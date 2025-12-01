España

Desarticulada la célula española de ‘The Base’, un grupo neonazi que busca colapsar las instituciones mediante ataques terroristas selectivos

Los agentes comprobaron que los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter ‘aceleracionista’

Guardar

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Castellón a tres personas relacionadas, presuntamente, con la organización terrorista de carácter supremacista “The Base” y su líder ha ingresado en prisión. Se les acusa de los delitos de pertenencia a organización terrorista y captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas así como de tenencia ilícita de armas.

Desde este cuerpo explican que es la primera vez en España que se desarticula una organización de cáracter ‘aceleracionista’, que busca acabar con el Estado a base de atentados terroristas, para instaurar un nuevo régimen totalitario. “The Base” está considerada terrorista en la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

La investigación comenzó a principios de 2025 cuando agentes especializados en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo detectaron a un individuo “muy radicalizado” y alineado con los postulados terroristas supremacistas de esta organización.

Reclutaban militantes en redes sociales

Esto permitió descubrir la existencia de una célula cohesionada, integrada por otras 2 personas más, cuyos integrantes se encontraban altamente radicalizados, basando su estilo de vida en los postulados de la organización terrorista, y en disposición de realizar atentados. Habían realizado ya varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar.

Uno de los detenidos, escoltado
Uno de los detenidos, escoltado por un agente (Policía Nacional)

Los agentes también pudieron comprobar cómo los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter ‘aceleracionista’.

En los últimos meses, los detenidos habían endurecido su discurso radical, alentando a llevar a cabo acciones violentas, llegando incluso a manifestar abiertamente, que estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para la causa. Además, el líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de “The Base”, el cual hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas a nivel internacional y la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

Un completo equipamiento táctico militar

Esto, sumado al acopio de armas observado, propició que en la madrugada del pasado martes los agentes pusieran en marcha un operativo policial para la detención del líder y sus dos máximos colaboradores.

Durante los cincos registros practicados en la provincia de Castellón han sido intervenidas nueve armas, dos de ellas de fuego, munición, más de una veintena de armas blancas, un completo equipamiento táctico militar que utilizaban en las actividades de capacitación, material y documentación de carácter ‘aceleracionista’ y supremacista, propaganda de la organización “The Base”, parafernalia neonazi así como documentación ensalzando otras organizaciones terroristas.

Los artículos incautados durante la
Los artículos incautados durante la intervención (Policía Nacional)

La operación ha sido liderada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Brigada Provincial de Información de Castellón, todo ello bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Agentes de EUROPOL han participado en la fase de análisis de información llevada a cabo durante la investigación. Las investigaciones continúan en curso bajo la dirección del titular del Juzgado Juzgado Central de Instrucción número Seis de la Audiencia nacional, quien ha decretado el ingreso en prisión del líder de la célula.

“The Base”

“The Base”, “La Base” en español, creada en 2018, aboga por alcanzar el objetivo de una supremacía blanca a través del terrorismo, creando para ello una red internacional de células paramilitares que se auto capacitan militarmente en campos de entrenamiento, con el fin último de perpetrar atentados.

La organización opera como una red descentralizada y clandestina de pequeñas células operativas, cuyos principales postulados ideológicos son el supremacismo, el ‘aceleracionismo’ militante y la preparación para una “guerra racial”.

Temas Relacionados

Policía NacionalPolicía Nacional EspañaSucesosTerrorismoRacismoCastellónEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuidado con el claxon: cuándo y dónde está permitido el uso del pitido

Autoescuela Almagro explica: “Para adelantar solamente está permitido pitar en vías interurbanas, fuera de ciudad”

Cuidado con el claxon: cuándo

Janira Sánchez, dentista: “Estos son los tres alimentos que tienes que tomar para tener los dientes fuertes y sanos”

La experta Janira Sánchez explica en TikTok qué productos favorecen la salud bucal y por qué incorporarlos en la dieta diaria puede marcar la diferencia

Janira Sánchez, dentista: “Estos son

El truco de la pezuña que recomiendan los expertos para saber si tu jamón es de buena calidad esta Navidad

El jamón curado es un producto tradicional de la gastronomía española que no puede faltar en las celebraciones

El truco de la pezuña

Lluvia, nieve y frío, el pronóstico de la Aemet para la semana del puente de diciembre: “Algunas vías de comunicación pueden verse afectadas”

La previsión anticipa alternancia de jornadas secas y lluviosas, con temperaturas bajas, nieblas y heladas en casi toda España, mientras Galicia y el norte recibirán lluvias intensas y temporales marítimos

Lluvia, nieve y frío, el

‘Gran Hermano 20’ estalla en un debate lleno de tensión: tirón de orejas del Súper, sanción inesperada y una visita con información del exterior

El debate de la semana ha dejado varios momentos clave marcados por el regreso de tres exconcursantes a la casa

‘Gran Hermano 20’ estalla en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuidado con el claxon: cuándo

Cuidado con el claxon: cuándo y dónde está permitido el uso del pitido

La Justicia confirma el desahucio de una víctima de violencia de género después de que su pareja renunciara al contrato por una orden de alejamiento

Entrevista con José Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción: “La solución que se ha dado hasta ahora con el hachís no está dando resultado”

“Venceremos, ganaremos y les derrotaremos”: el PP se agarra a los discursos con tono belicista para abrir el ciclo electoral

Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 1 de diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 1 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 1 de diciembre

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou