España

Las nuevas debutantes de Le Bal de París 2025: aristócratas, herederas y dos ahijadas del rey Juan Carlos

El exclusivo baile reúne este próximo 29 de noviembre a jóvenes de la realeza, la moda y Hollywood en una edición marcada por los vínculos con España

Guardar
Protagonistas del Baile de Debutantes
Protagonistas del Baile de Debutantes de 2024. (Instagram @lebal.paris)

El legendario Le Bal de Debutantes regresa este 29 de noviembre al hotel Shangri-La de París con una edición especialmente mediática. Un total de 12 jóvenes procedentes de la aristocracia europea, dinastías de Hollywood y familias influyentes del mundo de los negocios serán presentadas oficialmente en uno de los eventos más selectos del calendario social. Este año el protagonismo español es evidente: dos ahijadas del rey Juan Carlos figuran entre las debutantes más esperadas, junto a la nieta de Carolina Herrera y varias herederas de apellidos históricos. Como cada edición, el encuentro, organizado por Ophélie Renouard, destinará sus beneficios a proyectos sanitarios infantiles en Francia y Estados Unidos.

Entre las figuras más llamativas destaca Eulalia de Orleans, ahijada del Emérito y habitual en grandes citas sociales como el Baile de la Rosa de Mónaco. Criada en Mónaco e integrada en un linaje con conexiones directas con las casas reales europeas, Eulalia estudia actualmente en la Universidad de St. Andrews, donde comparte entorno con otros jóvenes aristócratas. En el baile parisino irá acompañada por Albert Windsor, nieto de los duques de Kent, y vestirá un diseño de Tony Ward.

La segunda ahijada del rey Juan Carlos, Almudena Dailly de Orléans, también acapara atención. Nieta de Beatriz de Orleans, figura clave en la moda española y exdirectiva de Christian Dior, la joven ha estudiado Marketing en IE University y dirige un club de lectura en formato podcast. Su debut en sociedad será precisamente de la mano de Dior, acompañada por su hermano Diego, siguiendo la tradición familiar ligada al lujo y la alta costura.

Eulalia, protagonista del Baile de
Eulalia, protagonista del Baile de Debutantes del 2025. (Instagram @lebal.paris)

Desde Estados Unidos aterriza una de las participantes con mayor peso mediático: Carolina B. Lansing, nieta de Carolina Herrera y descendiente de una saga profundamente vinculada a la moda y las artes. A sus 21 años cursa Comunicación y Música, y estará acompañada por su hermano Gerrity como cavalier. El vestido, creado por Wes Gordon, director creativo de la firma Carolina Herrera, incluirá guiños a la primera colección y al primer perfume de la maison, un detalle que marca uno de los momentos más esperados de la noche.

La representación aristocrática europea continúa con Isabelle de Orleans, estudiante en Londres y bisnieta de Henri de Orleans. La joven será acompañada por el príncipe Constantino de Orleans, con un vestido de Antonio Grimaldi. También estará presente Eugenia de Hohenzollern, estudiante de moda en París y comprometida con causas sociales, que debutará con un diseño de Édouard Vermeulen junto al conde Ascanio di Carpegna Brivio.

Otra de las presencias destacadas es la de Gabrielle Janssens de Balkany, bisnieta de los reyes Humberto II y María José de Italia. Nacida en Tailandia y criada entre Suiza, Inglaterra y España, estudia Organización de Eventos y llevará un diseño de Luisa Beccaria, acompañada por su hermano Thomas.

Gabrielle Janssens de Balkany, bisnieta
Gabrielle Janssens de Balkany, bisnieta de los reyes Humberto II y María José de Italia, protagonista del Baile de debutantes de 2025. (Instagram @lebal.paris)

El baile se completa con dos perfiles que representan una combinación entre tradición y creatividad. Por un lado, lady Araminta Spencer-Churchill, hija del duque de Marlborough, y amazona desde niña, lucirá Armani Privé acompañada por el barón Nicholas von Perfall. Por otro, Isabelle von Perfall, cantante, pianista y estudiante de Antropología e Historia del Arte en St. Andrews, vestirá Monique Lhuillier, aportando un giro contemporáneo a la clásica estampa debutante.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Dos peritos contratados por Santos Cerdán aseguran que los audios de Koldo que le llevaron a prisión están “manipulados” y “reconstruidos”

El ex secretario de Organización del PSOE presenta en el Tribunal Supremo una prueba pericial que encuentra “rastros” de sistemas operativos de iPhone que no existían en la fecha en que se produjeron las grabaciones encontradas a Koldo García

Dos peritos contratados por Santos

El motivo por el que Ana Rosa Quintana se ha ausentado de ‘El Programa de Ana Rosa’

La presentadora de televisión ha sido sustituida por Jano Mecha, quien ha conducido el magacín de Mediaset

El motivo por el que

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del

Los españoles viven más, pero viven peor: la salud se resiente a partir de los 65

Un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) investiga la calidad de vida en la tercera edad

Los españoles viven más, pero

La OCDE pide a España una reforma en el cálculo de las pensiones futuras para controlar el gasto y evitar un aumento de la presión fiscal sobre los trabajadores

El organismo internacional recomienda ampliar el periodo de cómputo a 35 años y ligar a la esperanza de vida las prestaciones de los jubilados para garantizar la sotenibilidad del sistema

La OCDE pide a España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos peritos contratados por Santos

Dos peritos contratados por Santos Cerdán aseguran que los audios de Koldo que le llevaron a prisión están “manipulados” y “reconstruidos”

El CGPJ avala por unanimidad la elección de Teresa Peramato como fiscal general del Estado

Ábalos asegura que la reunión entre Sánchez, Cerdán y Otegi para negociar la moción de censura contra Rajoy “existió”

El jefe de Gabinete de Mazón reconoce haber perdido los mensajes del día de la DANA: asegura que le advirtió de la riada en Utiel a las 17:00

La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

La OCDE pide a España una reforma en el cálculo de las pensiones futuras para controlar el gasto y evitar un aumento de la presión fiscal sobre los trabajadores

Un trabajador despedido se cobra la venganza y hace perder a su empresa 750.000 euros, pero le cazan: 10 años de cárcel e indemnización

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Esta es la sanción “más peligrosa” que te pueden poner en tu trabajo, según el abogado laboralista Juanma Lorente

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”