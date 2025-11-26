Las nuevas debutantes de Le Bal de París 2025: aristócratas, herederas y dos ahijadas del rey Juan Carlos

Protagonistas del Baile de Debutantes de 2024. (Instagram @lebal.paris)

El legendario Le Bal de Debutantes regresa este 29 de noviembre al hotel Shangri-La de París con una edición especialmente mediática. Un total de 12 jóvenes procedentes de la aristocracia europea, dinastías de Hollywood y familias influyentes del mundo de los negocios serán presentadas oficialmente en uno de los eventos más selectos del calendario social. Este año el protagonismo español es evidente: dos ahijadas del rey Juan Carlos figuran entre las debutantes más esperadas, junto a la nieta de Carolina Herrera y varias herederas de apellidos históricos. Como cada edición, el encuentro, organizado por Ophélie Renouard, destinará sus beneficios a proyectos sanitarios infantiles en Francia y Estados Unidos.

Entre las figuras más llamativas destaca Eulalia de Orleans, ahijada del Emérito y habitual en grandes citas sociales como el Baile de la Rosa de Mónaco. Criada en Mónaco e integrada en un linaje con conexiones directas con las casas reales europeas, Eulalia estudia actualmente en la Universidad de St. Andrews, donde comparte entorno con otros jóvenes aristócratas. En el baile parisino irá acompañada por Albert Windsor, nieto de los duques de Kent, y vestirá un diseño de Tony Ward.

La segunda ahijada del rey Juan Carlos, Almudena Dailly de Orléans, también acapara atención. Nieta de Beatriz de Orleans, figura clave en la moda española y exdirectiva de Christian Dior, la joven ha estudiado Marketing en IE University y dirige un club de lectura en formato podcast. Su debut en sociedad será precisamente de la mano de Dior, acompañada por su hermano Diego, siguiendo la tradición familiar ligada al lujo y la alta costura.

Eulalia, protagonista del Baile de Debutantes del 2025. (Instagram @lebal.paris)

Desde Estados Unidos aterriza una de las participantes con mayor peso mediático: Carolina B. Lansing, nieta de Carolina Herrera y descendiente de una saga profundamente vinculada a la moda y las artes. A sus 21 años cursa Comunicación y Música, y estará acompañada por su hermano Gerrity como cavalier. El vestido, creado por Wes Gordon, director creativo de la firma Carolina Herrera, incluirá guiños a la primera colección y al primer perfume de la maison, un detalle que marca uno de los momentos más esperados de la noche.

La representación aristocrática europea continúa con Isabelle de Orleans, estudiante en Londres y bisnieta de Henri de Orleans. La joven será acompañada por el príncipe Constantino de Orleans, con un vestido de Antonio Grimaldi. También estará presente Eugenia de Hohenzollern, estudiante de moda en París y comprometida con causas sociales, que debutará con un diseño de Édouard Vermeulen junto al conde Ascanio di Carpegna Brivio.

Otra de las presencias destacadas es la de Gabrielle Janssens de Balkany, bisnieta de los reyes Humberto II y María José de Italia. Nacida en Tailandia y criada entre Suiza, Inglaterra y España, estudia Organización de Eventos y llevará un diseño de Luisa Beccaria, acompañada por su hermano Thomas.

Gabrielle Janssens de Balkany, bisnieta de los reyes Humberto II y María José de Italia, protagonista del Baile de debutantes de 2025. (Instagram @lebal.paris)

El baile se completa con dos perfiles que representan una combinación entre tradición y creatividad. Por un lado, lady Araminta Spencer-Churchill, hija del duque de Marlborough, y amazona desde niña, lucirá Armani Privé acompañada por el barón Nicholas von Perfall. Por otro, Isabelle von Perfall, cantante, pianista y estudiante de Antropología e Historia del Arte en St. Andrews, vestirá Monique Lhuillier, aportando un giro contemporáneo a la clásica estampa debutante.