España

Abandono inesperado en ‘Gran Hermano 20’: el reality pierde a uno de sus concursantes favoritos por “motivos personales”

El programa ha anunciado la salida de uno de los habitantes de la casa, aunque se desconocen las razones que han llevado a su salida

Guardar
'Gran Hermano 20'. (Mediaset España)
'Gran Hermano 20'. (Mediaset España)

Gran Hermano 20 ha sufrido un inesperado contratiempo este martes 2 de diciembre. El reality ha anunciado el abandono de uno de los concursantes por “motivos personales”, por lo que la casa pierde a uno de sus habitantes antes de la quinta gala, que se emitirá este jueves.

Iñigo Tina, el joven vitoriano de 32 años que ha sido protagonista de una de las primeras tramas amorosas de la edición, ya no es concursante de GH. La noticia ha sido anunciada con un escueto comunicado en la cuenta oficial del programa en redes sociales: “Comunicamos la baja de Iñigo Tina como concursante de Gran Hermano por asuntos personales, ajenos al programa. Iñigo finaliza su participación a todos los efectos”, reza el escrito.

Desde el comienzo del concurso, Iñigo se había convertido en uno de los grandes protagonistas de la edición por su trama amorosa con Edurne, a quien había conocido durante la fase de castings del formato. Ambos concursantes han expresado su atracción mutua y han protagonizado momentos de conexión, aunque han mostrado sus reticencias a dar un paso más en su relación.

Íñigo, en 'Gran Hermano 20'.
Íñigo, en 'Gran Hermano 20'. (Mediaset)

Tras la ‘curva de la vida’ de Edurne, en la que reveló ante todos sus compañeros que es una mujer trans, Iñigo desveló en la casa que en el pasado mantuvo una relación con otra mujer trans: “Yo fuera tuve una vez, con una persona que es muy conocida en el mundo LGTB, tuve algo y no estaba operada. Tuve algo light, intimamos poco, pero fue muy bien”, confesó.

Problemas para ‘GH 20′

El abandono de Iñigo no es el único problema al que se enfrenta la vigésima edición de Gran Hermano. El reality está sufriendo los estragos de la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco y no logra brillar en el prime time de la cadena, donde solo la primera gala del concurso logró liderar su franja.

Desde el estreno, las galas del jueves han promediado un 12,5% de cuota con apenas 711.000 espectadores de media. Lo más preocupante es que el reality muestra una tendencia descendente, marcando mínimo en su cuarta gala con 606.000 espectadores y un 11,0% de share.

'Infobae' asiste al cierre de la fase presencial del casting de 'GH 20', que ha reunido a más de 500 aspirantes en Madrid.

La situación no mejora con los debates del domingo, que se sitúan por debajo del doble dígito. Las galas presentadas por Ion Aramendi registran una discreta media de 631.000 espectadores, con un 9,6% de cuota.

Además, la cadena se vio obligada a cancelar de manera fulminante la tira diaria del reality presentada por Jorge Javier Vázquez en el access, GH: La vida en directo, debido a sus malos resultados de audiencia tras apenas cuatro entregas, en las que promedió un 5,4% de share y 560.000 espectadores.

Temas Relacionados

Gran Hermano EspañaGran HermanoTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una mujer de 29 años es asesinada a puñaladas en Alicante: la Policía investiga un posible asesinato machista

La mujer podría ser la trigésimo octava víctima mortal por violencia de género

Una mujer de 29 años

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

Luis Romero, abogado, explica cómo debes actuar si la Policía te detiene: “No comuniques nada a la policía hasta que llegue un abogado de confianza y especializado en derecho penal”

Los abogados penalistas recomiendan quedarse callado y no hablar hasta que no tengas designado un abogado

Luis Romero, abogado, explica cómo

Antelm Pujol, doctor: “Algunos deportistas pueden tener alteraciones en la analítica de sangre porque tiene unos parámetros de normalidad distintos”

Las alarmas se disparan cuando las transaminasas elevan considerablemente los resultados de la analítica

Antelm Pujol, doctor: “Algunos deportistas

Los lavavajillas podrían ser peligrosos para la salud y aumentar los casos de alergia, según los expertos

Investigaciones recientes señalan que ciertos compuestos presentes en detergentes y abrillantadores podrían estar relacionados con el aumento de alergias alimentarias y problemas intestinales en menores

Los lavavajillas podrían ser peligrosos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a un hombre por

Detienen a un hombre por usar el DNI de otra persona en el examen teórico de conducir: tenía cinco órdenes de búsqueda y captura por delitos similares

Elecciones de Extremadura 2025: cómo saber si me toca ser mesa electoral

El Constitucional obliga a la Policía a readmitir a un agente en prácticas que fue expulsado durante la pandemia por participar en una fiesta prohibida

Un trabajador consigue que la Justicia declare improcedente su despido tras actuar en un concierto en Fnac mientras estaba de baja médica

La DGT recuerda que no era partidaria de vender las balizas V16 que no estuviesen conectadas a Tráfico pero que el Tribunal Supremo lo autorizó

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La batalla por la casa tras el divorcio: quién se queda con ella y por cuánto tiempo según la ley

Sebastián Ramírez, abogado, sobre la incapacidad permanente: “La Seguridad Social no tiene en cuenta si tienes algún grado de discapacidad”

La OCDE señala al aumento de la productividad como motor del crecimiento económico español y resta importancia a la falta de presupuestos

Madrid y Barcelona, entre las peores ciudades de Europa para comprar vivienda: un trabajador medio no puede pagar ni la mitad

DEPORTES

FC Barcelona - Atlético de

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: retransmisión en vivo de LaLiga EA Sports

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver la final de la Nations League femenina entre España y Alemania