Bad Gyal desvela a Marc Giró el “milagro” que obró Belén Esteban para ella: “¡Tiene una red de contactos que ni el Vaticano!”

Bad Gyal en el programa 'Late Show' de Marc Giró. (RTVE)

Bad Gyal está viviendo uno de los momentos más fulgurantes de su carrera: nuevo single, gira internacional con entradas agotadas y un disco previsto para 2026. Pero, entre tanta vorágine, la artista catalana ha protagonizado también una de las anécdotas más surrealistas de su trayectoria. Y el nombre que aparece en el centro de esta historia no es otro que el de Belén Esteban.

La cantante ha sido la última invitada al Late Xou de Marc Giró, donde ha presentado su tema Fuma y dejó fluir una conversación llena de humor. Todo transcurría con normalidad hasta que el presentador le mostró en pantalla la foto de un vestido. Esa prenda escondía un episodio que dejó a Giró, al público y a la propia Bad Gyal entre carcajadas.

La artista recordó un viaje reciente a Miami, donde debía acudir a un importante evento durante la Art Basel. El vestido con el que debía aparecer era imprescindible, no había plan B. Pero un malentendido con su equipo provocó el desastre: la prenda se había quedado en Barcelona. Sin tiempo para organizar un envío urgente, Bad Gyal optó por algo que, según confesó, jamás había hecho. “No suelo usar Instagram para pedir favores porque siento que me hace ver poco seria”, reconoció. Pero la desesperación pudo más. Subió una historia preguntando si alguien viajaba desde Barcelona a Miami ese mismo día. Un último intento, casi un grito al vacío.

La respuesta llegó antes incluso de que pudiera arrepentirse de haber publicado el mensaje. “Al minuto me contestó: ‘¿Qué necesitas, cariño?’”. La frase desató la risa del público. Quien estaba al otro lado no era una fan, ni un asistente de vuelo, ni un conocido de la industria. Era Belén Esteban.

Bad Gyal contó que la conexión entre ambas había surgido meses antes, en unos premios musicales donde coincidieron por primera vez. Lo suficiente para que, al día siguiente, la colaboradora las invitara a ella y a todo su equipo a celebrar su cumpleaños. Esa cercanía fue la clave del milagro. “Belén tiene contactos en todos lados, es diplomática. Tiene una red que ni el Vaticano”, dijo la cantante entre risas. Y no era una exageración. Según relató, Esteban movió teléfonos, activó contactos y, en tiempo récord, consiguió organizar un envío express con una compañía aérea. El vestido llegó a Miami “incluso un día antes”, puntualizó Bad Gyal. Casi una hazaña que el propio Giró calificó de “misión imposible versión ibérica” y que ha unido, aún más si cabe, a la catalana y la madrileña.

La artista cerró su relato enviando un mensaje directo a cámara: “Gracias, Belén. La amo”. Y el presentador no tardó en unirse a la declaración: “La amamos”, dijo entre risas, recordando incluso que años atrás él mismo rechazó un proyecto televisivo junto a la Esteban, algo a lo que ahora no diría que no.