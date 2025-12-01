El antiguo instituto de una de las menores de Jaén abrió un protocolo de autolesiones y la Junta asegura que “adoptó las medidas correspondientes”

Vista del Parque de la Concordia, situado en pleno centro de Jaén, donde aparecieron los cuerpos sin vida de las dos adolescentes de 15 y 16 años. (EFE/José Manuel Pedrosa)

El instituto en el que estudió una de las dos adolescentes que se suicidaron el sábado en Jaén mantuvo abierto el curso pasado un protocolo de autolesiones y “adoptó las medidas correspondientes”, según un comunicado que ha publicado este lunes la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. La Junta no aclara a cuál de dos las jóvenes se refiere, pero sí especifica que fue en el IES Santa Catalina, donde estudió el curso pasado.

La Consejería ha aclarado en su texto que en el momento del suceso solo una de las menores estaba escolarizada en el IES San Juan Bosco de la capital jienense, en un ciclo medio de Formación Profesional. La otra alumna, aunque se matriculó inicialmente en el mismo, se dio de baja en septiembre.

La Junta asegura el IES Santa Catalina “adoptó las medidas correspondientes, dando seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar”.