El método para desinfectar el árbol de Navidad antes de ponerlo (Canva)

Diciembre ha llegado por fin y con ello los preparativos para la festividad más esperada del año. El pesebre, las luces, los pasteles e incluso el árbol de Navidad ya han hecho sus primeras apariciones. Pero de un año a otro, la acumulación de polvo, ácaros y bacterias en las decoraciones es natural; por lo que también debe serlo su desinfección y limpieza minuciosa. Hay que tener en cuenta que si no higienizamos ninguno de estos objetos, llenaremos la casa de una cantidad ingente de suciedad.

El árbol de Navidad, como indica National Geographic, transmite un mensaje de paz desde que Bonifacio en el siglo VIII en Alemania adornó un abeto con manzanas y velas. Sus hojas perennes evocaban a una vida eterna y su forma puntiaguda representaba la espiritualidad. Milenios después, esta tradición se mantiene año a año, ya sea con productos naturales o de plástico.

Tras meses almacenados en trasteros o armarios deben ser examinados a fondo para evitar el polvo, la humedad y ciertos insectos que puedan alojarse en sus hojas. Por eso, desde Hogarmania insisten en realizar esta tarea antes de comenzar con la decoración. Para ello, recomiendan el uso de una sábana que cubra la superficie, un trapo seco y la protección con una mascarilla para los alérgicos antes de manipular el árbol.

Cómo desinfectar un árbol de Navidad artificial

Para higienizar un árbol de Navidad artificial, los expertos aconsejan la utilización de una solución preparada a partes igual de vinagre blanco y agua. Después, con una bayeta ligeramente húmeda en esta mezcla, se limpia rama por rama, el tronco y la base. El vinagre, conocido por sus propiedades como biocida natural, actúa como agente desinfectante frente a posibles plagas y restos de insectos. Esta técnica se adapta tanto a árboles verdes como a los de color blanco u otras variantes.

Otra alternativa para erradicar el polvo es el uso de una aspiradora. Para utilizarla correctamente, se aconseja asegurar la base del árbol y pasar la boquilla para tapicería al mínimo de velocidad. El procedimiento comienza en la parte superior y sigue en movimientos circulares descendiendo por todo el árbol. Ante manchas amarillas u oscuras en los abetos blancos, los expertos recomiendan una limpieza puntual con oxígeno activo o lejía, ambos productos que eliminan residuos difíciles y neutralizan olores indeseados.

Estos productos intensifica la higiene y eliminan la humedad persistente que puede desprenderse tras meses de almacenaje. Al final, hay que terminar el proceso con un secado mediante un paño limpio y dejándolo en un lugar ventilado durante veinticuatro horas. Solo después de la limpieza y el secado se recomienda dar paso a la decoración tradicional con bolas, guirnaldas, luces y muñecos, según la preferencia de cada familia.

Cómo desinfectar un árbol de Navidad natural

En los hogares donde se opta por un árbol de Navidad natural, la limpieza reviste especial importancia. Y es que, estos ejemplares pueden transportar esporas de hongos, polen, humedad y pequeños insectos en su superficie. Para eliminar estos residuos, los consejos especializados apuntan al uso de un soplador de aire que retire los restos biológicos más livianos y visible.

Como complemento, se recomienda limpiar el tronco con agua fría y, ante la presencia de hongos, pasar una bayeta humedecida en una mezcla de agua y vinagre blanco por todas las ramas y la corteza del abeto. El secado debe ser al aire libre, lo que puede requerir varias horas, incluso días si las condiciones climáticas son desfavorables.

Cuando llega el momento de decirle adiós

El ciclo de mantenimiento del árbol no concluye al término de las fiestas. Tras el 7 de enero, fecha en que la mayoría de las familias despiden la decoración navideña, se aconseja desmontar el árbol, limpiar nuevamente cada rama utilizando un paño de microfibra o aspiradora, y retirar cualquier resto de elementos decorativos. Cabe añadir, que la mejor solución, a largo plazo, serían envolver los adornos delicados en papel periódico. Mientras que las luces y guirnaldas se resguardan en una caja independiente.

Concretamente, para guardar el árbol se recomienda plegar las ramas hacia el tronco, sujetándolas con alambre o elásticos para optimizar el espacio. Algunas variantes permiten desmontar y clasificar las ramas por tamaño, lo que facilita el montaje y la decoración la siguiente temporada. Además, el empaque debe realizarse en cajas limpias, secas y selladas con cinta aislante o carrocera, evitando que insectos, polvo o humedad dañen el material.

Los especialistas sugieren añadir hojas de laurel, ramas de canela o bolsas de clavo de olor dentro de la caja. Estos métodos naturales servirían contra las plagas como pececillos de plata, polillas o cucarachas. Pero la ubicación de su almacenamiento también es determinante. Según los expertos, lo mejor es elegir entornos secos y frescos, fuera de sótanos o trasteros excesivamente húmedos.