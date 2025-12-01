España

‘Gran Hermano 20’ estalla en un debate lleno de tensión: tirón de orejas del Súper, sanción inesperada y una visita con información del exterior

El debate de la semana ha dejado varios momentos clave marcados por el regreso de tres exconcursantes a la casa

Ion Aramendi en el debate
Ion Aramendi en el debate de 'Gran Hermano 20'. (Mediaset España)

El debate de Gran Hermano 20 ha vuelto a demostrar por qué la edición está siendo una de las más intensas de los últimos años. Con Ion Aramendi al frente, la gala del domingo dejó un buen número de titulares, desde regresos muy esperados hasta reprimendas del Súper que helaron el ambiente en la casa.

El momento más mediático de la noche llegó con la entrada en la casa de tres rostros muy conocidos por los fans del formato: Anabel Pantoja, Violeta y Edi. Los tres acudieron para echar una mano a los concursantes con la prueba semanal, basada en una coreografía que requiere concentración, ritmo y bastante paciencia. Sin embargo, su visita no solo estuvo marcada por la parte lúdica, sino también por la emoción.

Violeta y Edi revivieron recuerdos de su paso por Gran Hermano VIP, donde nació su relación. “Estamos reviviendo unos sentimientos de volver a verte en la pantalla…”, confesó ella visiblemente emocionada, en una escena que conquistó al público.

Violeta y Edi. (Mediaset España)
Violeta y Edi. (Mediaset España)

Pero la gran sorpresa llegó cuando Ion Aramendi confirmó que, de manera excepcional, iban a ofrecer a los concursantes información del exterior. Se trataba de una noticia que afectaba directamente a Anabel Pantoja: la colaboradora se había convertido en subcampeona de Bailando con las estrellas la noche anterior. Tras el anuncio, Anabel pidió permiso para revelar el nombre del ganador, y Aramendi accedió. “Ha ganado Jorge González, se lo merece como nadie”, comentó. La sobrina de Isabel Pantoja aprovechó también para reivindicar el valor del público en los concursos: “Es el que manda”.

El tirón de orejas más duro del Súper: exceso, falta de control y una sanción

'Infobae' asiste al cierre de la fase presencial del casting de 'GH 20', que ha reunido a más de 500 aspirantes en Madrid.

Si la visita tuvo un tono emotivo, el ambiente dio un vuelco cuando el Súper apareció para reprender a los concursantes. El motivo: el abuso de la leche ilimitada, un privilegio que habían conseguido días atrás gracias a la decisión de Paula, quien renunció a hablar con su novio a cambio del suministro.

Según el Súper, la reacción de los participantes al recibir el alimento fue completamente desmedida. “No fue gratitud, fue exceso”, afirmó mientras les recordaba el simbolismo de la leche como alimento básico para millones de personas. La reprimenda fue larga, contundente y directa: los acusó de actuar sin mesura, desperdiciar recursos y olvidar el valor de aquello que el programa pone en sus manos.

La consecuencia no tardó en llegar. El Súper anunció que a partir de ahora se reduciría ese privilegio: “Restamos leche para sumar concienciaEsta resta es justicia, aprendizaje y evolución”. La sanción cayó como un jarro de agua fría.

Joon, primer salvado de la semana y un sobre dorado decisivo

El debate también dejó espacio para la ceremonia de salvación. Nominados desde el jueves, Joon, José Manuel, Belén y Patricia esperaban el veredicto del público. Finalmente, Joon fue el primer salvado de la semana y lo celebró a gritos: “¡Los quiero!”.

Rocío consigue el sobre dorado.
Rocío consigue el sobre dorado. (Mediaset España)

Las nominaciones de la próxima gala ya han empezado a moverse gracias a Rocío, que recibió un misterioso sobre dorado. Podía quedárselo o dárselo a un compañero y optó por guardarlo. Dentro se escondía un gran poder: podrá salvarse a sí misma o salvar a otro en futuras nominaciones. El contenido es secreto, así que nadie más en la casa sabe qué puede llegar a suceder.

