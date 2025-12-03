La familia Koplowitz consolida su presencia hotelera en Mallorca con dos activos de lujo

Baleares alcanza el 'pleno empleo', pero alcanzarlo solo en los meses de verano tiene una doble cara.

La familia Koplowitz ha dado un paso decisivo en la consolidación de su presencia en el sector hotelero de Mallorca. La reciente adquisición del hotel Es Molí en Deià por parte de Pelayo Cortina Koplowitz a través de Ilanga Capital, en una operación avanzada por El Confidencial, se suma al control total que Omega Capital, el vehículo inversor de Alicia Koplowitz, tomó este verano sobre la cadena Hospes Hotels, que también cuenta con un alojamiento en la isla. Con estos movimientos, dos ramas de la familia convergen en una misma dirección: reforzar su apuesta por el turismo premium en una de las localizaciones más exclusivas del Mediterráneo.

La compra de Es Molí supone uno de los movimientos más destacados en el mercado hotelero mallorquín de los últimos años. Pelayo Cortina Koplowitz, a través de su firma de inversión, ha adquirido este histórico establecimiento boutique ubicado en uno de los municipios más exclusivos de la isla y uno de los más cotizados del Mediterráneo. Con apenas cinco hoteles en todo su territorio y una oferta extremadamente limitada, la localidad se ha convertido en un enclave codiciado donde los activos hoteleros únicos son escasos.

Es Molí encaja perfectamente en esa definición. Con más de 500 años de historia, el edificio que lo acoge fue una posesión formada por molinos y olivares antes de transformarse en un hotel en los años sesenta. El establecimiento de lujo cuenta con 76 habitaciones repartidas en dos edificios, además de villas privadas, pistas de tenis, gimnasio, tres restaurantes y un jardín de 15.000 metros cuadrados irrigado por olivos centenarios, naranjos y limoneros. Su principal singularidad, sin embargo, es el acceso privado al mar a través de la zona natural protegida de Muleta, un rasgo que lo diferencia de prácticamente cualquier otro hotel de la isla.

Alicia Koplowitz refuerza su presencia hotelera en España

Paralelamente, la rama principal de la familia también ha fortalecido su presencia hotelera en la isla. Omega Capital ha adquirido el 50% restante de Hospes Hotels que estaba en manos de Gaw Capital, convirtiéndose así en accionista único. La empresa de Alicia Koplowitz lleva en la cadena desde su fundación en 2000 y había compartido participación con el grupo asiático desde 2018. La operación, realizada con el asesoramiento de Uría Menéndez y financiada por CaixaBank a través de su división Hotels & Tourism, refleja la voluntad de Omega Capital de seguir apostando por el mercado hotelero español con una estrategia de inversión a largo plazo.

Alicia Koplowitz y Pelayo Cortina junto al hotel Es Molí. (Montaje Infobae España con imágenes de Europa Press, Ilanga Capital y Hotel Es Molí)

Dos propiedades en Mallorca

Hospes Hotels, presente también en Mallorca a través de un establecimiento en Cas Català (Calvià) opera hoteles boutique de lujo en edificios emblemáticos y ubicaciones privilegiadas. La cadena cuenta con 10 establecimientos en España y Portugal, cerca de 500 empleados y una facturación anual de 46,07 millones de euros, con un Ebitda de 13,75 millones. Este año, la compañía prevé culminar un plan de inversiones de 16 millones para actualizar su imagen sin perder la esencia histórica que la caracteriza.

Con Es Molí e Hospes Hotels, la familia Koplowitz se posiciona como uno de los inversores privados más relevantes en el segmento boutique de lujo de Mallorca. Sus operaciones, basadas en la exclusividad, el valor patrimonial y la sostenibilidad, dibujan un mapa inversor orientado al largo plazo y a la creación de activos singulares capaces de atraer a la élite del turismo internacional.