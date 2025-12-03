Las revistas del corazón esta semana: la confesión más personal de Fabiola Martínez y las imágenes del bautizo de Nicolás, hijo de Francisco Rivera

Portadas de las revistas del corazón del 3 de diciembre de 2025

Un miércoles más, las revistas del corazón llegan a los kioscos con las páginas cargadas de actualidad celeb. Al igual que en las semanas anteriores, este 3 de diciembre las publicaciones tienen un hilo conductor: el bautizo de Nicolás, el hijo pequeño de Francisco Rivera y Lourdes Montes. Además, cada una de las cabeceras apuesta por un personaje diferente, demostrando que diciembre empieza con una gran variedad de temas.

Una de las grandes exclusivas es la de ¡Hola!, que ha sido testigo del bautizo del tercer hijo diestro y la diseñadora. En su interior, la pareja aparece rodeada de su familiares y allegados, disfrutando de la que fue una celebración familiar e íntima que ahora se abre a todo aquel que compre la revista.

‘¡Hola!’

Portada de la revista 'Hola'

La revista ¡Hola! presenta en su portada el bautizo de Nicolás, hijo de Francisco Rivera y Lourdes Montes. La publicación pone foco en las imágenes inéditas a golpe de exclusiva y cuenta los detalles de una celebración familiar en la que participaron figuras conocidas del entorno social de la pareja.

Además, la portada destaca el tradicional baile de debutantes de París, con la presencia de Carolina Herrera y de varias herederas europeas, resaltando la importancia del evento dentro del calendario social internacional.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos'

Por otro lado, Diez Minutos dedica su portada a Gabriela Guillén, la ex de Bertín Osborne y madre de su hijo pequeño. Envueltos en una guerra que parece no tener fin, la publicación remarca que la joven ha puesto “contra las cuerdas” al presentador y cantante, ya que, tras “amenazar con demandarle, esta semana podrían firmar un convenio regulador”.

Por otro lado, la revista incluye también el bautizo de Nicolás, el bebé de Francisco Rivera y Lourdes Montes, resumiendo cómo fue la celebración en Sevilla. Entre los temas secundarios figura Susanna Griso, que comparte detalles sobre los padrinos de boda, y una nota sobre Alejandro Sanz, quien aclara rumores acerca de su vínculo con su novia Candela.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'

Ana Rosa Quintana es la protagonista de Lecturas, que se ha adentrado en su fiesta de Navidad, descrita como uno de los eventos más exclusivos de la temporada.

Otro de los focos de la portada recae en Isabel Pantoja, con datos exclusivos sobre el monto que cobraría durante su gira americana. La publicación también da voz su columnista Pilar Eyre, que da detalles de cómo fue la reina Victoria Eugenia. Para cerrar, las memorias de Romina Power, quien todavía afirma que su hija Ylenia está viva.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'

Semana ofrece en su portada dos grandes titulares. El primero es una entrevista a Fabiola Martínez, quien expresa su deseo de enamorarse nuevamente tras su separación de Bertín Osborne, padre de sus dos hijos. Por otro lado, un resumen del bautizo de Nicolás, hijo de Fran Rivera y Lourdes Montes.

En otro orden de casos, un resumen sobre la relación entre el rey Felipe VI y su padre, Juan Carlos I, protagonista de titulares esta semana por la salida a la venta de su libro de memorias. Para cerrar, la revista muestra la inquietud de Lydia Lozano por la salud de su marido.