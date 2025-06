Alice Campello denuncia las amenazas de muerte que ha recibido tras el penalti de Álvaro Morata: “A los niños los voy a matar con mis propias manos”

Álvaro Morata y Alice Campello (IMAGEN DE ARCHIVO).

El fútbol no siempre da las alegrías esperadas; sin embargo, las emociones que provoca tampoco están siempre justificadas. Tras la derrota de la selección española ante Portugal en la final de la Nations League, Álvaro Morata y su entorno han tenido que hacer frente no solo a la desilusión deportiva, sino a una situación mucho más grave y preocupante: amenazas de muerte. La empresaria Alice Campello, esposa del delantero, ha denunciado públicamente los mensajes violentos recibidos después del fallo del penalti por parte del capitán español.

La influencer italiana ha compartido este lunes a través de su perfil de Instagram el contenido de algunas de estas amenazas, que incluyen referencias explícitas tanto a su marido como a sus hijos. “Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle, que empiece a vigilar por donde anda. No lo voy a dejar ni un solo momento, a los niños igual los voy a matar con mis propias manos, espero que no sobreviva nadie”, rezaba uno de los mensajes que Campello ha decidido mostrar a sus seguidores. Ante la gravedad del texto, su reacción fue clara y contundente: “¿Nos damos cuenta de que estamos hablando de un partido de fútbol?”.

Imagen compartida por Alice Campello en sus redes sociales

Más allá del resultado en el terreno de juego, lo ocurrido fuera de él ha provocado una ola de indignación. Morata, por su parte, también se ha mostrado muy afectado por su error en la tanda de penaltis, aunque ha confesado haber contenido sus emociones al tener presente a su familia en la grada. “No he llorado, ganas no me faltaban pero uno tiene que evolucionar en la vida, están mis hijos y mi familia en la grada. Igual que hace poco nos tocó ganar, ahora toca pasar un momento complicado, pero en la vida hay que aprender”, expresó tras el encuentro.

A pesar del odio recibido, Campello también ha querido destacar que no todo han sido críticas. La joven agradeció el apoyo recibido por parte de muchos seguidores y compartió en sus redes varios mensajes de ánimo dirigidos a la familia. “Afortunadamente, todavía hay personas buenas, y os damos las gracias por cada palabra de cariño”, ha expresado, visiblemente emocionada.

En una sentida reflexión, la esposa del delantero ha recordado que el error es parte del ser humano: “En la vida TODOS nos equivocamos… Ninguno excluido… La vida está hecha de aprendizajes, experiencias, momentos buenos y malos… Para todos… Pero no somos nadie para juzgar a los demás… El fútbol es así y creo que es lo bonito que tiene… Ser tan emocionante e imprevisible… Es deporte y es entretenimiento y hay que darle la importancia que tiene. Lo que sí tiene importancia es la persona que uno es en la vida… Y en esto ganas a todos”.

Diogo Costa, izquierda, portero de Portugal, ataja el cobro desde el punto penal del español Álvaro Morata, durante la tanda de desempate de la final de la Liga de Naciones de Europa entre Portugal y España, el domingo 8 de junio de 2025, en la Arena Allianz, en Múnich, Alemania. (AP Foto/Matthias Schrader)

Por último, Alice ha finalizado su comunicado con una petición directa: “Me encantaría ver la vida de cada una de las personas que está criticando por un fallo y ver lo perfecto que lo hacen todo y lo que han conseguido en la vida… Por favor tener respeto y dejad de ser tan malas personas”.

Un capítulo más en su lucha contra el acoso

Esta no es la primera vez que Campello levanta la voz contra el acoso que sufren ella y su marido. De hecho, ambos han tenido que lidiar en más de una ocasión con comentarios ofensivos cada vez que el futbolista viste la camiseta de la selección. Unas palabras que llevaron al delantero a una profunda depresión. Por otro lado, cabe recordar que la pareja no siempre ha atravesado momentos fáciles.

Hace algo más de un año, confirmaron una separación temporal, motivada por la presión mediática, los constantes cambios de residencia y el deseo de proteger a sus hijos de un ambiente tenso. Sin embargo, ese distanciamiento duró poco: el amor que los une prevaleció y hoy vuelven a mostrarse unidos y fuertes, incluso ante el huracán de críticas.