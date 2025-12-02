Abandono inesperado en ‘Gran Hermano 20’: el reality pierde a uno de sus concursantes favoritos por “motivos personales”

'Gran Hermano 20'. (Mediaset España)

Gran Hermano 20 ha sufrido un inesperado contratiempo este martes 2 de diciembre. El reality ha anunciado el abandono de uno de los concursantes por “motivos personales”, por lo que la casa pierde a uno de sus habitantes antes de la quinta gala, que se emitirá este jueves.

Iñigo Tina, el joven vitoriano de 32 años que ha sido protagonista de una de las primeras tramas amorosas de la edición, ya no es concursante de GH. La noticia ha sido anunciada con un escueto comunicado en la cuenta oficial del programa en redes sociales: “Comunicamos la baja de Iñigo Tina como concursante de Gran Hermano por asuntos personales, ajenos al programa. Iñigo finaliza su participación a todos los efectos”, reza el escrito.

Desde el comienzo del concurso, Iñigo se había convertido en uno de los grandes protagonistas de la edición por su trama amorosa con Edurne, a quien había conocido durante la fase de castings del formato. Ambos concursantes han expresado su atracción mutua y han protagonizado momentos de conexión, aunque han mostrado sus reticencias a dar un paso más en su relación.

Íñigo, en 'Gran Hermano 20'. (Mediaset)

Tras la ‘curva de la vida’ de Edurne, en la que reveló ante todos sus compañeros que es una mujer trans, Iñigo desveló en la casa que en el pasado mantuvo una relación con otra mujer trans: “Yo fuera tuve una vez, con una persona que es muy conocida en el mundo LGTB, tuve algo y no estaba operada. Tuve algo light, intimamos poco, pero fue muy bien”, confesó.

Problemas para ‘GH 20′

El abandono de Iñigo no es el único problema al que se enfrenta la vigésima edición de Gran Hermano. El reality está sufriendo los estragos de la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco y no logra brillar en el prime time de la cadena, donde solo la primera gala del concurso logró liderar su franja.

Desde el estreno, las galas del jueves han promediado un 12,5% de cuota con apenas 711.000 espectadores de media. Lo más preocupante es que el reality muestra una tendencia descendente, marcando mínimo en su cuarta gala con 606.000 espectadores y un 11,0% de share.

'Infobae' asiste al cierre de la fase presencial del casting de 'GH 20', que ha reunido a más de 500 aspirantes en Madrid.

La situación no mejora con los debates del domingo, que se sitúan por debajo del doble dígito. Las galas presentadas por Ion Aramendi registran una discreta media de 631.000 espectadores, con un 9,6% de cuota.

Además, la cadena se vio obligada a cancelar de manera fulminante la tira diaria del reality presentada por Jorge Javier Vázquez en el access, GH: La vida en directo, debido a sus malos resultados de audiencia tras apenas cuatro entregas, en las que promedió un 5,4% de share y 560.000 espectadores.