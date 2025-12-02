España

Nuevo giro ante la semifinal de OT: unanimidad en las redes ante una decisión insólita: “Se están cargando la magia”

Olivia, Cristina, Claudia Arenas y Guille Toledano ya están en la final, mientras Guillo Rist y Tinho se juegan la última plaza

Guardar
Gala 11 de OT (cuenta
Gala 11 de OT (cuenta oficial Operación Triunfo)

La cuenta atrás para la gran final de ‘Operación Triunfo 2025’ ya ha comenzado. El próximo 15 de diciembre, el programa revelará el nombre del ganador o ganadora de una edición que ha destacado por su nivel vocal, el crecimiento de los concursantes y una enorme implicación del público semana tras semana. La expectación es máxima y cada gala parece superar a la anterior en emoción y tensión.

Este lunes 1 de diciembre se celebró la gala 11, un programa que no solo dejó grandes actuaciones, sino también una serie de sorpresas que marcaron un antes y un después en el desarrollo del concurso.

Además, se anunciaron los primeros nombres que formarán parte de la final: Olivia, Cristina, Claudia Arenas y Guille Toledano. Aún queda por decidir quién ocupará la quinta y última plaza, un puesto que se se jugarán Guillo Rist y Tinho el próximo 8 de diciembre.

Un giro inesperado: la nueva mecánica del jurado

Finalistas de OT (cuenta oficial)
Finalistas de OT (cuenta oficial)

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la novedad en la mecánica del programa. Por primera vez en esta edición, el jurado no nominó, sino que se encargó de puntuar las actuaciones, elaborando así un ranking que definiría directamente el top 3 de finalistas.

Las actuaciones de la noche fueron de un nivel muy alto, y el jurado lo tuvo complicado para dar sus puntuaciones. Finalmente, el ranking quedó así: Olivia con 37 puntos, Cristina con 35 puntos. y Claudia Arenas con 34 puntos.

Las tres jóvenes consiguieron así su pase directo a la final gracias exclusivamente al criterio del jurado, consolidándose como algunas de las voces más destacadas del concurso.

El cuarto finalista fue Guille Toledano, quien obtuvo 30,5 puntos, quedándose fuera del top 3. Sin embargo, su técnica vocal, su constancia y su disciplina convencieron al profesorado, que decidió salvarlo y otorgarle una plaza directa en la final.

Por otro lado, Guillo Rist, que no consiguió una puntuación lo suficientemente alta, deberá competir con Tinho para obtener el último pase a la final. La batalla promete ser reñida, ya que ambos cuentan con un fuerte apoyo del público y han demostrado una evolución significativa dentro de la Academia.

Críticas y desconcierto por el himno de la edición

Aunque la gala fue celebrada por su calidad musical, también dejó un sabor amargo entre gran parte de la audiencia. El motivo fue el anuncio inesperado de Chenoa, quien informó a los concursantes de que el himno oficial de la edición ya estaba disponible en plataformas digitales.

La noticia generó sorpresa entre los propios participantes, que no esperaban el lanzamiento en ese momento. Pero quienes mostraron mayor desconcierto fueron los espectadores, que no tardaron en expresar su descontento en redes sociales. Muchos denunciaron que se había roto la tradición de presentar el himno en un reencuentro o en una gala especial con todos los concursantes, incluidos los expulsados.

“Qué frío todo lo del himno, ¿no? Este OT no hay por dónde cogerlo”, escribió una usuaria indignada. Otra añadió: “¿Por qué escucharlo hoy y no en un reencuentro? Están perdiendo la magia de OT”.

A solo días del desenlace, OT 2025 encara su recta final con una mezcla de emoción, incertidumbre y cierta polémica. El talento de los finalistas, la igualdad entre los favoritos y la implicación del público anticipan una de las finales más reñidas y comentadas de los últimos años.

La decisión final llegará el 15 de diciembre, cuando se conozca por fin al ganador de una edición que, entre sorpresas, cambios de mecánica y debates encendidos, ha conseguido mantener al público pegado a la pantalla.

Temas Relacionados

operación TriunfoRTVEEspaña-entretenimientoEspaña-televisiónEspaña Noticias

Últimas Noticias

Xavi Abat, abogado: “Siete juzgados españoles han anulado multas de velocidad en base a dos parámetros”

La ausencia de dos fotogramas y la falta de un operador pueden salvar a los conductores de pagar la multa

Xavi Abat, abogado: “Siete juzgados

El descubrimiento arqueológico de la Armada francesa que marcó un hito al estar a más de 2.500 metros de profundidad

El pasado mes de marzo, el Ejército de Francia encontró los restos de un buque a una distancia récord

El descubrimiento arqueológico de la

Nace en el zoo de Fuengirola una cría de gorila de llanura occidental, una especie en peligro crítico de extinción

El parto se produjo ante la mirada de los visitantes al centro, que pudieron observar este hito de la conservación de la biodiversidad

Nace en el zoo de

Los tesoros de la reina Victoria Eugenia al descubierto: la exposición que muestra la pieza más valiosa del joyero real

La muestra alberga más de 350 piezas que pertenecieron a la bisabuela de Felipe VI, además de sus trajes exclusivos y su álbum de fotos más personal

Los tesoros de la reina

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 2 diciembre

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre se entrega a

Un hombre se entrega a la policía por abandonar a su amigo en la carretera después de un accidente: el conductor dio positivo en cocaína

Indemnización de 10.000 euros a una acróbata que se accidentó realizando un espectáculo en Marina d’Or por deficiencias en el sistema de seguridad

Pedro Sánchez asegura que no van a “aceptar chantajes” de Ábalos y defiende que el Gobierno ha “actuado con contundencia contra la corrupción”

Sánchez anuncia un paquete de medidas para reconciliarse con Junts: “Aunque el diálogo está roto, debemos cumplir con esos compromisos”

Una madre deshereda a tres de sus seis hijas por falta de relación durante décadas: una le mandó “a la mierda” por pedirle dinero y esta negarse a dárselo en efectivo

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 2 diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juanma Lorente, abogado: “Cualquier cosa que hagas en la cena de empresa es motivo de despido”

Diego Moreno, corredor de seguros: “Tened cuidado con los seguros que hacen los bancos, tienen mucha letra pequeña”

La afiliación a la Seguridad Social se enfría en noviembre con 14.358 empleados menos, mientras el paro marca su cifra más baja para este mes desde 2007

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”