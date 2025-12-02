Ibai Llanos denuncia el uso de su imagen en fotografías falsas creadas por IA durante su viaje a Perú

Ibai Llanos ha aterrizado por primera vez en Perú esta semana y, como era de esperar, su llegada ha sido un terremoto absoluto. El streamer español, que cabe recordar es uno de los creadores más influyentes del planeta,se dejó ver por Lima mientras recorría las calles de la ciudad, aprovechando para degustar la gastronomía peruana y visitando Maido, el restaurante elegido como el Mejor del Mundo en la lista The World’s 50 Best 2025. Lo que no esperaba el vasco era convertirse en protagonista involuntario de una ola de fotografías falsas generadas con inteligencia artificial que han corrido por las redes como la pólvora.

Lo que ha pasado es digno de un episodio casi surrealista: Ibai comenzó a ver en Instagram y otras plataformas una avalancha de imágenes en las que, supuestamente, aparecía posando en distintos restaurantes, bares y restobares de países que estaba visitando, y también de algunos donde ni ha estado. Sale, por ejemplo, degustando platos, brindando con cócteles y hasta compartiendo escena con chefs y camareras. ¿El problema? Que él no ha estado en ninguno de esos sitios.

Tan surrealista le pareció el asunto que ha decidido reaccionar públicamente. En un vídeo que no ha tardado en hacerse viral, Ibai aparece revisando una a una las fotografías generadas con IA. Su cara es un poema, mezcla perfecta entre incredulidad y carcajada contenida mientras enumera los locales donde supuestamente le habían visto: todos ficticios.

Ibai Llanos ha denunciado en sus redes sociales el uso de su imagen sin su permiso con fines promocionales. (Instagram @ibaillanos)

El streamer entra en modo “esto no puede estar pasándome a mí”, y mientras analiza las fotos una por una, lanza una frase que ya ha quedado inmortalizada en internet: “Lo de la IA se nos ha ido completamente de las manos”. La pronuncia con esa mezcla tan suya de humor y desconcierto, como quien acaba de descubrir que hay un universo paralelo en el que va comiendo por todo el continente sin enterarse. Y por si queda alguna duda, refuerza la idea repitiendo, casi suplicando credibilidad: “No he ido a ninguno de esos restaurantes. A mí me tienen que estar vacilando, ¿pero qué es esto?”.

La escena se vuelve aún más cómica cuando, tras ver una imagen en la que aparece junto a varias mujeres: “Si mi madre lo está viendo, esto no es real, es fake totalmente”.

Lo más curioso es que varios negocios latinoamericanos han publicado las fotos falsas como si fuesen reales. Algunos incluso acompañaron las imágenes con agradecimientos por la “visita”. En cuestión de horas, la IA convirtió al streamer en un turista omnipresente que aparecía en sitios donde jamás había estado. Y no pocos seguidores cayeron en la trampa.

Las redes, como era de esperar, se incendiaron. Pero lo hicieron con ese tono festivo y burlón que tanto gusta al público de Ibai. Comentarios como “en Perú no te aburres” empezaron a multiplicarse. Otros usuarios, más atentos al negocio del contenido, le recordaron: “Aquí facturamos todos Ibai”. Y tampoco faltó quien se fijó en su cara de incredulidad en el vídeo, riéndose con frases como “Tu cara de desencajado, ‘yo no fui, yo no soy’”.