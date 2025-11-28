Cayetano Rivera reaparece en el bautizo de su sobrino Nicolás, el hijo de Francisco y Lourdes Montes

Francisco Rivera y Lourdes Montes han celebrado este viernes 28 de noviembre el bautizo de su tercer hijo en común, Nicolás, en una jornada marcada por la emoción, la presencia de numerosos familiares y amigos, y el ambiente de unión que la pareja ha sabido mantener a lo largo de los años. El pequeño, nacido el pasado 9 de abril, ha recibido las aguas bautismales en la Iglesia de Santa Ana, en el barrio sevillano de Triana, un templo que ya se ha convertido en un lugar especial para la familia, pues allí también celebraron los bautizos de sus hijos mayores, Carmen y Curro.

Desde primeras horas de la mañana, se ha podido ver a la pareja muy sonriente, demostrando la ilusión con la que afrontaban este día tan significativo. Lourdes Montes, fiel a su estilo elegante, lució un traje sastre de terciopelo burdeos. En brazos llevaba al pequeño Nicolás, tranquilo y observador, que protagonizaba su primera aparición pública en un ambiente festivo y familiar. A su llegada, Lourdes y Francisco posaron con el niño posó brevemente ante las cámaras.

Lourdes Montes y Francisco Rivera junto al pequeño Nicolás. (Europa Press/Leandro Wassaul)

La diseñadora estuvo acompañada por varias de las personas más importantes de su vida. Entre ellas, su madre, Lourdes Parejo, siempre presente en los momentos clave; su hermana, Sibi Montes, que llegó poco después que su marido, Mateo Ibáñez; y su socia y amiga en la firma de moda flamenca MiAbril, Rocío Terry. Llamó la atención la ausencia de su prima, Blanca Llandres, que recientemente contrajo matrimonio con Alberto Herrera y espera su primer hijo para la primavera de 2026, motivo por el que quizá prefirió no desplazarse hasta Triana.

Francisco Rivera y Lourdes Montes

Una de las protagonistas de la jornada ha sido Tana Rivera, la hija mayor de Francisco, fruto de su relación con Eugenia Martínez de Irujo. Tana reapareció públicamente tras conocerse su nueva relación sentimental, y lo hizo luciendo un conjunto de tres piezas en tonos granate y naranja que combinaba a la perfección con el estilismo de Lourdes.

La presencia de Cayetano Rivera también ha llamado la atención. En los últimos días, el diestro ha estado en el centro de la polémica debido al accidente de tráfico que protagonizó y por el que fue interceptado por la policía tras abandonar el lugar del siniestro. Además, su relación con la reportera Gemma Camacho ha aumentado la atención mediática sobre él. Aunque inicialmente no se le vio entre los asistentes, finalmente apareció, algo más tarde que el resto, y lo hizo con un tono distendido, bromeando incluso con los periodistas allí presentes.

Cayetano Rivera a su llegada a la iglesia de Santa Ana. (Europa Press/Leandro Wassaul)

Los padrinos del pequeño Nicolás

Los padrinos elegidos para Nicolás fueron igualmente protagonistas. El empresario José Luis López “El Turronero”, íntimo amigo de Francisco, se mostró especialmente emocionado por el honor de acompañar al pequeño en este día. La madrina fue Paloma Rojas-Marcos, amiga cercana de Lourdes, que mantiene una relación muy estrecha con la diseñadora desde hace años. También acudieron rostros conocidos como el torero Rafael Gracia “El Tato” y su pareja, Kate Lapekas, muy cercanos a la pareja.

Tana Rivera a su llegada a la iglesia de Santa Ana. (Europa Press/Leandro Wassaul)

También hubo ausencias, como la de Julián Contreras Jr., tío del pequeño y hermano de Francisco, pues llevan distanciados desde hace tiempo y sin intención de arreglar las cosas. Las declaraciones públicas de Julián en los últimos años han tensado la relación hasta el punto de que su presencia ya no se espera en este tipo de celebraciones. Tampoco sha estado Kiko Rivera, hermano de padre de Francisco y Cayetano, cuya reciente reaparición en televisión volvió a poner de manifiesto que las cosas no están nada bien entre los hijos del desaparecido Paquirri.