Las revistas del corazón esta semana: la decisión de Aitana y Plex que marcará el futuro de su noviazgo

Las revistas del corazón del miércoles 26 de noviembre de 2025.

Las revistas del corazón se despiden del mes de noviembre con la reina Sofía y su homenaje histórico, pero también con las últimas novedades sobre la relación entre Aitana y Plex y con la esperada entrevista de la persona que mejor conoce a Alessandro Lequio, su mujer, María Palacios.

En otro orden de cosas, un resumen sobre el caso de Toño Sanchís, recientemente condenado por quedarse con más de 400.000 euros de Belén Esteban. También una sorprendente entrevista del exnovio de Norma Duval, Marc Ostarcevic, quien rompe su silencio y afirma, contundente, que “me merezco un monumento por aguantar a Norma”.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

‘Diez Minutos’

Aitana y Plex son los protagonistas de la última portada de Diez Minutos, en la que se desvela que su relación va viento en popa. De hecho, la publicación señala que han dado un paso más en su historia, algo que ya comenzaba a comentarse en su entorno y que significa que están felicísimos. En concreto, la pareja quiere irse a vivir junta. En otro orden de cosas, María Toledo muestra su felicidad tras el bautizo de su hija.

Portada de la revista 'Diez Minutos'.

Entre los temas destacados también está Tamara Falcó, aparece celebrando su cumpleaños número 44 junto a su marido, Íñigo Onieva. Además, Sonsoles Ónega se sincera sobre la enfermedad de su hijo, compartiendo cómo lo está viviendo ella y su familia.

‘¡HOLA!’

Portada de la revista '¡Hola!' del miércoles 26 de noviembre.

La edición más reciente de ¡HOLA! le da voz a María Palacios, mujer de Alessandro Lequio, quien rompe su silencio tras la polémica por el despido televisivo de su marido. En una entrevista íntima, María deja claro: “Yo no soy víctima, mucho menos cómplice”. Unas palabras que darán mucho de lo que hablar.

En la misma publicación, la reina Sofía aparece protagonizando un momento especial durante la celebración familiar tras recibir el Toisón de Oro. La revista muestra cómo toda la antigua familia real estuvo presente para compartir el homenaje. Como extra, la portada muestra a Sara Verdasco y Juan Carmona, quienes posan sonrientes junto a sus tres hijos.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'.

Lecturas se vuelca en el homenaje que recibió la reina Sofía, remarcando que fue una ceremonia cargada de emociones. Pilar Eyre analiza ese evento y apunta que tuvo un sabor “agridulce” por todo lo vivido por la familia en estos años.

La revista también se mete en la vida más personal de Rosalía, explorando cómo es su entorno y las personas que la rodean en el día a día. Otro de los puntos llamativos es el caso de Andreu Buenafuente, quien tiene que hacer pausa a sus proyectos tras una orden médica. Por otro lado, Lecturas desvela en exclusiva las tensiones que hubo en el primer cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'

La portada de Semana se centra en la emoción de la reina Sofía durante su gran homenaje. El momento más comentado llegó cuando su hijo, el rey Felipe VI, le dedicó unas palabras que no dejaron indiferente a nadie: “Gracias por tu compromiso”.

En este número, la revista informa sobre la hospitalización de Antonio Resines en la UCI. También destaca la situación de Toño Sanchís, quien enfrenta una condena de prisión de dos años, y una exclusiva sobre Marc Ostarcevic, que habla por primera vez después de su separación de Norma Duval y dice que “me merezco un monumento por aguantar a Norma”.