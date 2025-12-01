Cómo saber si tu perro es realmente feliz: “Los más educados muchas veces son los más cohibidos y depresivos”

Síntomas de que un perro es feliz / Composición Infobae España

La felicidad de los perros depende de varios factores. No siempre se debe a su nivel de obediencia, ya que, en ocasiones, estos animales pueden mostrarse sumisos y, sin embargo, presentar una mayor inhibición o incluso síntomas de depresión. Por lo que existe una diferencia entre ser feliz y educado.

Marcos de VetConnect-Animal, un especialista en comportamiento canino, señala, en su perfil de TikTok, que hay una serie de acciones que permiten identificar si un perro experimenta bienestar en su entorno. “Hay algunos signos como que quiera jugar, te traiga juguetes, quiera relacionarse contigo…”, explica.

Entre los indicadores más claros para saber sobre la satisfacción de un perro, el especialista destaca la tendencia a buscar el juego con su dueño o personas de su entorno, así como traer juguetes para hacerlo. Esto quiere decir que tiene deseo por interactuar con gente que hay a su alrededor y, por tanto, está feliz. También si tiene capacidad para dormir profundamente y roncar es una señal de que el animal está bien porque está tranquilo. “Duerma de forma profunda, duerma doce horas o le apetezca salir a explorar”, finaliza el experto.

La efusividad y el descanso como factores clave

Marcos de VetConnect-Animal recomienda prestar atención a algunos signos para evaluar el estado emocional de los perros. Insiste en que la presencia de estas conductas puede ser un indicio fiable de que el animal se siente feliz y seguro junto a su familia o en el entorno que le rodea.

Uno de los signos más evidentes de felicidad en un perro es la efusividad con la que recibe a su dueño. El experto describe, en un vídeo que enlace a su canal de YouTube, que el animal es verdaderamente feliz cuando se comporta así y mueve la cola de forma energética e incluso agita todo el cuerpo al ver a su humano. En cambio, si se muestra agachado, apagado y desvía su cola a la izquierda, puede estar experimentando miedo o respeto basado en una autoridad sin afecto.

El descanso también es otro factor fundamental. Si un perro es feliz, duerme profundamente y suele hacerlo entre doce y catorce horas al día, alcanzando fases de sueño profundo en las que puede soñar y moverse ligeramente. Sin embargo, si no descansa este período de tiempo, podría estar sufriendo estrés o ansiedad, siempre que se hayan descartado previamente problemas de salud. Además, la postura también es muy importante y revela si el perro se siente seguro.

No solo es clave el descanso, la relajación durante la vigilia es otro síntoma positivo. Un perro feliz puede permanecer tranquilo en casa, tumbado en sus áreas de confianza y sin mostrar signos de ansiedad o necesidad constante de seguir a su dueño.

El juego, la exploración y su pelaje son otras señales

Cuando un perro juega de forma espontánea y entrega juguetes a sus dueños también son muestras de bienestar porque hay confianza y busca compañía para jugar. Esta actitud contrasta con la de los perros que no muestran interés en compartir ni en interactuar de forma lúcida, por miedo o inseguridad.

El paseo y la exploración son actividades que entusiasman a los perros felices. Los animales muestran curiosidad, olfatean, interactúan con otros perros y personas, y disfrutan del entorno. Por el contrario, los perros deprimidos suelen limitarse a hacer sus necesidades y desean regresar rápidamente a casa, evitando el contacto social y mostrando apatía.

El interés por el aprendizaje y el entrenamiento, siempre que se realice de forma lúdica y no autoritaria, es otro indicador de bienestar. Los perros felices disfrutan aprendiendo trucos sencillos y participando en actividades, ya que les permite estimularse mentalmente y fortalecer el vínculo con su dueño. En cambio, la falta de atención y de ganas de interactuar puede ser un síntoma de depresión.

Finalmente, el estado del pelaje también ofrece pistas sobre la salud emocional del perro. Un pelo brillante, suave y sin nudos suele ser señal de un animal relajado y feliz. El estrés crónico, en cambio, eleva los niveles de cortisol y puede provocar caída, sequedad y pérdida de brillo en el pelaje, ya que el organismo prioriza otras funciones vitales.