España

Así es el lujoso hotel de Leo Messi en Cádiz: 45 habitaciones, spa de vanguardia y uno de sus ocho Balones de Oro

El astro argentino es propietario de la cadena de hoteles MiM, que ha inaugurado un nuevo establecimiento en Sotogrande

Anabel Gómez Salvador

Anabel Gómez Salvador

Guardar
Leo Messi y el MIM
Leo Messi y el MIM Hotels de Sotogrande (INFOBAE ESPAÑA).

Mientras sigue deslumbrando en las filas del Inter de Miami, Lionel Messi continúa consolidando su legado fuera de los terrenos de juego. El astro argentino, que muchos consideran el mejor futbolista de la historia, ha demostrado ser también un empresario visionario. Su cadena MiM Hotels, símbolo de elegancia y confort, ha inaugurado un nuevo establecimiento en Sotogrande, una de las zonas más exclusivas del sur de España, ubicada en la provincia de Cádiz.

El Hotel MiM Sotogrande Club Marítimo, situado en pleno puerto deportivo, combina el lujo contemporáneo con el encanto de la costa gaditana. Su localización privilegiada permite disfrutar de vistas panorámicas al Mediterráneo, Gibraltar y la costa africana, convirtiéndolo en un destino ideal para quienes buscan privacidad, tranquilidad y servicios de primer nivel.

El interiorismo del hotel, recientemente renovado bajo la dirección del prestigioso diseñador Luis Bustamante, refleja una estética náutica moderna, donde predominan los tonos blancos y azules, la madera clara y los detalles artesanales. Todo está pensado para evocar el espíritu del mar y ofrecer una sensación de calma sofisticada.

MiM Hotel de Sotogrande, Cádiz
MiM Hotel de Sotogrande, Cádiz

El alojamiento cuenta con 45 habitaciones y suites, entre las que destaca la exclusiva Suite Leo Messi, un espacio que rinde homenaje al jugador. Dispone de una amplia terraza privada con vistas al mar, mobiliario de diseño y una decoración que combina la elegancia mediterránea con guiños sutiles a la trayectoria del futbolista.

El MiM Sotogrande se distingue no solo por su ubicación, sino también por su oferta gastronómica. Su restaurante insignia, Hincha, propone una carta inspirada en la cocina mediterránea con el mar como protagonista. El espacio fusiona la creatividad culinaria con la esencia deportiva de su propietario: aquí los comensales pueden incluso contemplar uno de los ocho Balones de Oro de Messi, expuesto como una pieza de arte.

Además, el hotel dispone de un spa de vanguardia, piscina exterior con terraza panorámica y áreas chill out para contemplar el atardecer gaditano. Los precios por noche oscilan entre los 280 y los 1.100 euros, dependiendo de la categoría de la habitación, lo que lo sitúa entre los alojamientos más exclusivos de la Costa de la Luz.

Suite Messi del MIM Hotel
Suite Messi del MIM Hotel en Sotogrande, Cádiz (mimhotels.com).

Un paso más en la expansión de MiM Hotels

La apertura en Sotogrande refuerza la expansión de la marca MiM Hotels, que ya cuenta con establecimientos en Sitges, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra. Cada uno de ellos está diseñado para reflejar el carácter del entorno en el que se encuentra, ofreciendo una experiencia personalizada que combina sostenibilidad, lujo y bienestar.

Pero la gran novedad para el grupo es el acuerdo con Meliá Hotels International, que asumirá la gestión operativa de todos los establecimientos de MiM a partir de noviembre. Bajo este modelo, Meliá se encargará de la administración y la distribución global, mientras Messi conservará la propiedad de los hoteles.

Suite Messi del MIM Hotel
Suite Messi del MIM Hotel en Sotogrande, Cádiz (mimhotels.com).

Según explicó Gabriel Escarrer, presidente de Meliá Hotels International, “la fuerza de esta alianza radica en la complementariedad de ambas marcas y en el respaldo de una figura icónica como Leo Messi”. Los hoteles pasarán a integrarse en la exclusiva división The Meliá Collection, dedicada a alojamientos singulares en ubicaciones privilegiadas.

Messi no es el único deportista que ha apostado por el sector hotelero, pero sí uno de los que ha logrado crear una marca sólida y coherente. Su estrategia combina localizaciones premium con un diseño cuidado y servicios personalizados. En sus establecimientos, el huésped encuentra el mismo nivel de exigencia y perfeccionismo que el jugador ha mostrado siempre en el campo.

