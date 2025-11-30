España

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona por robar a turistas: les pinchaban las ruedas del coche y, mientras fingían ayudarles, les quitaban todo

Los detenidos, que acumulan 104 detenciones por los Mossos d’Esquadra y otros policías del Estado, pasaron a disposición judicial el pasado 27 de noviembre

Turistas esperando por un bus
Turistas esperando por un bus en Barcelona (REUTERS/ Bruna Casas)

Agentes de los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación del Eixample han detenido a tres hombres de entre 43 y 49 años por un delito de daño y hurto en el interior de vehículos y pertenencia a grupo criminal. Se les atribuyen, al menos, diez hechos en el centro de Barcelona ocurridos entre el 9 de agosto y el 25 de septiembre, principalmente a turistas de origen asiático.

El día 26 de noviembre los investigadores realizaron un operativo específico donde se llevaron a cabo las tres detenciones en los distritos de Ciutat Vella y Sants-Montjuïc. En el marco del operativo también se intervinieron dos motocicletas que utilizaban para cometer los hechos delictivos.

Los miembros del grupo investigado se llevaron un botín de bolsos, aparatos electrónicos, documentación y tarjetas de crédito por valor de 40.000 euros. Los detenidos, que acumulan 104 detenciones por los Mossos d’Esquadra y otros policías del Estado, pasaron a disposición judicial el pasado 27 de noviembre.

El método de los “pincharodes” urbanos

Los autores de esta tipología delictiva pinchan intencionadamente las ruedas de los vehículos, generalmente de alquiler o con matrícula extranjera, mientras el conductor circula o acaba de subirse al vehículo después de una parada breve, sea en un semáforo en rojo o en una zona turística.

Cuando la víctima se da cuenta del pinchazo y se detiene para comprobar el estado del vehículo, los autores se ofrecen a ayudarle y aprovechan esta distracción para sustraer los objetos del interior del vehículo: maletas, bolsos, teléfonos móviles, entre otras cosas.

Los autores actúan de manera coordinada y utilizan motocicletas o ciclomotores para detectar a las víctimas, cometer el hecho delictivo y garantizar su fuga. “Además, este hecho tiene una afectación directa en la seguridad vial, ya que a menudo realizan maniobras arriesgadas que pueden provocar un accidente de tráfico”, destacan desde este cuerpo.

El peligro de los robos en Barcelona

Las estadísticas más recientes señalan que Barcelona sigue siendo la ciudad española donde es más probable sufrir un robo: según datos publicados por la oficina estadística europea, la probabilidad de ser víctima de un robo en Barcelona es aproximadamente 2,9 veces superior a la media nacional. Esta vulnerabilidad se ve acentuada por el hecho de que la ciudad mantiene un volumen muy elevado de turismo internacional: en 2023, Barcelona fue la cuarta ciudad de Europa con más noches de pernoctación por parte de turistas, con más de 27 millones de estancias registradas.

Aunque en 2024 se observó una reducción del 6,3% en los hurtos notificados y una caída del 8,4% en los robos violentos, los hurtos siguieron concentrándose en la vía pública —41,7%—, y los objetos más frecuentemente sustraídos siguen siendo teléfonos móviles, carteras o bolsos. Este tipo de cifras ponen en contexto por qué grupos organizados —como el recientemente desarticulado— siguen encontrando oportunidades, especialmente en zonas turísticas o en vehículos alquilados o con matrícula extranjera.

