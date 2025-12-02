Nuevo giro ante la semifinal de OT: unanimidad en las redes ante una decisión insólita: “Se están cargando la magia”

Gala 11 de OT (cuenta oficial Operación Triunfo)

La cuenta atrás para la gran final de ‘Operación Triunfo 2025’ ya ha comenzado. El próximo 15 de diciembre, el programa revelará el nombre del ganador o ganadora de una edición que ha destacado por su nivel vocal, el crecimiento de los concursantes y una enorme implicación del público semana tras semana. La expectación es máxima y cada gala parece superar a la anterior en emoción y tensión.

Este lunes 1 de diciembre se celebró la gala 11, un programa que no solo dejó grandes actuaciones, sino también una serie de sorpresas que marcaron un antes y un después en el desarrollo del concurso.

Además, se anunciaron los primeros nombres que formarán parte de la final: Olivia, Cristina, Claudia Arenas y Guille Toledano. Aún queda por decidir quién ocupará la quinta y última plaza, un puesto que se se jugarán Guillo Rist y Tinho el próximo 8 de diciembre.

Un giro inesperado: la nueva mecánica del jurado

Finalistas de OT (cuenta oficial)

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la novedad en la mecánica del programa. Por primera vez en esta edición, el jurado no nominó, sino que se encargó de puntuar las actuaciones, elaborando así un ranking que definiría directamente el top 3 de finalistas.

Las actuaciones de la noche fueron de un nivel muy alto, y el jurado lo tuvo complicado para dar sus puntuaciones. Finalmente, el ranking quedó así: Olivia con 37 puntos, Cristina con 35 puntos. y Claudia Arenas con 34 puntos.

Las tres jóvenes consiguieron así su pase directo a la final gracias exclusivamente al criterio del jurado, consolidándose como algunas de las voces más destacadas del concurso.

El cuarto finalista fue Guille Toledano, quien obtuvo 30,5 puntos, quedándose fuera del top 3. Sin embargo, su técnica vocal, su constancia y su disciplina convencieron al profesorado, que decidió salvarlo y otorgarle una plaza directa en la final.

Por otro lado, Guillo Rist, que no consiguió una puntuación lo suficientemente alta, deberá competir con Tinho para obtener el último pase a la final. La batalla promete ser reñida, ya que ambos cuentan con un fuerte apoyo del público y han demostrado una evolución significativa dentro de la Academia.

Críticas y desconcierto por el himno de la edición

Aunque la gala fue celebrada por su calidad musical, también dejó un sabor amargo entre gran parte de la audiencia. El motivo fue el anuncio inesperado de Chenoa, quien informó a los concursantes de que el himno oficial de la edición ya estaba disponible en plataformas digitales.

La noticia generó sorpresa entre los propios participantes, que no esperaban el lanzamiento en ese momento. Pero quienes mostraron mayor desconcierto fueron los espectadores, que no tardaron en expresar su descontento en redes sociales. Muchos denunciaron que se había roto la tradición de presentar el himno en un reencuentro o en una gala especial con todos los concursantes, incluidos los expulsados.

“Qué frío todo lo del himno, ¿no? Este OT no hay por dónde cogerlo”, escribió una usuaria indignada. Otra añadió: “¿Por qué escucharlo hoy y no en un reencuentro? Están perdiendo la magia de OT”.

A solo días del desenlace, OT 2025 encara su recta final con una mezcla de emoción, incertidumbre y cierta polémica. El talento de los finalistas, la igualdad entre los favoritos y la implicación del público anticipan una de las finales más reñidas y comentadas de los últimos años.

La decisión final llegará el 15 de diciembre, cuando se conozca por fin al ganador de una edición que, entre sorpresas, cambios de mecánica y debates encendidos, ha conseguido mantener al público pegado a la pantalla.