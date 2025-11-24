Iñaki Urdangarin concede a RTVE su entrevista más íntima tras salir de la cárcel: “Más allá del deporte, creo que es la primera”

Casi dos años después de su salida definitiva de la cárcel, Iñaki Urdangarin concederá su primera entrevista en televisión. El exmarido de la infanta Cristina será el primer protagonista de Pla Seqüència, el nuevo formato presentado por Jordi Basté en La 2 Cat, el canal de RTVE en catalán.

La entrevista de Iñaki Urdangarin en el espacio de La 2 Cat, cuya fecha de emisión todavía no se ha anunciado oficialmente, será la primera aparición televisiva del exjugador de balonmano y exduque de Palma desde que obtuvo la libertad en abril de 2024, tras cumplir condena por corrupción. Así, la entrevista supone el regreso a la esfera pública de una figura vinculada a la Casa Real y protagonista de uno de los casos judiciales más mediáticos de la última década.

La promoción del programa, ya lanzada por RTVE, muestra a Jordi Basté, presentador de Pla Seqüència, conduciendo mientras la cámara revela a Urdangarin en el asiento del copiloto.

Iñaki Urdangarin, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

En el avance se aprecia el tono personal y directo de la conversación entre Urdangarin y Basté, quien le pregunta al exduque: “¿Cuánto hace que no das una entrevista como esta?”. Urdangarin responde: “Sinceramente, no lo sé. Del ‘Iñaki persona’, más allá del deporte y todo eso, creo que es la primera, Jordi”. Basté, sorprendido, insiste: “¿La primera?”, a lo que Urdangarin remarca: “La primera. Y es contigo, ¿eh?”.

Así es ‘Pla Seqüència’

Pla Seqüència es el nuevo programa de entrevistas de La 2 Cat, el canal de RTVE en catalán. Según la descripción ofrecida por la Corporación, el formato se caracteriza por su estilo sin filtros ni montaje, con una duración de entre cincuenta y cincuenta y cinco minutos en plano secuencia. La propuesta de RTVE, tal y como ha destacado la cadena pública, busca ofrecer “una mirada única, natural y auténtica, que permite descubrir a las personas detrás del personaje”.

En este contexto, la entrevista a Urdangarin se presenta como un acercamiento personal, alejado de los habituales filtros mediáticos. Basté acompaña a los invitados en su día a día, propiciando un ambiente de confianza que, según la radiotelevisión pública, facilita que los protagonistas se suelten y compartan aspectos inéditos de su vida.

El regreso de Urdangarin a la televisión se produce tras un proceso judicial que ha marcado su vida pública y privada. El exmarido de la infanta Cristina fue condenado en 2017 por la Audiencia Provincial de Palma a seis años y tres meses de prisión por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, en el marco del caso Nóos. Posteriormente, el Tribunal Supremo rebajó la pena a cinco años y diez meses, tras absolverle del delito de falsedad en documento público.

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en la Audiencia de Palma. (Europa Press)

En marzo de 2022, Urdangarin obtuvo el tercer grado y la libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena, y quedó en libertad total en abril de 2024. Durante este periodo, ha trabajado en un bufete de abogados en Vitoria, donde conoció a su actual pareja, Ainhoa Armentia. La relación, una vez hecha pública, propició la separación de Urdangarin y la infanta Cristina tras casi veinticinco años de matrimonio.

La entrevista en Pla Seqüència no es la primera vez que Urdangarin se pronuncia públicamente tras su condena. En junio de 2024, ofreció sus primeras declaraciones a un medio de comunicación en una entrevista con La Vanguardia, donde expresó que “todo el mundo merece una segunda oportunidad”. Ahora, su aparición en televisión se presenta como un nuevo capítulo en su proceso de reintegración pública, bajo el mensaje de una “segunda oportunidad” y con la expectativa de mostrar una imagen más personal y cercana que nunca.