España

Iñaki Urdangarin concede a RTVE su entrevista más íntima tras salir de la cárcel: “Más allá del deporte, creo que es la primera”

El exmarido de la infanta Cristina abordará su faceta más íntima en una conversación inédita para ‘Pla Seqüència’, el nuevo programa de La 2 Cat

Guardar

Casi dos años después de su salida definitiva de la cárcel, Iñaki Urdangarin concederá su primera entrevista en televisión. El exmarido de la infanta Cristina será el primer protagonista de Pla Seqüència, el nuevo formato presentado por Jordi Basté en La 2 Cat, el canal de RTVE en catalán.

La entrevista de Iñaki Urdangarin en el espacio de La 2 Cat, cuya fecha de emisión todavía no se ha anunciado oficialmente, será la primera aparición televisiva del exjugador de balonmano y exduque de Palma desde que obtuvo la libertad en abril de 2024, tras cumplir condena por corrupción. Así, la entrevista supone el regreso a la esfera pública de una figura vinculada a la Casa Real y protagonista de uno de los casos judiciales más mediáticos de la última década.

La promoción del programa, ya lanzada por RTVE, muestra a Jordi Basté, presentador de Pla Seqüència, conduciendo mientras la cámara revela a Urdangarin en el asiento del copiloto.

Iñaki Urdangarin, en una fotografía
Iñaki Urdangarin, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

En el avance se aprecia el tono personal y directo de la conversación entre Urdangarin y Basté, quien le pregunta al exduque: “¿Cuánto hace que no das una entrevista como esta?”. Urdangarin responde: “Sinceramente, no lo sé. Del ‘Iñaki persona’, más allá del deporte y todo eso, creo que es la primera, Jordi”. Basté, sorprendido, insiste: “¿La primera?”, a lo que Urdangarin remarca: “La primera. Y es contigo, ¿eh?”.

Así es ‘Pla Seqüència’

Pla Seqüència es el nuevo programa de entrevistas de La 2 Cat, el canal de RTVE en catalán. Según la descripción ofrecida por la Corporación, el formato se caracteriza por su estilo sin filtros ni montaje, con una duración de entre cincuenta y cincuenta y cinco minutos en plano secuencia. La propuesta de RTVE, tal y como ha destacado la cadena pública, busca ofrecer “una mirada única, natural y auténtica, que permite descubrir a las personas detrás del personaje”.

En este contexto, la entrevista a Urdangarin se presenta como un acercamiento personal, alejado de los habituales filtros mediáticos. Basté acompaña a los invitados en su día a día, propiciando un ambiente de confianza que, según la radiotelevisión pública, facilita que los protagonistas se suelten y compartan aspectos inéditos de su vida.

El regreso de Urdangarin a la televisión se produce tras un proceso judicial que ha marcado su vida pública y privada. El exmarido de la infanta Cristina fue condenado en 2017 por la Audiencia Provincial de Palma a seis años y tres meses de prisión por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, en el marco del caso Nóos. Posteriormente, el Tribunal Supremo rebajó la pena a cinco años y diez meses, tras absolverle del delito de falsedad en documento público.

La Infanta Cristina e Iñaki
La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en la Audiencia de Palma. (Europa Press)

En marzo de 2022, Urdangarin obtuvo el tercer grado y la libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena, y quedó en libertad total en abril de 2024. Durante este periodo, ha trabajado en un bufete de abogados en Vitoria, donde conoció a su actual pareja, Ainhoa Armentia. La relación, una vez hecha pública, propició la separación de Urdangarin y la infanta Cristina tras casi veinticinco años de matrimonio.

La entrevista en Pla Seqüència no es la primera vez que Urdangarin se pronuncia públicamente tras su condena. En junio de 2024, ofreció sus primeras declaraciones a un medio de comunicación en una entrevista con La Vanguardia, donde expresó que “todo el mundo merece una segunda oportunidad”. Ahora, su aparición en televisión se presenta como un nuevo capítulo en su proceso de reintegración pública, bajo el mensaje de una “segunda oportunidad” y con la expectativa de mostrar una imagen más personal y cercana que nunca.

Temas Relacionados

Iñaki UrdangarinRTVETVERealezaCasa Real EspañaTelevisión EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

José Luis Ábalos ataca a Óscar Puente: señala supuestas irregularidades de dietas e indemnizaciones en el Puerto de Valencia

El importe de dietas supuestamente irregulares se cifra en unos 15.000 euros asociados a varios viajes de trabajo, según el diputado, que ha registrado una pregunta parlamentaria sobre este asunto

José Luis Ábalos ataca a

Detectan más productos de azúcar de coco con sulfitos no declarados

Este aviso recomienda a la población con alergias a evitar el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

Detectan más productos de azúcar

4 ofertas que están arrasando en el Black Friday + sin IVA de Mi Electro

Disfruta de todas las ventajas del Black Friday de Mi Electro: desde una cafetera a un televisor con importantes descuentos

4 ofertas que están arrasando

Más del 10% de varones jóvenes no califica como violencia machista golpear u obligar a su pareja a tener relaciones sexuales

El 80% de la ciudadanía respalda la implementación de un pasaporte digital como herramienta de control en la navegación de menores, algo que el 72% de los jóvenes aceptaría

Más del 10% de varones

Isabel Viña, médica, explica cómo elegir una buena proteína en polvo: “No debería llevar ninguno de estos aminoácidos”

Estos son los puntos claves en los que te tienes que fijar para comprar un suplemento de calidad

Isabel Viña, médica, explica cómo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Luis Ábalos ataca a

José Luis Ábalos ataca a Óscar Puente: señala supuestas irregularidades de dietas e indemnizaciones en el Puerto de Valencia

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

ECONOMÍA

Tras el apagón, un 47%

Tras el apagón, un 47% más de jóvenes españoles cuentan con dinero en efectivo en sus hogares, según un estudio

La brecha resiste: las viviendas libres iniciadas en el segundo trimestre sumaron 29.637, once veces más que las protegidas terminadas

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Las empresas españolas, en racha: su facturación se dispara un 6,5% en septiembre y suma cinco meses al alza

Precio de la luz 25 de noviembre: tarifa máxima supera los 100 euros y la mínima estará en 0 euros

DEPORTES

Pep Guardiola pide disculpas tras

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”