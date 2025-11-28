España

Leire Martínez denuncia amenazas de muerte tras sus decisiones como jurado de ‘OT 2025’: “Pensé que no sería para tanto”

La cantante reflexiona sobre los límites del fandom y los riesgos del acoso digital

Leire Martínez. (Europa Press)
Leire Martínez. (Europa Press)

Leire Martínez, cantante y actual jueza de Operación Triunfo 2025, ha confesado que ha llegado a recibir amenazas de muerte por parte de algunos seguidores del programa debido a sus decisiones como miembro del jurado. Lo reveló durante una entrevista en Conexión OT, emitida el pasado 26 de noviembre, donde habló abiertamente sobre la presión emocional que implica evaluar semanalmente a los concursantes ante una audiencia masiva y extremadamente activa en redes sociales.

“A mí me han amenazado de muerte por nominar a Lucía… eso no me había pasado en la vida”, explicó, dejando claro el impacto que ha tenido esta experiencia para ella. La artista aseguró que, cuando aceptó formar parte del jurado, no dudó ni un segundo en decir que sí. Sin embargo, admitió que ya le habían avisado de lo fuerte que puede llegar a ser el fandom del programa y de la intensidad con la que algunos seguidores viven cada gala. “Me decían: ‘Verás luego los comentarios, os van a dar caña’. Pensé que no sería para tanto”, confiesa.

Con el tiempo, ha descubierto que la exposición en un formato tan seguido implica enfrentarse no solo a críticas, sino también a comportamientos que sobrepasan cualquier límite razonable. Tras vivir la realidad, reconoce que quizá debería haber prestado más atención a esas advertencias, aunque destaca que las amenazas no parecen reales, sino fruto de la pasión extrema que ciertos espectadores vuelcan en el concurso. Aun así, pide que estos comportamientos no se normalicen bajo ningún concepto.

Jurado de 'Operación Triunfo' 2025.
Jurado de 'Operación Triunfo' 2025. (Instagram)

A pesar de la dureza de la situación, Leire quiso resaltar que este tipo de usuarios, “que se descontrolan hasta el punto de dar ese paso”, representan una minoría dentro del público general de OT. La mayoría de seguidores, según subraya, viven las decisiones del programa con respeto, incluso en el desacuerdo.

No obstante, su testimonio ha reavivado el debate sobre los riesgos del acoso digital, especialmente en aquellos programas con audiencias masivas y muy activas en redes sociales, donde los límites se difuminan y el anonimato facilita los comportamientos agresivos.

Los cuatro miembros del jurado
Los cuatro miembros del jurado de 'OT 2025': Guille Milkyway, Cris Regatero, Leire Martínez, Abraham Mateo. (Amazon Prime Video)

Los retos de ser jurado en ‘Operación Triunfo’

Durante la entrevista, Martínez también ha reflexionado sobre la dificultad de su rol en el programa. Reconoce que, en ocasiones, tomar decisiones sobre qué concursantes deben continuar es “muy complicado”, y que su posición exige responsabilidad, criterio y muchas horas de trabajo. Pese a ello, afirma sentirse comprometida y orgullosa de formar parte de un formato tan influyente.

El testimonio de Leire Martínez no solo pone en evidencia la presión que afrontan aquellas personas que participan en programas de gran alcance mediático, sino que también invita a reflexionar sobre la responsabilidad en el uso de las redes sociales.

La cantante ha dejado una cosa clara: la pasión por un formato no puede convertirse en una justificación para el odio o la violencia verbal. Su experiencia pone sobre la mesa la necesidad de educar en un consumo digital más crítico y respetuoso, recordando que detrás de cada decisión hay profesionales que merecen ejercer hacer su trabajo sin miedo a las críticas.

