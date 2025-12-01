Desarticulada la célula española de ‘The Base’, un grupo neonazi que busca colapsar las instituciones mediante ataques terroristas selectivos

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Castellón a tres personas relacionadas, presuntamente, con la organización terrorista de carácter supremacista “The Base” y su líder ha ingresado en prisión. Se les acusa de los delitos de pertenencia a organización terrorista y captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas así como de tenencia ilícita de armas.

Desde este cuerpo explican que es la primera vez en España que se desarticula una organización de cáracter ‘aceleracionista’, que busca acabar con el Estado a base de atentados terroristas, para instaurar un nuevo régimen totalitario. “The Base” está considerada terrorista en la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

La investigación comenzó a principios de 2025 cuando agentes especializados en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo detectaron a un individuo “muy radicalizado” y alineado con los postulados terroristas supremacistas de esta organización.

Reclutaban militantes en redes sociales

Esto permitió descubrir la existencia de una célula cohesionada, integrada por otras 2 personas más, cuyos integrantes se encontraban altamente radicalizados, basando su estilo de vida en los postulados de la organización terrorista, y en disposición de realizar atentados. Habían realizado ya varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar.

Uno de los detenidos, escoltado por un agente (Policía Nacional)

Los agentes también pudieron comprobar cómo los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter ‘aceleracionista’.

En los últimos meses, los detenidos habían endurecido su discurso radical, alentando a llevar a cabo acciones violentas, llegando incluso a manifestar abiertamente, que estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para la causa. Además, el líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de “The Base”, el cual hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas a nivel internacional y la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

Un completo equipamiento táctico militar

Esto, sumado al acopio de armas observado, propició que en la madrugada del pasado martes los agentes pusieran en marcha un operativo policial para la detención del líder y sus dos máximos colaboradores.

Durante los cincos registros practicados en la provincia de Castellón han sido intervenidas nueve armas, dos de ellas de fuego, munición, más de una veintena de armas blancas, un completo equipamiento táctico militar que utilizaban en las actividades de capacitación, material y documentación de carácter ‘aceleracionista’ y supremacista, propaganda de la organización “The Base”, parafernalia neonazi así como documentación ensalzando otras organizaciones terroristas.

Los artículos incautados durante la intervención (Policía Nacional)

La operación ha sido liderada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Brigada Provincial de Información de Castellón, todo ello bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Agentes de EUROPOL han participado en la fase de análisis de información llevada a cabo durante la investigación. Las investigaciones continúan en curso bajo la dirección del titular del Juzgado Juzgado Central de Instrucción número Seis de la Audiencia nacional, quien ha decretado el ingreso en prisión del líder de la célula.

“The Base”

“The Base”, “La Base” en español, creada en 2018, aboga por alcanzar el objetivo de una supremacía blanca a través del terrorismo, creando para ello una red internacional de células paramilitares que se auto capacitan militarmente en campos de entrenamiento, con el fin último de perpetrar atentados.

La organización opera como una red descentralizada y clandestina de pequeñas células operativas, cuyos principales postulados ideológicos son el supremacismo, el ‘aceleracionismo’ militante y la preparación para una “guerra racial”.