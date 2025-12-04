Aitana revela cómo fue su primer beso a los 16 años: “Yo no sé si esto es legal, el monitor tenía 21”

Aitana, en imagen de archivo (Europa Press)

Tras el éxito que ha acumulado Aitana en España este año, la cantante buscará una proyección internacional con una gira mundial en países como Argentina o México, donde actualmente se encuentra de promoción. En su ronda de medios ha visitado el pódcast Envinadas y allí le han preguntado cómo fue su primer beso. Una pregunta que ha provocado una confesión inesperada por parte de la artista.

“Esto es una historia...”, ha arrancado la catalana un poco avergonzada por lo que estaba a punto de contar. “Yo no quería besarme con nadie al que volviese a ver nunca más”, ha narrado Aitana sobre esa primera experiencia.

Mientras las presentadoras se reían, la cantante ha concretado el porqué de su decisión: “Yo pensaba que lo iba a hacer mal y no quería que se lo contase a nadie. Me quiero besar con alguien y que ahí se quede”. Por entonces, Aitana no sabía que en un futuro no muy lejano sus relaciones acapararían multitud de titulares y portadas de revistas.

En primer lugar, ha puesto en contexto el escenario: “Lo que me pasaba básicamente es que me iba a esquiar con la escuela al norte por los Pirineos y venía una escuela de Madrid de la que venían unos niños”. Sin embargo, su historia ha cogido otro rumbo: “A mí me gustaba... Es que yo no sé si esto es legal, pero bueno da igual”.

Aitana era menor

“A mí me gustaba el monitor, que tenía 21 años y yo 16”, ha confesado Aitana ante la atenta mirada del grupo de presentadoras. “Un día fuimos todos juntos a ver las estrellas y nos juntamos los dos colegios, pero a mí me gustaba mucho ese monitor”, explicaba ya sin reparo.

La intérprete de Superestrella ha dado todos los detalles del momento: “Jugamos todos a ‘prueba o beso’ mientras el monitor supervisaba junto con otras monitoras y a mí me tocó darme un beso con alguien, pero yo dije que no porque no quería. Todos me dijeron que tenía que hacerlo porque así es el juego y el monitor salió a decir: ‘Que no quiere darse un beso’”.

“Pero contigo sí”, han dicho las presentadoras al unísono entre carcajadas. “Nos fuimos todos y cuando me estaba yendo me dijo: ‘¿Quieres que te acompañe a tu cabaña?’. Entonces en la puerta de mi cabaña me besó“, ha terminado de contar su historia.

La tendencia en las relaciones de Aitana

La invitada tenía que escribir la respuesta en unos papeles que pertenecían al juego de preguntas, pero su anécdota había sido demasiado extensa, por lo que solo escribió “monitor cabaña”. Las conductoras del espacio quedaron impresionadas porque les pareció que había sido “de película”.

Al parecer, a Aitana siempre le han gustado los chicos mayores que ella, tal y como confirma su historial con Cepeda, Miguel Bernardeau y Sebastián Yatra. No obstante, en el caso de Plex, su novio actual, es la cantante quien le saca dos años, por lo que ha cambiado drásticamente su tendencia.