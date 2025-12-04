España

Aitana revela cómo fue su primer beso a los 16 años: “Yo no sé si esto es legal, el monitor tenía 21”

La cantante ha narrado su experiencia cuando todavía era menor en el pódcast mexicano ‘Envinadas’

Guardar
Aitana, en imagen de archivo
Aitana, en imagen de archivo (Europa Press)

Tras el éxito que ha acumulado Aitana en España este año, la cantante buscará una proyección internacional con una gira mundial en países como Argentina o México, donde actualmente se encuentra de promoción. En su ronda de medios ha visitado el pódcast Envinadas y allí le han preguntado cómo fue su primer beso. Una pregunta que ha provocado una confesión inesperada por parte de la artista.

“Esto es una historia...”, ha arrancado la catalana un poco avergonzada por lo que estaba a punto de contar. “Yo no quería besarme con nadie al que volviese a ver nunca más”, ha narrado Aitana sobre esa primera experiencia.

Mientras las presentadoras se reían, la cantante ha concretado el porqué de su decisión: “Yo pensaba que lo iba a hacer mal y no quería que se lo contase a nadie. Me quiero besar con alguien y que ahí se quede”. Por entonces, Aitana no sabía que en un futuro no muy lejano sus relaciones acapararían multitud de titulares y portadas de revistas.

Momentos graciosos de Aitana en la Academia

En primer lugar, ha puesto en contexto el escenario: “Lo que me pasaba básicamente es que me iba a esquiar con la escuela al norte por los Pirineos y venía una escuela de Madrid de la que venían unos niños”. Sin embargo, su historia ha cogido otro rumbo: “A mí me gustaba... Es que yo no sé si esto es legal, pero bueno da igual”.

Aitana era menor

“A mí me gustaba el monitor, que tenía 21 años y yo 16”, ha confesado Aitana ante la atenta mirada del grupo de presentadoras. “Un día fuimos todos juntos a ver las estrellas y nos juntamos los dos colegios, pero a mí me gustaba mucho ese monitor”, explicaba ya sin reparo.

La intérprete de Superestrella ha dado todos los detalles del momento: “Jugamos todos a ‘prueba o beso’ mientras el monitor supervisaba junto con otras monitoras y a mí me tocó darme un beso con alguien, pero yo dije que no porque no quería. Todos me dijeron que tenía que hacerlo porque así es el juego y el monitor salió a decir: ‘Que no quiere darse un beso’”.

Aitana y Plex (Europa Press)
Aitana y Plex (Europa Press)

Pero contigo sí”, han dicho las presentadoras al unísono entre carcajadas. “Nos fuimos todos y cuando me estaba yendo me dijo: ‘¿Quieres que te acompañe a tu cabaña?’. Entonces en la puerta de mi cabaña me besó“, ha terminado de contar su historia.

La tendencia en las relaciones de Aitana

La invitada tenía que escribir la respuesta en unos papeles que pertenecían al juego de preguntas, pero su anécdota había sido demasiado extensa, por lo que solo escribió “monitor cabaña”. Las conductoras del espacio quedaron impresionadas porque les pareció que había sido “de película”.

Al parecer, a Aitana siempre le han gustado los chicos mayores que ella, tal y como confirma su historial con Cepeda, Miguel Bernardeau y Sebastián Yatra. No obstante, en el caso de Plex, su novio actual, es la cantante quien le saca dos años, por lo que ha cambiado drásticamente su tendencia.

Temas Relacionados

AitanaGente EspañaFamosos EspañaCantantesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

El pueblo escondido de León donde se come de lujo por poco más de 30 euros: “Una bella localidad famosa por el cocido maragato”

Este enclave de calles empedradas cuenta con varios restaurantes recomendados por guías gastronómicas

El pueblo escondido de León

El Supremo da la razón a los creadores de ‘Fariña’: anulados los 15.000 euros de indemnización que pedía el histórico narco Laureano Oubiña, que denunció una escena de sexo

El traficante puso un recurso contra la productora y las distribuidoras de la serie, estrenada en 2018 en Antena 3. En junio de 2024 la Audiencia de Pontevedra ordenó que le abonaran dicha cantidad

El Supremo da la razón

Una mujer es despedida por acceder a las nóminas de sus compañeros para probar que gana menos por el mismo trabajo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a la empresa

El tribunal de Estrasburgo ha concluido que la Justicia española adoptó un “enfoque equivocado” al no valorar adecuadamente factores como la discriminación persistente

Una mujer es despedida por

La Audiencia Provincial frena en seco al juez Peinado: anula la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez

El tribunal estima los recursos de Fiscalía y Abogacía del Estado y concluye que no existe “el más mínimo indicio” contra Francisco Martín

La Audiencia Provincial frena en

Dos empleados de un desguace se proponen arrancar una Citroën C15 que lleva 10 años parada: “¿Entendéis por qué es una furgoneta especial?”

El intento muestra todo el procedimiento necesario para darle vida de nuevo al vehículo

Dos empleados de un desguace
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial frena en

La Audiencia Provincial frena en seco al juez Peinado: anula la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez

Dos empleados de un desguace se proponen arrancar una Citroën C15 que lleva 10 años parada: “¿Entendéis por qué es una furgoneta especial?”

Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo: anuncia 14 compromisos y su “satisfacción” con la resolución de la ONU sobre el Sáhara

Ábalos recurre a la prisión provisional: “No hay indicios ni riesgo de fuga”

La candidata a fiscal general “reconoce” la labor de García Ortiz y defiende que su condena “es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía que debe sanar”

ECONOMÍA

Una mujer es despedida por

Una mujer es despedida por acceder a las nóminas de sus compañeros para probar que gana menos por el mismo trabajo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a la empresa

La tarifa de la luz en España para este 5 de diciembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

El Gobierno presenta Casa 47, que tomará el relevo de Sepes en la gestión del parque público de vivienda asequible

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga