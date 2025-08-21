España

Si ves cucarachas pequeñas corretear por casa, no hagas lo que estás pensando, aconseja un experto en plagas: “Solo puedes lograr un desalojo”

La presencia de estos insectos aumenta en pisos bajos, cocinas o sótanos, donde la limpieza y el cierre de accesos se vuelve clave para evitar que la plaga se instale

Paula Bastante Hernáiz

Paula Bastante Hernáiz

Si ves cucarachas pequeñas corretear
Si ves cucarachas pequeñas corretear por casa, no hagas lo que estás pensando (Pexels)

En verano, las cucarachas aparecen en muchas casas y calles de España sin previo aviso. El calor y la humedad hacen que estos insectos salgan de las alcantarillas o de cualquier rincón en busca de comida y un sitio fresco. Las más habituales son la Blatella germanica y la Periplaneta americana, dos especies que pueden meterse por cualquier hueco y se adaptan a casi todo. El problema aumenta en pisos bajos, cocinas o sótanos, donde la limpieza y el cierre de accesos se vuelve clave para evitar que la plaga se instale.

En este sentido, El Bicho Raro (@aprendesobreplagas), ha subido un video en que lanza una advertencia sobre las cucarachas que quizá no sabías. El experto suele publicar contenido en redes sociales sobre cómo erradicar a los bichos de cualquier lado. En concreto, en su última grabación ha explicado cómo deshacerse de las cucarachas “pequeñitas” de la cocina.

¿Ves cucaracha de las pequeñitas correteando por la cocina?

El especialista ha explicado que las personas suelen tomar decisiones precipitadas al ver estos insectos en su vivienda y, lejos de solucionar el problema, pueden agravar la situación. En sus palabras ha dejado claro que: “¿Ves cucaracha de las pequeñitas correteando por la cocina? Pues ni se te ocurra utilizar spray porque la puedes liar”, advierte de forma tajante.

Si ves cucarachas pequeñas corretear
Si ves cucarachas pequeñas corretear por casa, no hagas lo que estás pensando (@aprendesobreplagas)

Y es que según subraya el Bicho Raro, esa estrategia solo resulta efectiva en casos aislados y con ejemplares adultos de mayor tamaño: “El spray puede ser útil si veis una cucaracha de las grandes y la intoxicáis ahí a muerte”, afirma. No obstante, adoptar un método inadecuado puede causar lo que los profesionales denominan “desalojo”.

El propio experto lo detalla con una frase: “El desalojo es un efecto que ocurre cuando le echáis spray a las cucarachas e intentan huir y esconderse. Puede ser que alguna muera, pero las que no mueren huyen a otra zona de la cocina o a otra zona de la casa y se puede expandir el problema”, explica. De este modo, el peligro de la dispersión, de acuerdo con sus explicaciones, convierte un foco localizado en una infestación de mayor alcance.

Ante este escenario, el divulgador recomienda medidas alternativas basadas en un enfoque profesional y preventivo. “¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues lo suyo sería, si la infestación es muy grande, contactar con una empresa profesional”, sentencia, al considerar que muchas veces el soporte técnico resulta indispensable para erradicar la colonia.

Si no es posible solicitar un tratamiento profesional, existen protocolos de autogestión que deben aplicarse de manera precisa. “Si no podéis, debéis comprar geles como estos y aplicar puntitos en las zonas por donde los veis”. Para llevar a cabo este plan, el Bicho Raro detalla cuáles son los escondites y rutas habituales de estos insectos en un hogar: “Todos suelen estar en bisagras de las puertas de los muebles, por detrás de las neveras, en las gomas de las neveras, por debajo de encimeras y rendijas y marcos de las puertas. Todos estos sitios pequeñitos”, señala.

Los trabajadores del aeropuerto de Málaga denuncian una plaga de chinches

Aun así, cebe resaltar que la prevención es fundamental para aquellos hogares propensos a estas plagas, ya sea por la humedad o por la altura de la vivienda. De esta manera, esta previsión debe hacerse mediante la limpieza regular de las superficies y el cierre hermético de rendijas y conductos, medidas que pueden evitar la entrada y proliferación de estos insectos. Cómo última sugerencia, el especialista insiste: “Así que recuerda, si no quieres ver tu casa llena de cucarachas, no utilices spray, por Dios”.

