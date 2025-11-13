El recepcionista de un hotel cuenta “las cosas más raras” que le piden los clientes: “Pasas a ser el fotógrafo oficial, con indicaciones y todo”

La recepción de un hotel. (Infobae Argentina)

Convivir cada día con tantas personas distintas solo puede traer grandes anécdotas. El día a día de un recepcionista en un hotel trae consigo conocer infinidad de culturas, costumbres e historias sorprendentes. Así lo narra en TikTok la cuenta Parody Hotel, que comparte en redes sociales el conjunto de peticiones extrañas que ha vivido como recepcionista.

“Por muy raro que os parezca, una de las cosas que más nos piden es que midamos con metro la habitación”, adelanta el recepcionista en su vídeo, cuya cuenta acumula miles de seguidores. Y es que hay clientes que argumentan que es mucho más pequeña que las fotos de la página oficial. La lista sigue hasta llegar a unas historias que pensaríamos imposibles. En sus comentarios a los vídeos de esta cuenta, otros empleados del sector destacan sus propias las anécdotas, explicando que este sector convive a diario con peticiones surrealistas.

Uno de los principales conflictos con los clientes es la relación entre la forma en que el hotel publicita sus servicios y la realidad. El tiktoker explica que mucha gente se queja de que la habitación que ha recibido no corresponde con la foto que vio en internet, así que les hacen “ir de habitación en habitación para ver desde cuál se han tomado las fotos”. “Da igual que les expliques que todas son iguales, como no le enseñes desde el mismo ángulo desde donde se tomaron las imágenes, no se quedan tranquilos”, explica Parody Hotel.

El tren hotel que conecta España con el resto de Europa: viajes de hasta 30 euros y velocidades de 200.

Antes de llegar, también hay peticiones en este sentido: “Muchas veces nos piden que saquemos fotos con nuestro móvil para ver si coinciden con la web”. Otro punto crucial en la reserva es la petición detallada de información: el hombre explica que es sobre todo en lo que tiene que ver con el gimnasio. “No va a ser igual que uno de la calle, es un gimnasio de hotel y aquí no hay crossfit.”

“Otra cosa que no entiendo de los clientes es que me piden que ponga hasta en invierno el aire acondicionado y luego me dicen que suba nórdicos y mantas, abres la puerta y eso parece una nevera”. Los hoteles disponen de calefacción, pero el recepcionista asegura que es muy común que los clientes prefieran mantas pero aire frío.

El idioma y las fotos

Como por ahí pasan personas de todo el mundo, también hay problemas con el idioma. Sobre todo el que está configurado en la televisión. En el vídeo explica: “Me piden que cambie el idioma y claro, yo cojo el mando y pongo la lengua en la que me hablan, pero no, me piden que quieren que el audio sea en su idioma, no la configuración”. Lo que buscan es una traducción simultánea imposible de crear. Además de pedir en tono de orden las credenciales para poder entrar en plataformas.

Imagen de archivo de un hotel. (Infobae Argentina)

Por último, explica que realiza trabajos que no le corresponde como pasar llamadas a otros servicios cuando están indicados los números en los teléfonos de cada habitación. Y finaliza: “Me convierto en fotógrafo porque ahí todo el mundo te pide que hagas con todo el mundo las mejores fotos para su perfil de Instagram”.