cartón se unen aplicando silicona caliente a lo largo, lo que da como resultado la estructura troncal de la figura. Una vez logrado este paso, el siguiente consiste en agregar los brazos: para ello se parte un tubo adicional por la mitad, luego se enrollan ambas partes y se adhieren a los laterales del cuerpo utilizando pegamento. Las manos se recortan en cartulina beige y se fijan en los extremos. El paso que sigue tiene que ver con la vestimenta. Tanto el cuerpo como los brazos se recubren cuidadosamente con cartulina roja y negra, simulando el uniforme tradicional del cascanueces. Sobre este primer tramo, se agregan detalles con cartulina dorada, que refuerzan el diseño y otorgan un acabado festivo al conjunto. Para el sombrero, se utiliza cartulina negra, cortada en la forma preferida, y se fija sobre la parte superior del adorno. El rostro requiere detalles realizados en cartulina blanca y beige: la barba y el bigote en blanco; la nariz en beige y los ojos, en blanco, con detalles de marcador negro para dar profundidad y expresión. El último paso consiste en unir con silicona caliente todas las partes confeccionadas: el sombrero al cuerpo, los brazos a los costados, las manos y los elementos faciales en la posición correspondiente. Si el objeto se destinará como adorno colgante, se puede sumar una cinta en la parte superior antes de finalizar.