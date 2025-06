Nuevas declaraciones de testigos en la causa contra Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar, por agresión sexual

16/01/2025 El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón ofrece declaraciones a los medios tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). El juez que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual le toma declaración como investigado, y a la actriz Elisa Mouliaá como denunciante. Los hechos denunciados por Mouliaá fueron en septiembre de 2021. POLITICA Mateo Lanzuela - Europa Press

El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, bajo la titularidad de Adolfo Carretero, continúa avanzando en la investigación al que fuera portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, tras la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por presunta agresión sexual. Este viernes, la instrucción incorpora una nueva batería de declaraciones de testigos con el objetivo de esclarecer lo sucedido durante la fiesta en la que ambos coincidieron.

Las declaraciones de los testigos

Entre los citados figuran los dos propietarios del piso donde tuvo lugar la celebración. Ambos declararán vía videoconferencia desde Australia, según las diligencias tramitadas en las últimas semanas. Además, el juez ha convocado a un amigo de la actriz y a dos taxistas que, según consta en la investigación, trasladaron a Mouliaá y Errejón tanto del local de encuentro inicial hasta el inmueble como, posteriormente, de la fiesta a la vivienda del ex portavoz.

La instrucción ya recogió en marzo los testimonios de familiares y allegados a la denunciante. En esa ocasión comparecieron el padre y el hermano de Mouliaá, un asistente a la fiesta y una amiga de la actriz. El padre relató al juez que, durante una llamada telefónica la noche de los hechos para informarla de que su hija estaba enferma, notó a Elisa Mouliaá “ausente” y que, al regresar a casa, “no era ella”. Por su parte, el amigo de la actriz al que la denunciante sitúa bailando con ella cuando presuntamente Errejón la cogió del brazo y la llevó a otra habitación, declaró no recordar ese episodio ni detalles concretos de la velada. Tampoco observó “nada raro” en la relación entre ambos, añadiendo que en ningún momento Mouliaá expresó incomodidad.

Declaración Completa Errejón

Como parte de la investigación, el magistrado solicitó la entrega de los teléfonos móviles de ambas partes con el fin de cotejar las conversaciones previas y posteriores a la supuesta agresión. Elisa Mouliaá hizo entrega de su dispositivo el pasado 11 de abril, mientras que Íñigo Errejón argumentó que esperaría a la decisión de la Audiencia Provincial acerca del recurso presentado contra el volcado de su terminal. La acusación popular que ejerce la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada pidió entonces al juez que imputase por desobediencia a Errejón al no entregar su teléfono móvil. El magistrado, sin embargo, desestimó esa petición. Según su defensa, el aparato solicitado no es el que utilizaba durante los hechos sub iudice y analizarlo afectaría a sus derechos fundamentales. Además, desde el inicio “ya aportó desde el inicio de la investigación todas las conversaciones que conserva con la señora Mouliaá, mediante acta notarial”. La defensa propuso la posibilidad de mostrar exclusivamente los mensajes pertinentes en sede judicial, sin necesidad de realizar un volcado del dispositivo, opción que no fue aceptada por el magistrado.

Hoy, viernes 20 de junio, el juez tomará declaración este viernes a partir de las 11.00 horas a los dos dueños del piso donde se celebró la fiesta y a uno de los asistentes a la fiesta en la que supuestamente el exdirigente agredió sexualmente a la actriz Elisa Mouliaá. También escuchará como testigos a los dos taxistas que llevaron a Errejón y Mouliaá la noche de los hechos.