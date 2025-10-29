Espana agencias

Sánchez admite que la multirreincidencia es un problema de seguridad y promete "culminar" la ley para endurecer penas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles que uno de los problemas de seguridad principales en España es la multirreincidencia, ha asegurado que su Ejecutivo "toma muy en serio la seguridad como bien público" y se ha comprometido a "culminar" la tramitación de la proposición de ley de Junts para endurecer las penas a delincuentes reincidentes.

Así ha respondido durante la sesión de control del Congreso a la pregunta de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, quien ha advertido de que la multirreincidencia "genera sensación de impunidad" y "de que el trabajo policial no sirve", subrayando la necesidad de "distanciarse del alarmismo y los bulos" y de "contar con instrumentos y medios para que los hurtos sean juzgados en tiempo y forma".

La diputada ha recordado que el Código Penal se modificó en 2012 y este problema "sigue igual", mientras la reorganización de los juzgados en el País Vasco no absorbe toda la carga de trabajo por "falta de medios". Por ello, ha reclamado al presidente "que se tomen medidas, también legislativas", aludiendo a que existen dos proposiciones de ley sobre la materia, una de ellas de Junts, a la espera de tramitación tras admitirse a trámite en el Congreso hace un año y terminarse el plazo de enmiendas.

MÁS JUECES, FISCALES Y POLICÍAS

En su respuesta, Sánchez ha afirmado que entre 2018 y 2025 el Gobierno ha aumentado la inversión en seguridad un 30%, con 1.600 millones de euros adicionales, lo que se ha traducido en un incremento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta casi 257.000 agentes, "su máximo histórico".

El jefe del Ejecutivo ha señalado además que se ha impulsado una "modernización profunda de la Justicia", con más secciones especializadas y casi el doble de plazas de jueces y fiscales que con Rajoy, para agilizar los procedimientos judiciales "y perseguir con más eficacia a los delincuentes".

Sánchez ha recordado que las penas por multirreincidencia en delitos leves se endurecieron hace tres años y que se ha reformado el sistema de registro para que los jueces conozcan la cuantía de lo sustraído de estos robos, además de un Real Decreto que permite el uso de ese registro también por las Policías Locales de grandes ciudades.

El presidente ha añadido que el Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), y ha expresado la disposición del Gobierno a tramitar la proposición de ley aludida por el PNV para "culminar lo que pueda culminarse" desde el Legislativo "para atajar uno de los principales problemas de seguridad que tiene nuestro país, que es la multirreincidencia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rufián, sobre las declaraciones del rey Juan Carlos: "Que devuelva lo robado y se vaya al asilo"

Rufián, sobre las declaraciones del

ERC augura que Sánchez saldrá "a hombros" tras su comparecencia en el Senado porque los senadores del PP son "malos"

ERC augura que Sánchez saldrá

Podemos avisa a Sánchez que su inacción en vivienda alimenta a la "ultraderecha" y dará la Moncloa a PP y Vox

Podemos avisa a Sánchez que

Feijóo, a Sánchez: "Volverá a mentir este jueves en el Senado porque si dice la verdad, acabará con usted"

Feijóo, a Sánchez: "Volverá a

Gobierno Vasco: Sánchez tiene "la oportunidad" de ser "el presidente que cumplió el Estatuto de Gernika"

La consejera de Gobernanza vasca, Maria Ubarretxena, expresó confianza en que el Ejecutivo alcance un pacto antes de fin de año para transferir competencias pendientes, incluyendo la gestión del Puerto de Pasaia, y renovar el marco estatutario vasco

Gobierno Vasco: Sánchez tiene "la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez evita la pregunta de

Sánchez evita la pregunta de Feijóo sobre su interrogatorio en el Senado y se escuda en la DANA: “Hoy no es el día”

Procedente el despido de un trabajador de Carrefour pillado en su tiempo de descanso saliendo con una ensalada de pasta y unas costillas que no pagó

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

Un juzgado de Málaga anula el despido del presidente del sindicato CGT en la empresa Plásticos IMA por ser “una represalia por participar en la huelga”

La DGT establece nuevas restricciones para conductores mayores de 65 años

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El PIB pierde impulso: crece solo un 0,6% durante los meses de verano y confirma la desaceleración económica

Andrés Millán, abogado, sobre las hipotecas: “Con este consejo te ahorrarás miles de euros”

Andrés Millán, abogado: “Aunque te suban la nómina, tu poder adquisitivo sigue igual o peor”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 29 de octubre

DEPORTES

Jannik Sinner se resigna a

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”