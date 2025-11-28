España

Bianca, veterinaria: “Estos hábitos que haces sin querer empeoran la ansiedad de tu perro”

Algunas rutinas cotidianas que parecen inofensivas pueden incrementar el nerviosismo de los animales y afectar a su bienestar emocional

Guardar
Algunos hábitos cotidianos pueden aumentar
Algunos hábitos cotidianos pueden aumentar la ansiedad de los perros. (Freepik)

La ansiedad canina no es un fenómeno aislado ni excepcional. Igual que ocurre con las personas, algunos perros tienen una predisposición mayor a desarrollar estrés o nerviosismo que otros. Ciertas razas, como los border collie, suelen mostrar una sensibilidad más alta al entorno y a la falta de estimulación o estructura. Sin embargo, incluso en razas generalmente tranquilas, la convivencia humana puede intensificar la ansiedad sin que nos demos cuenta.

Aunque parte del temperamento pueda venir de la genética, la razón no siempre es biológica ni está ligada a un “carácter difícil”. En el día a día, los humanos realizamos acciones que, sin pretenderlo, aumentan su nivel de estrés. Los perros, independientemente de su raza, dependen de la predictibilidad, del entorno y de la forma en la que sus cuidadores gestionan las situaciones cotidianas.

Bianca, veterinaria especializada en medicina del comportamiento, ha explicado en uno de sus vídeos de TikTok (@bianca_vet) que existen ciertos “hábitos que sin querer empeoran la ansiedad de tu perro”, pese a que puedan nacer de una buena intención (por ejemplo, querer educarles, que se porten bien, que aprendan a gestionar sus emociones...). “Muchos perros viven nerviosos y no es porque sean difíciles, sino porque hacemos cositas que no ayudan”, subraya.

Los tirones de correa durante
Los tirones de correa durante el paseo genera mayor ansiedad y frustración en el animal. (Freepik)

Rutina, acompañamiento y espacio

El primer hábito que Bianca menciona tiene que ver con la estructura del día a día. Para un perro, la vida funciona mejor cuando sabe lo que va a ocurrir. “Por ejemplo, no tener una rutina fija. Los perros se calman cuando saben qué va a pasar. Les da seguridad”, afirma la veterinaria.

No se trata de convertir la convivencia en un cronómetro, pero sí de mantener horarios aproximados de comida, paseos y descanso. La imprevisibilidad constante puede generar incertidumbre, algo que para algunas personas puede ser tolerable, pero que en los perros se traduce en pérdida de control sobre su entorno.

Ignorarles cuando están ansiosos”, añade la experta en comportamiento animal. “Podemos reforzar una conducta, sí, pero nunca, nunca una emoción”. Pese a que los cuidadores consideren que no hacer caso a su mascota cuando se encuentra en este estado es beneficioso porque, de lo contrario, podría entenderse como premiar el nerviosismo, no es realmente así. “Si tu perro lo pasa mal, necesita guía, ser visto, acogido”.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Por último, la experta incide en una dinámica en la que muchos no reparan: “Tirones en el paseo y correa corta”. Este momento es el más relajante para ellos, por lo que una correa demasiado tensa les limita y aumenta su ansiedad y frustración. El paseo debería ser un espacio de exploración libre, dentro de lo seguro y permitido. La especialista recalca que “con una correa larga se relajan más, exploran”. Así, necesitan “quedarse un rato olfateando” porque eso hace que bajen sus pulsaciones y que se desenvuelvan por el entorno.

Aunque puedan parecer detalles menores, estos tres hábitos marcan una diferencia profunda en su bienestar emocional. Ajustar rutinas, acompañar emociones y permitir paseos sin tensión son pequeños gestos que transforman el día a día de un perro ansioso.

Temas Relacionados

AnimalesMascotasPerrosRedes SocialesTikTokTikTok EspañaVeterinarioEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados de la Triplex de

Los bebés ya saben qué esperar de sus padres a partir del primer año de vida, revela un estudio

Los niños cuyas madres atienden con sensibilidad su llanto desarrollan seguridad y confianza hacia sus padres

Los bebés ya saben qué

Dabiz Muñoz se confiesa en ‘El Hormiguero’: de su trastorno neurológico, la hipertimesia, a la alimentación de su hija Laia

El chef ha acudido al programa presentado por Pablo Motos para presentar su cómic, ‘XOTIME’, a la venta desde el pasado 24 de noviembre

Dabiz Muñoz se confiesa en

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

La electricidad abarata la cesta en el penúltimo mes del año, pero ocio, cultura y alimentos mantienen la presión en el IPC y elevan la tasa subyacente en una décima hasta el 2,6%

La bajada del precio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

A partir del 1 de

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

El submarino Isaac Peral vuelve a España tras su primera misión de la OTAN: la “mínima intimidad” de los militares bajo el mar con “un mensaje diario” a la familia

La entrada en prisión de Ábalos eleva al máximo la tensión política: el Gobierno encaja el golpe mientras el PP llama a la movilización

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 28 de noviembre

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions