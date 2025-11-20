España

El PP cita en el Senado a Cerdán para presionar al PSOE por la corrupción

Los populares piden respuestas sobre el presunto cobro de comisión ilegales a cambio de concesiones de obras públicas y el papel de Pedro Sánchez en la trama

Primeras imágenes de Santos Cerdán
Primeras imágenes de Santos Cerdán junto a uno de sus abogados tras salir de la cárcel de Soto del Real. (CARLOS LUJÁN/EUROPA PRESS)

Después de su interrogatorio al presidente del Gobierno, el Partido Popular ha llamado a declarar al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Así lo ha adelantado la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, quien ha pedido al socialista, que salió este miércoles de prisión, “dar respuestas” sobre el presunto cobro de comisión ilegales a cambio de influir en las concesiones de obras públicas.

