España

La idea más original para decorar tu casa esta Navidad: recicla los tubos de cartón de papel higiénico

El objeto se transforma en el cascanueces uno de los protagonista del árbol navideño, en muy pocos pasos

Guardar
El resultado del cascanueces a
El resultado del cascanueces a raíz de tubos de cartón y material reciclado (Youtube/Manualidades Play)

A pocos días del arranque de diciembre y en pleno auge de la expectativa festiva, la Navidad trae consigo una reto más: la creatividad y la decoración. Las tendencias que circulan en redes, ferias y reuniones familiares marcan una clara preferencia por soluciones caseras y accesibles frente a la decoración tradicional. En ese escenario, objetos cotidianos como los tubos de cartón del papel higiénico logran un valor inesperado, ya que permiten fabricar adornos navideños que combinan estética, funcionalidad y conciencia ecológica.

Este elemento ha cobrado importancia en redes sociales por su resultado pero sobre todo por el precio tan bajo, ya que permite convertir un elemento que todo el mundo tiene en casa en el mítico cascanueces. Esta figura emblemática de la decoración navideña a nivel internacional se puede conseguir siguiendo unos pasos muy sencillos y es perfecto para hacer en familia.

Quienes apuestan por el reciclaje encuentran en los tubos de cartón una materia prima ideal para reproducir esculturas alegres, simpáticas y personalizadas. Esta alternativa propone no solo embellecer el hogar, sino también darle una nueva vida a lo que suele terminar en la basura. Para llevar acabo la propuesta no solo necesitaremos el papel higiénico, requiere otros elementos: sencillos y de bajo costo. La lista de materiales contempla recursos reutilizables y otros de papelería básica que no suelen faltar en las casas durante la temporada de fin de año.

Los materiales para realizar el
Los materiales para realizar el adorno perfecto son muy asequibles (Freepik)

Materiales para elaborar el cascanueces navideño

Para quienes desean sumarse a la tendencia, estos son los elementos imprescindibles que completan la lista:

  • Tubos de cartón del papel higiénico, que servirán para conformar el cuerpo, la cabeza y los brazos del cascanueces.
  • Silicona caliente, empleada para unir las diferentes partes de modo firme y duradero.
  • Cartulina de colores, en tonos rojo, blanco, negro, dorado y beige, destinada a proporcionar el uniforme, los detalles y las facciones del personaje.
  • Marcador negro, útil para delinear los rasgos faciales.
  • Tijera, indispensable para los cortes precisos.
  • Opción adicional: Cinta o lazo para colgar la figura terminada si se la desea lucir en el árbol o en cualquier otro espacio visible.
Reutilizar los tubos de cartón
Reutilizar los tubos de cartón son perfectos para decorar tu casa esta Navidad (Getarchive, Montaje Infobae)

El paso a paso de la elaboración

Se trata de un procedimiento sencillo y apto para personas de todas las edades. El método, basado íntegramente en la reutilización, permite lograr resultados vistosos en pocos pasos:

  1. En primer lugar, se debe confeccionar el cuerpo del cascanueces. Dos tubos de cartón se unen aplicando silicona caliente a lo largo, lo que da como resultado la estructura troncal de la figura.
  2. Una vez logrado este paso, el siguiente consiste en agregar los brazos: para ello se parte un tubo adicional por la mitad, luego se enrollan ambas partes y se adhieren a los laterales del cuerpo utilizando pegamento. Las manos se recortan en cartulina beige y se fijan en los extremos.
  3. El paso que sigue tiene que ver con la vestimenta. Tanto el cuerpo como los brazos se recubren cuidadosamente con cartulina roja y negra, simulando el uniforme tradicional del cascanueces.
  4. Sobre este primer tramo, se agregan detalles con cartulina dorada, que refuerzan el diseño y otorgan un acabado festivo al conjunto.
  5. Para el sombrero, se utiliza cartulina negra, cortada en la forma preferida, y se fija sobre la parte superior del adorno. El rostro requiere detalles realizados en cartulina blanca y beige: la barba y el bigote en blanco; la nariz en beige y los ojos, en blanco, con detalles de marcador negro para dar profundidad y expresión.
  6. El último paso consiste en unir con silicona caliente todas las partes confeccionadas: el sombrero al cuerpo, los brazos a los costados, las manos y los elementos faciales en la posición correspondiente. Si el objeto se destinará como adorno colgante, se puede sumar una cinta en la parte superior antes de finalizar.

Temas Relacionados

TrucosTrucos CaserosNavidadDiseño MinimalistaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Óscar Casas y su romántica declaración de amor por Ana Mena: “Tengo el corazón robadísimo”

El protagonista de ‘Me has robado el corazón’ confesó a la prensa las similitudes de su personaje y su vida

Óscar Casas y su romántica

Los sanitarios irán a la huelga indefinida ante el desacuerdo por el Estatuto Marco

Los sindicatos convocan a todo el personal sanitario español a paros indefinidos a partir del 27 de enero

Los sanitarios irán a la

Los adolescentes que tienen perros como mascotas disfrutan de una mejor salud mental, según un estudio

Una investigación demuestra que el intercambio de bacterias en la microbiota de perro y humano refuerza el bienestar psicológico

Los adolescentes que tienen perros

Esta lavadora de Bosch permite ahorrar agua y energía en cada uso: potente, silenciosa y con un descuento del 40%

Worten ha decidido tirar la casa por la ventana y convertir esta lavadora Bosch de 10kg en toda una ganga

Esta lavadora de Bosch permite

Álvaro Morata se pronuncia sobre su supuesta ruptura con Alice Campello: “No hay terceras personas ni infidelidades”

Todo apunta a que el jugador de fútbol y la modelo se encuentran haciendo frente a una crisis tras haberse dado una segunda oportunidad

Álvaro Morata se pronuncia sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia tendrá que indemnizar con

Francia tendrá que indemnizar con más de 20.000 euros al exlíder de ETA Ibón Fernández por “trato inhumano” en la cárcel al no asegurar su atención médica

Radiografía del jabalí en España: un ejemplar cada 41 habitantes, pico de crías en el mes de abril y habría que cazar el 66% de la población

Rechazan la indemnización de 15.000 euros a una trabajadora civil de la Base Naval de Rota que acusó a su superior de acoso laboral

Las grandes aerolíneas y la próxima gran filtración: por qué la era cuántica convierte los datos personales en un riesgo permanente

Quién es Paco Salazar, el socialista también de la máxima confianza de Pedro Sánchez investigado por comportamientos “vomitivos” contra las mujeres

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los 10 libros que recomienda el presidente de Mercadona, Juan Roig, a los empresarios

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Hacienda aprueba el pago en diciembre de la subida salarial del 2,5% para los funcionarios del Estado

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga