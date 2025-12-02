Novedad en el horario de Mercadona: este es el festivo en el que están abiertas todas sus tiendas (menos en Euskadi)

Novedad en el horario de Mercadona: este es el festivo en el que están abiertas todas sus tiendas (Wikimedia Commons)

El mes de diciembre en España está marcado por una sucesión de festivos que alteran el ritmo ordinario de la vida cotidiana. Entre los días señalados del calendario figuran el puente formado por el Día de la Constitución - 6 de diciembre - y la Inmaculada Concepción - el 8 del mismo mes -, dos fiestas nacionales; además de las celebraciones tradicionales de Navidad, Nochebuena, Año Nuevo y Reyes. Durante estas semanas, la planificación de compras y actividades se adapta ante la previsión de jornadas no laborables, en las que muchos servicios y actividades modifican sus horarios o suspenden su actividad por completo.

Lo habitual, todos los años, es que muchas cadenas de supermercado mantengan sus puertas cerradas estos festivos. Este 2025, sin embargo, Mercadona ha decidido actualizar los horarios de sus más de 1.600 tiendas de cara al 6 de diciembre: todos sus establecimientos, exceptuando los de Euskadi, estarán abiertos en su horario habitual, desde las 09:00 hasta las 21:30.

El domingo 7 y el lunes 8, sin embargo, las tiendas permanecerán cerradas. Y, desde entonces hasta la llegada de la Navidad, el horario de apertura de lunes a sábado se mantendrá entre las 09:00 y las 21:30 horas, con cierre cada domingo.

Mercadona aumentó su beneficio el 37% en 2024, hasta los 1.384 millones de euros.

Horarios especiales durante el puente de diciembre y las fiestas

El 6 de diciembre es festivo en todo el país y corresponde al Día de la Constitución, que conmemora la aprobación en referéndum de la Carta Magna que rige desde 1978. Este día, clasificado como no laborable desde 1983, suele implicar el cierre de la mayoría de comercios y supermercados. Para este año, la normativa permite a los comercios abrir, opción que Mercadona ha decidido aplicar en todo el territorio salvo en el País Vasco. Los supermercados funcionarán ese sábado en horario habitual, de 09:00 a 21:30 horas.

La apertura del sábado 6 contrasta con el cierre completo previsto tanto para el domingo 7 como para el lunes 8, jornada en la que se celebra la Inmaculada Concepción. Desde el martes 9 y hasta el inicio de las celebraciones navideñas, las tiendas de Mercadona mantendrán su horario estándar.

Con los festivos de Nochebuena y Nochevieja, los horarios vuelven a ajustarse. El miércoles 24 de diciembre y el miércoles 31 de diciembre, los supermercados de la cadena adelantarán el cierre y atenderán en una franja reducida, de 09:00 a 19:00 horas; y los días 25 de diciembre (Navidad), 1 de enero (Año Nuevo) y 6 de enero (Reyes) permanecerán cerrados todos los establecimientos.

La información precisa de horarios está disponible tanto en los carteles que Mercadona instala en los accesos de cada establecimiento como en su página web oficial, donde los clientes pueden consultar el horario específico de cada tienda. La publicación anticipada de estos “horarios especiales” permite programar la compra de productos en los días de mayor demanda y facilita evitar desplazamientos innecesarios durante unas semanas en que la afluencia es especialmente elevada. Quienes tengan previsto realizar compras durante diciembre y en el periodo navideño disponen así de datos exactos para organizar sus visitas a los supermercados de la cadena en los días permitidos.