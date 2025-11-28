España

Cayetano Rivera reaparece en el bautizo de su sobrino Nicolás, el hijo de Francisco y Lourdes Montes

El torero y la diseñadora han bautizado a su hijo pequeño, Nicolás, en la Iglesia de Santa Ana, ubicada en el barrio sevillano de Triana

Guardar

Francisco Rivera y Lourdes Montes han celebrado este viernes 28 de noviembre el bautizo de su tercer hijo en común, Nicolás, en una jornada marcada por la emoción, la presencia de numerosos familiares y amigos, y el ambiente de unión que la pareja ha sabido mantener a lo largo de los años. El pequeño, nacido el pasado 9 de abril, ha recibido las aguas bautismales en la Iglesia de Santa Ana, en el barrio sevillano de Triana, un templo que ya se ha convertido en un lugar especial para la familia, pues allí también celebraron los bautizos de sus hijos mayores, Carmen y Curro.

Desde primeras horas de la mañana, se ha podido ver a la pareja muy sonriente, demostrando la ilusión con la que afrontaban este día tan significativo. Lourdes Montes, fiel a su estilo elegante, lució un traje sastre de terciopelo burdeos. En brazos llevaba al pequeño Nicolás, tranquilo y observador, que protagonizaba su primera aparición pública en un ambiente festivo y familiar. A su llegada, Lourdes y Francisco posaron con el niño posó brevemente ante las cámaras.

Lourdes Montes y Francisco Rivera
Lourdes Montes y Francisco Rivera junto al pequeño Nicolás. (Europa Press/Leandro Wassaul)

La diseñadora estuvo acompañada por varias de las personas más importantes de su vida. Entre ellas, su madre, Lourdes Parejo, siempre presente en los momentos clave; su hermana, Sibi Montes, que llegó poco después que su marido, Mateo Ibáñez; y su socia y amiga en la firma de moda flamenca MiAbril, Rocío Terry. Llamó la atención la ausencia de su prima, Blanca Llandres, que recientemente contrajo matrimonio con Alberto Herrera y espera su primer hijo para la primavera de 2026, motivo por el que quizá prefirió no desplazarse hasta Triana.

Francisco Rivera y Lourdes Montes

Una de las protagonistas de la jornada ha sido Tana Rivera, la hija mayor de Francisco, fruto de su relación con Eugenia Martínez de Irujo. Tana reapareció públicamente tras conocerse su nueva relación sentimental, y lo hizo luciendo un conjunto de tres piezas en tonos granate y naranja que combinaba a la perfección con el estilismo de Lourdes.

La presencia de Cayetano Rivera también ha llamado la atención. En los últimos días, el diestro ha estado en el centro de la polémica debido al accidente de tráfico que protagonizó y por el que fue interceptado por la policía tras abandonar el lugar del siniestro. Además, su relación con la reportera Gemma Camacho ha aumentado la atención mediática sobre él. Aunque inicialmente no se le vio entre los asistentes, finalmente apareció, algo más tarde que el resto, y lo hizo con un tono distendido, bromeando incluso con los periodistas allí presentes.

Cayetano Rivera a su llegada
Cayetano Rivera a su llegada a la iglesia de Santa Ana. (Europa Press/Leandro Wassaul)

Los padrinos del pequeño Nicolás

Los padrinos elegidos para Nicolás fueron igualmente protagonistas. El empresario José Luis López “El Turronero”, íntimo amigo de Francisco, se mostró especialmente emocionado por el honor de acompañar al pequeño en este día. La madrina fue Paloma Rojas-Marcos, amiga cercana de Lourdes, que mantiene una relación muy estrecha con la diseñadora desde hace años. También acudieron rostros conocidos como el torero Rafael Gracia “El Tato” y su pareja, Kate Lapekas, muy cercanos a la pareja.

Tana Rivera a su llegada
Tana Rivera a su llegada a la iglesia de Santa Ana. (Europa Press/Leandro Wassaul)

También hubo ausencias, como la de Julián Contreras Jr., tío del pequeño y hermano de Francisco, pues llevan distanciados desde hace tiempo y sin intención de arreglar las cosas. Las declaraciones públicas de Julián en los últimos años han tensado la relación hasta el punto de que su presencia ya no se espera en este tipo de celebraciones. Tampoco sha estado Kiko Rivera, hermano de padre de Francisco y Cayetano, cuya reciente reaparición en televisión volvió a poner de manifiesto que las cosas no están nada bien entre los hijos del desaparecido Paquirri.

Temas Relacionados

Francisco RiveraCayetano RiveraHijos de FamososFamosos EspañaEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Tarifa de la luz en España este 29 de noviembre

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Tarifa de la luz en

Alerta de seguridad alimentaria: deja de consumir este alimento inmediatamente

Este aviso llama a la población en general a evadir el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

Alerta de seguridad alimentaria: deja

El Gobierno recibe a Marruecos tras el acuerdo de Canarias de construir en el Sáhara: “Supone colaborar en la ocupación”

El Frente Polisario, al ser consultado por ‘Infobae España’, rechaza la participación de un ente público en un proyecto en Dajla

El Gobierno recibe a Marruecos

Correos quiere que 150 carteros empiecen a trabajar con patinetes eléctricos y los trabajadores denuncian que asumen un riesgo “mortal”

La empresa pública se ha gastado un millón de euros en ellos y los ha distribuido en 50 provincias, aunque todavía no han empezado a funcionar. CCOO denuncia que usarlos es una gran “irresponsabilidad”

Correos quiere que 150 carteros

Unos ladrones se llevan los regalos de Navidad de una asociación caritativa: “Estamos completamente consternados”

El robo en los locales de la organización ha provocado la indignación de los voluntarios

Unos ladrones se llevan los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno recibe a Marruecos

El Gobierno recibe a Marruecos tras el acuerdo de Canarias de construir en el Sáhara: “Supone colaborar en la ocupación”

Correos quiere que 150 carteros empiecen a trabajar con patinetes eléctricos y los trabajadores denuncian que asumen un riesgo “mortal”

Así ha sido la llegada a España y la misión en el Mediterráneo del submarino ‘Isaac Peral’ de la Armada

¿Seguirán las bonificaciones del transporte público en 2026? La Comunidad de Madrid exige respuestas

El Museo Nacional de Arte Reina Sofía reúne 40 años de la obra de Juan Uslé en una gran retrospectiva

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Deja de

Sebastián Ramírez, abogado: “Deja de entrar a las redes sociales en tu puesto de trabajo, te van a despedir”

Tarifa de la luz en España este 29 de noviembre

Un hombre con incapacidad permanente que gana 900 euros y paga 325 de alquiler pide extinguir la pensión de sus hijas porque se quedaría sin dinero: gana el juicio

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Resultados ganadores del Super Once del 28 noviembre

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions